Test zeigt: Soviel Geld braucht man für einen Tag im Europa-Park

Von: Sina Alonso Garcia

Beim Besuch im Europa-Park Rust schlägt in der Regel nicht nur der Eintrittspreis zu Buche. Zwei YouTuber testen, welches Budget man an einem Tag im Park für Verpflegung und Co. braucht.

Rust - Ein Besuch im Europa-Park ist für viele Fans etwas Besonderes – auch wegen der steigenden Eintrittspreise. Wer beim Aufenthalt in Rust kein böses Erwachen vor Ort erleben möchte, sollte sich im Voraus die Kosten für Eintritt, Essen, Getränke und Snacks durchrechnen. Wie weit man mit 100 Euro im Park kommt, haben die YouTuberin Vivi Bing und ihr Freund Kevin getestet. Das Ergebnis zeigen sie im Video.

Bereits beim Eintritt in den Park lässt sich Geld sparen, wie Vivi zu Beginn des Videos erklärt. So koste das Tagesticket für Erwachsene vor Ort 75 Euro, online erhalte man es für ganze 10 Euro weniger. Vivi bucht ihr Online-Ticket, als sie bereits vor den Eingangstoren des Parks steht, über ihr Smartphone, wie auch BW24.de berichtet. „Ich bin ja ein kleiner Sparfuchs“, gesteht sie. Schnell stattet sie noch dem Parkautomaten einen Besuch ab. Morgens ist dort weniger los als nach Parkschluss. „8 Euro kostet das Ticket.“

Europa-Park: Bei Getränken lässt sich Geld sparen – YouTuberin Vivi kennt Geheimtipp

Nach dem Kauf von Eintrittskarte und Parkticket hat Vivi noch 27 Euro übrig. „Mal sehen, was wir damit so anstellen können“, sagt sie. Nachdem sie einige Attraktionen besucht hat, fällt der Youtuberin auf, dass sie kein Wasser dabei hat. Zum Glück kann sie auf einen Geheimtipp des TikTokers donixde zurückgreifen. Dieser erklärte kürzlich, wie man beim Wasserkauf im Europa-Park „mehr als 50 Prozent“ sparen kann: In der „Glückskind Lounge“ der Drogeriekette dm erhält man einen Liter Wasser für nur 1,20 Euro im Tetrapack – und damit deutlich günstiger als im Rest des Parks. Auch Vivi deckt sich mit dem „Babylove-Wasser“ ein. Danach beträgt ihr Budget noch 25,80 Euro.

Reichen 100 Euro für einen Tag im Europa-Park? Die YouTuberin Vivi Bing hat es getestet. © ViviBing/YouTube/dpa/Philipp von Ditfurth (Fotomontage BW24)

Als es anfängt zu regnen, wärmen sich Vivi und ihre Begleitung bei „Snorri Touren“ auf. „Snorri mag zwar das Regenwetter, aber ich bin da nicht so ein Fan von“, gesteht sie. „Deshalb habe ich mir hier direkt gegenüber im Fjord-Restaurant noch einen leckeren Cappuccino geholt – der kostet 3,60 Euro.“ Zwischenstand: 22,20 Euro Restbudget.

Budget-Selbsttest im Europa-Park: Gastro-Tipps fürs Mittagessen

Nach einer wilden Achterbahnfahrt auf Bluefire und Wodan überlegt Vivi, wofür sie ihr bleibendes Budget noch ausgeben möchte. Das Virtual-Reality-Abenteuer „Yullbe“ verlangt etwa zusätzlich sechs Euro. Vivi möchte das Geld aber, wie sie sagt, lieber fürs Essen verwenden. „Ich hab auch schon ein bisschen Hunger“, gesteht sie. Da es immer noch regnet, entscheidet sie sich für das Restaurant „Bamboe Baai“. „Weil es regnet, gehen wir da rein, obwohl das Batavia ein bisschen günstiger ist.“ Das Bamboe Baii sei außerdem „sehr schön zum Sitzen“. Für die vegane Reis-Bowl bezahlt sie 12,20 Euro. „Das heißt, insgesamt habe ich jetzt noch 10 Euro für Nachtisch und Souvenirs.“ Auf ein Getränk zum Essen habe sie bewusst verzichtet, da sie ja bereits mit einem Tetrapack aus der Glückskind-Lounge ausgestattet sei.

„Das Essen war auf jeden Fall sehr lecker. Sehr frisch und auch eine ordentliche Portion“, resümiert die YouTuberin nach ihrem Besuch bei Bamboe Baai. „Zum Verdauen eignen sich auf jeden Fall Shows – und ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal die Eis-Show anschauen.“ Als sie die Show wieder verlässt, entscheidet Vivi, sich als Dessert ein Eis zu gönnen. „Eine Kugel Eis – ich glaube, das ist drin. Ich würde sagen, wir holen uns was Lecker-Fruchtiges.“ Für eine Kugel Melonen-Eis im Becher gibt die YouTuberin 2,20 Euro aus. „Ein stolzer Preis“, findet sie. 7,80 Euro bleiben ihr jetzt noch für Merch. Da viele Artikel in den Fanshops jedoch entweder über ihrem Budget liegen oder sie nicht ansprechen, entscheidet sie sich letztendlich gegen einen Impuls-Kauf.

Europa-Park: YouTuberin zieht Fazit des Budget-Tests und äußert auch Kritik

„Kommen wir zum Fazit: Mit 100 Euro kommt man auf jeden Fall ganz gut im Europa-Park zurecht“, schlussfolgert Vivi. „Ich habe vorher auch noch ganz gut gefrühstückt, bin also nicht mit leerem Magen in den Park gegangen.“ Ihr einziger Kritikpunkt: Der Preis für Fanartikel. „Es gab den ein oder anderen Merch, bei dem ich dachte, ganz cool. Aber der ist dann halt viel teurer gewesen, als mein Budget es hergegeben hat.“ Dennoch sieht sie die 7,80 Euro, die sie gespart hat, auch positiv.