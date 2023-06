Vernichtendes Urteil bei Öko-Test: Nur drei Iso-Getränke erzielen „befriedigend“ – als Bestnote

Von: Julia Schöneseiffen

Teilen

In einer Untersuchung von Öko-Test wurden gerade einmal drei Iso-Drinks mit „befriedigend“ bewertet. Mehr als die Hälfte der Getränke fiel durch.

Kassel – Ökotest hat 23 isotonische Getränke einer genauen Untersuchung unterzogen. Das Ergebnis: Die besten Produkte schnitten gerade einmal mit der Note „befriedigend“ ab. 13 Sport-Getränke fielen mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“ sogar durch.

Ein isotonisches Getränk hat in etwa dieselbe Konzentration an Elektrolyten wie das Blut. Laut der Krankenkasse AOK sorgen solche Getränke dafür, dass der Körper seine Flüssigkeitsvorräte besonders schnell wieder auffüllen kann. Außerdem geben sie durch Zucker wie Fruktose, Glukose und Saccharose einen schnellen Energienachschub, so Öko-Test. Das enthaltene Natrium soll zudem dem Salzverlust über den Schweiß entgegenwirken. Daher werden Iso-Drinks vor allem bei intensiven Sporteinheiten empfohlen.

Öko-Test untersucht 23 isotonische Getränke: 13 Produkte durchgefallen

Für die Untersuchung der 23 Getränke orientierte sich Öko-Test unter anderem an dem Positionspapier der Arbeitsgruppe Sporternährung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Dafür wurden die Gehalte an Natrium und Zucker im Labor gemessen. Positiv bewertet das Verbrauchermagazin die Zuckergehalte der getesteten Produkte. Diese würden mit drei bis fünf Prozent im empfohlenen Rahmen liegen. Allerdings sei oftmals zu wenig Natrium in den Getränken enthalten. „Gerade einmal vier von 23 Produkten enthalten so viel Natrium, wie es die DGE-Arbeitsgruppe für Sportgetränke empfiehlt.“ Dies zeigt Öko-Test in seiner Juli-Ausgabe.

Sportler trinken isotonische Getränke, um den Flüssigkeits- und Salzhaushalt zu regulieren. © Imago

Weitere Mineralstoffzusätze neben Natrium und Vitaminzusätze hält die DGE für überflüssig. Vier getestete Getränke wiesen jedoch hohe Magnesium- und/oder Calciumgehalte auf – und bekamen dafür eine Note abgezogen.

Das sind die Iso-Drink-Verlierer: Dreimal „ungenügend“ im Öko-Test

10 der von Öko-Test untersuchten isotonischen Getränke fielen mit der Bewertung „mangelhaft“ durch. Folgende drei Drinks erhielten sogar die schlechteste Note „ungenügend“:

Adelholzener Pink Gaprefruit Sport Isotonisch (0,67 Euro)

Hella Aktiv Grapefruit Isotonisch (0,53 Euro)

Vivaris Isotonischer Sportiv-Drink Grapefruit-Zitrone (0,50 Euro)

„Befriedigend“: Das sind die Gewinner unter den Sport-Getränken im Öko-Test

Als beste Note wurde in dem Öko-Test lediglich die Bewertung „befriedigend“ vergeben. Diese drei Getränke sind damit die Gewinner:

Berg Quellen Iso Sport Grape Zitrone (0,51 Euro)

Förstina Sprudel Iso Aktiv Zitrone-Grapefruit (0,55 Euro)

Rhön Sprudel Iso Sport Grapefruit (0,63 Euro)

Süßstoffe und Aromazusätze: Bekannte Sport-Drinks schneiden mit „mangelhaft“ ab

In fast allen Sport-Drinks fand Öko-Test Süßstoffe wie Acesulfam-K, Cyclamat und Saccharin. Süßstoffe stehen immer wieder in der Kritik. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät davon ab, Süßstoffe zur Gewichtskontrolle oder zur Vorbeugung ernährungsbedingter Erkrankungen einzusetzen. Die Süßstoffe könnten das Risiko für Übergewicht, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigern. Das Verbrauchermagazin bewertet die enthaltenen Süßstoffe daher als negative Inhaltsstoffs der Iso-Getränke. Andere Lebensmittel hingegen können gefährlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen.

Außerdem kritisiert Ökotest die teilweise eingesetzten Farbstoffe. So wurde bei den Drinks „Powerade Sports Mountain Blast“ (Note: mangelhaft) und „High Speed Sport Iso Blue Cool Erdbeer-Geschmack“ (Note: mangelhaft) der künstliche Farbstoff Brillantblau (E 133) deklariert. In beiden Getränken, sowie in sieben weiteren Produkten, wurde überdies auf Aromazusätze zurückgegriffen. Zuletzt hatte Öko-Test Chemikalien in Dosentomaten nachgewiesen. Und auch bei Kindersnacks fielen jüngst gleich mehrere Produkte durch. (jsch)