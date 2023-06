Bundesnetzagentur warnt: Bei diesen Nummern auf keinen Fall rangehen

Von: Jacob von Sass

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht Nummern von Telefon-Betrügern. Diese versuchen durch hinterhältige Maschen an Geld zu kommen.

Kassel – Betrügerische Anrufe und lügnerische Nachrichten: Kriminellen lassen sich immer wieder neue Tricks einfallen, um an das Geld ihrer ahnungslosen Opfer zu kommen. Auch Nutzer des Messengerdienstes WhatsApp bleiben beispielsweise nicht von den faulen Maschen der Betrüger verschont. Daher veröffentlicht die deutsche Bundesnetzagentur immer wieder Nummern, vor denen dringend gewarnt wird und bei denen Sie nicht ans Telefon gehen sollten.

So berichtete die Behörde kürzlich, dass Betrüger immer wieder Zahlungsaufforderungen vom Zoll per SMS oder Messenger-Nachricht an ihre Opfer verschicken. In diesen gefälschten Mahnungen wird man aufgefordert, Geld zu überweisen, um eine Paketlieferung zu ermöglichen. Auch sollen Geschädigte dieses Schwindels oft einen Link in der Nachricht anklicken und dann auf einer Website ihre Kreditkarteninformationen ausfüllen. Die Bundesnetzagentur warnt ausdrücklich davor. Sollten Sie bereits Opfer dieses Betrugs geworden sein, ist die Sperrung der Kreditkarte der wichtigste Schritt.

Bundesnetzagentur veröffentlicht Nummern von Betrügern – Viele Maschen möglich

Bei diesen Telefonnummern sollten Sie im Moment auf keinen Fall rangehen:

Rufnummer(n): Kategorie: 01744978781 Spam SMS 015201050564, 015204154601, 015205483388, 015209038691, 015209047794, 015209434832, 015209466014, 015209491838, 015209728476, 015229489322, 015231421719, 015255304056, 015258107778, 015258107799, 015258107919 SMS Messenger mit Zahlungsaufforderung 01745437200, 015259856298 Spam SMS 0023677768600, 0023677768619, 0023677602931, 0023677606251, 0023677602932, 0023677768612, 0023677602936, 0023677606255, 0023677606252, 0023677606250, 0023677010318, 0023677803639, 0023677831805, 0023677831801, 0023677831810, 0023677611313, 0023677831808, 0023677831819, 0023677831818, 0023677476306, 0023677834900, 0023677557316, 0023677557305 Hacking

Außerdem warnt die Bundesnetzagentur weiterhin vor Fake-Anrufen von Europol und Interpol. Hier werden die Opfer meistens an eine Person weitergeleitet, die die Herausgabe von persönlichen Daten fordert und ebenfalls Geld überwiesen haben möchte. Auch wenn die Rufnummern augenscheinlich aus Deutschland stammen, sind diese vermutlich manipuliert und deren Ursprung im Ausland. Mittlerweile nutzen Kriminelle sogar Künstliche Intelligenz, um Stimmen täuschend echt klingen zu lassen und die Leute abzuzocken. (Jakob von Sass)