Titandioxid, Blei und Arsen: Bekannte Zahncremes fallen im Test krachend durch

Von: Lea Seitz

Öko-Test bewertet fast 50 unterschiedliche Zahnpasten. In einigen konnten bedenkliche Inhaltsstoffe nachgewiesen werden - auch in bekannte Marken.

München - Mindestens zweimal täglich drei Minuten von Rot nach Weiß: Schon als Kind lernen wir wichtige Regeln rund ums Zähneputzen. Nur: Welche Zahnpflegemittel unterstützen uns dabei am besten? Nachdem bereits Stiftung Warentest der Frage nach der besten Zahnpasta nachgegangen ist, stellt jetzt auch Öko-Test verschiedene Produkte auf den Prüfstand.

In Lebensmitteln bereits verboten: Titandioxid in 15 der 48 untersuchten Zahnpasten

48 verschiedene Zahnpasten prüfte Öko-Test. Die Ergebnisse wurden im Heft 04/2023 veröffentlicht und sind zum Teil erschreckend: 15 der untersuchten Produkte enthalten Titandioxid. Das weiße Farbpigment ist 2022 für Lebensmitteln verboten worden. Damals bewertete es die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) als „nicht mehr sicher“ - es sei nicht auszuschließen, dass der Stoff genotoxisch wirke. Auch in vielen Kinderzahnpasten hatte Öko-Test zu Beginn des Jahres den Stoff nachgewiesen und davor gewarnt.

Unter den Zahnpasten mit Titandioxid befindet sich auch die bekannte Zahnpasta „Aronal Zahnfleischschutz“. Zwar bezieht sich das Verbot Titandioxids bislang nur auf Lebensmittel. Es könnte allerdings auch eine Gefahr von Pflegeprodukten ausgehen, die eingeatmet oder verschluckt werden. Aus diesem Grund beauftragte die EU-Kommis­sion im Juni 2022 den Ausschuss für Verbrauchersicherheit (SCCS), die Sicherheit von Titan­dioxid in Kosmetika wie zum Beispiel Zahnpasten neu zu bewerten. Die Stellung­nahme wird in diesem Jahr erwartet, wie Stiftung Warentest schreibt.

Weiterer Punktabzug: Blei und fehlendes Fluorid

Unter den 48 von Öko-Test untersuchten Zahnpasten befanden sich auch 17 Produkte mit Naturkosmetikzertifizierung. Zu diesen zählten zum Beispiel Dentural Natural Fluoridfrei Zahnpasta (Happybrush), Dr. Hauschka Med Minze Zahncreme Forte und Weleda Calendula Zahncreme. Weil diese drei kein Fluorid enthielten, hätten sie keine bessere Note als mangelhaft erreichen können. Öko-Test bezog sich dabei auf die Leitlinien Zahnmedizin der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde: Dort wird „ab Durchbruch der bleibenden Zähne empfohlen, das Zähneputzen mit einer Zahnpasta durchzuführen, die einen Fluoridgehalt von mindestens 1000 ppm Fluorid (also 1.000 Milligramm pro Kilogramm) enthält“.

Allerdings bleib es nicht bei der Note mangelhaft, denn in allen drei Zahnpasten wurde außerdem Blei nachgewiesen. Sie erhielten deshalb das Urteil „ungenügend“. Dieselbe Note erteilte Ökotest dem Naturkosmetikprodukt „Terra Natura Biodent Basics, ohne Fluoride“ - außer Blei wurde hier noch das gesundheitsgefährdende Halbmetall Arsen über dem vermeidbaren Wert nachgewiesen.

Zahnpasta mit Öko-Test-Ergebnis „sehr gut“ (Auszug):

Alverde 5 in 1 Zahncreme Nanaminze von dm

Happy Brush Natural Superfresh Zahnpasta

Bioturm Zahncreme Bio- Minze mit Fluorid

Dentalux 3- FachSchutz Frische Gel von Lidl

Eurodont Zahncreme Coolfresh von Aldi

Elkos Denta Max Fluor Fesh Zahngel von Edeka

Diadent Zahngel Fluor Fresh von Netto/Budni

Das Schwermetall Blei wurde ausschließlich in Naturkosmetik-Zahnpasta nachgewiesen. Das erklärt sich dadurch, dass Halb- und Schwermetalle über mineralische Rohstoffe wie Tonerde oder Aluminiumsilikat in die Produkte gelange können. Die Hersteller seien aber verpflichtet, so Öko-Test, diese Verunreinigungen möglichst gering zu halten.

Blend-A-Med, Signal Sport u.a.: Testverlierer wegen aggressiver Tenside

Zahnpasta mit Öko-Test-Ergebnis „ungenügend“ (Auszug):

Blend-A-Med Rundumschutz Classic (von Procter & Gamble)

Colgate Komplett 8in1 Extra Frisch

Odol-Med 3 Original

Signal Sport Gel Fresh Zahnpasta (von Unilever)

Dentagard Kräuter (von Colgate-Palmolive)

Dentural Natural Fluoridfrei Zahnpasta (Happybrush)

Dr. Hauschka Med Minze Zahncreme Forte

Weleda Calendula Zahncreme

Weitere Minuspunkte gab es im Test für aggressive Tenside wie Natriumlaurylsulfat sowie PEG/PEG-Derivate. Diese können die Haut und Schleimhaut durchlässiger für Fremdstoffe machen. Dieses Kriterium bescherte weitere Testverlierer wie zum Beispiel Blend-A-Med Rundumschutz Classic (von Procter & Gamble), Odol-Med 3 Original und Signal Sport Gel Fresh Zahnpasta (von Unilever).