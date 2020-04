Telegram: WhatsApp-Konkurrent bekommt wegen Coronavirus neue Funktionen

Chat-App mit neuem Feature

Telegram wird als Messenger immer beliebter. Und nun punktet die Chat-App mit einer neuen Funktion, die Nutzer bei WhatsApp vergeblich suchen.

Die Messenger-App Telegram hat für seine Nutzer kürzlich ein neues Update herausgebracht.

hat für seine Nutzer kürzlich ein neues herausgebracht. Einige Funktionen sind vor allem während der Coronavirus-Pandemie praktisch.

sind vor allem während der praktisch. Ein brandneues Feature suchen die Nutzer von WhatsApp bislang vergeblich.

Dortmund - Telegram war als Messenger bislang eher ein Geheimtipp. Doch nun hat der WhatsApp-Konkurrent ein Update veröffentlicht, das einigen Nutzer vor allem in der Zeit des Coronavirus helfen könnte, wie RUHR24.de* veröffentlicht.

Telegram: WhatsApp-Konkurrent will Sortierung von Chats möglich machen

Egal, ob beruflich, für Partys oder Familiengruppen - mittlerweile ist es in Deutschland fast schon zum Standard geworden, für Besprechungen zwischen mehreren Personen neue Gruppen bei Messengern wie WhatsApp oder Telegram zu erstellen. Das ist vor allem während der Ausbreitung des Coronavirus hilfreich. Die logische Folge daraus ist aber: Irgendwann verlieren Nutzer die Übersicht.

Doch während die User bei WhatsApp bislang mühevoll suchen müssen, soll Konkurrent Telegram nun mit einer neuen Funktion ausgestattet werden, die beim weltweit beliebtesten Messenger bislang schmerzlich vermisst wird.

Telegram: Ordner-Funktion soll Sortierung und Gruppierung von Chats möglich machen

Denn Nutzer von Telegram sollen ab sofort für ihre unterschiedlichen Chats passende Ordner erstellen können - ähnlich wie sie es schon vom PC gewohnt sind. Das berichtet das Computermagazin Chip. So lassen sich dann die Unterhaltungen ganz leicht in selbst erstellten Kategorien zusammenfassen. Diese Möglichkeit zum Sortieren ist unter "Einstellungen" in der App zu finden.

Die Ordner-Funktion ist Teil des neuen, umfassenden Updates für die Chat-App und soll sowohl für Android als auch für iOS und die Web-App auf dem Desktop verfügbar sein. Wer die Version 5.15 von Telegram installiert hat, kann sich aber auch noch über einige andere neue Features freuen.

Coronavirus in NRW und Deutschland: Telegram bietet hilfreiche Funktion

Denn neben neu gestaltbaren Profil-Seiten soll es auch neu animierte Emojis für die Nutzer geben. Außerdem soll die Funktion "Leute in der Nähe" verbessert worden sein.

Dadurch soll es nun ganz einfach sein, lokale Gruppen zu erstellen, was gerade in Zeiten des Coronavirus praktisch ist.

Dazu einfach unter "Kontakte" die Option "Leute in der Nähe finden" auswählen und anschließend auf "Erstelle eine Gruppe" klicken. Die dadurch erstellte lokale Gruppe ist danach für alle Nutzer der Telegram-App sichtbar und kann so Hilfsbedürftige beispielsweise mit Einkäufen unterstützen oder sich mit anderen Helfern verbinden.

Coronavirus: Telegram will Fake-News im Gegensatz zu WhatsApp verhindern

Doch die Ausbreitung des Coronavirus in NRW und den weiteren Teilen von Deutschland bringt noch eine weitere Neuerung mit sich. Denn während beim Konkurrenten erst kürzlich vor Kettenbriefen gewarnt wurde, die in den Chats von WhatsApp falsche Nachrichten über das Coronavirus verbreiten, soll dies nun bei Telegram nicht passieren.

Der kostenlose Messenger will Behörden dabei helfen, die korrekten Neuigkeiten zum Erreger Sars-CoV-2 und der dadurch ausgelösten Krankheit Covid-19 über die gesicherten Kanäle der App zu verbreiten, wie es auf Twitter heißt.

Wir helfen Behörden Informationen zum Coronavirus schnell zu verbreiten durch Verifizierte Kanäle. https://t.co/iHUpQOe1SF — Telegram auf Deutsch (@de_telegram) April 3, 2020

Als weiteres Highlight des aktuellen Updates von Telegram haben die Verantwortlichen das Browsen angepasst. Nun muss dafür nicht mehr wie bislang über den Bildschirm gewischt werden, sondern Nutzer brauchen dafür nur rechts oder links am Bildschirmrand tippen. malm

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.