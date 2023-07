Tchibo-Produkt lässt Politiker das Handy zücken: „Missbrauchen englischen Begriff“

Von: Andreas Knobloch

Wer in deutschen Läden Produkte mit englischen Begriffen verkauft, der kann – wie hier Tchibo – schonmal ins Fettnäpfchen treten.

Heidelberg – Jeder muss mal zum Einkaufen gehen. Nicht immer ist das Resultat besonders aufregend oder spannend. Für einen deutschen SPD-Politiker und Physiker war jedoch die Shopping-Tour ein wenig erwähnenswerter als sonst, weil er ein Tchibo-Produkt entdeckte, welches beim Namen nicht wirklich den Sinn traf.

Tchibo verkauft Brustbeutel – doch die Bezeichnung stößt Politiker auf

Brustbeutel oder Hängetaschen sind derzeit wieder in die Mode gekommen. Als stylisches Accessoire oder als praktisches Hilfsmittel. Auf den Zug wollte anscheinend auch Tchibo aufspringen. Ein Produkt, mit „Metallverstärkung in den Tragegurten“, welche das „Durchtrennen erschweren“. In der Farbe Beige. Eigentlich nicht ungewöhnlich, jedoch entdeckt der SPD-Politiker Tim Tugendhat, dass die Bezeichnung des Produkts durchaus fragwürdig ist.

„Bodybag“ ziert das Cover der Brusttasche, die laut Preisschild für unter zehn Euro zu haben ist. Tugendhat ist mit der Bezeichung nicht einverstanden und twitterte auf Englisch: „That German urge to utterly misappropriate an English term in a commercial way“, was auf Deutsch übersetzt in etwa so viel heißt, wie: „Der deutsche Zwang, einen englischen Begriff kommerziell völlig zu missbrauchen“. Und er behält damit recht, denn Bodybag heißt eigentlich übersetzt Leichensack. Ein modischer Trend dieser Art ist (noch) nicht bekannt, geschweige die Tchibo-Version eines solchen.

Bodybag bei Tchibo - unter dem Tweet wird gewitzelt

Tugendhat arbeitet als Data Scientist bei der Deutschen Bahn und studierte unter anderem im Vereinigten Königreich. Er ist für die SPD in Heidelberg als Vorsitzender eines Ortsverbandes tätig. Fast 5000 Leute fanden seinen Fund gut. Die meisten kommentierten darunter mit lachenden Emojis oder ähnlichen Anekdoten. Einer meinte: „We had a fitness club weirdly called ‚body street‘ and a health food restaurant ‚eat you alive‘“. Und eine andere Person wiederum scherzte: „Einen Leichensack bräuchte ich dann, wenn ich dabei erwischt werde, wenn ich was bei Tchibo kaufe“.

Auch auf der Homepage von Tchibo ist der Bodybag zu finden, der eine maximale Tragkraft von 1,5 Kilogramm und eine Füllmenge von einem Liter aufweist. Da hält ein Leichensack wohl deutlich mehr aus. Ebenso ungewöhnlich ist es wohl, die Fast-Food-Kette McDonald‘s als Hochzeits-Catering-Service zu engagieren oder das Aldi-Lidl-Deckel-Dilemma.