Kostenfalle Standby-Modus: Wie Sie Ihre Stromkosten effektiv senken

Von: Niklas Kirk

Teilen

Der Standby-Modus vieler Geräte sorgt für zusätzlichen Stromverbrauch. Mit leicht umzusetzenden Maßnahmen lassen sich hohe Zusatzkosten vermeiden.

Kassel – Mit Sorge blicken viele Verbraucher auf den anstehenden Herbst und Winter. Aufgrund der Energiekrise im Zuge des Ukraine-Konflikts drohen den Haushalten hierzulande extrem steigende Kosten. Eine vergleichsweise einfache Möglichkeit Kosten einzusparen ist dabei der Umgang mit den Geräten, die sich für normal im Standby-Modus befinden.

Der Vorteil des Stand-by Modus liegt auf der Hand. Täglich genutzte Haushaltsgeräte wie die Kaffeemaschine oder der Fernseher wechseln auf Knopfdruck ohne Vorlaufzeit in den Betriebsmodus, und auch das Home-Office sorgt für zusätzlichen Stromverbrauch in den eigenen vier Wänden. Diese bequeme Handhabe der ständigen und schnellen Verfügbarkeit setzt voraus, dass die Gerätschaften auch im Stand-by Modus permanent mit Strom versorgt werden müssen. Das hat nicht zu unterschätzende Kosten zur Folge.

Das Deutsche Bundesumweltamt gab in einer Schätzung bekannt, dass sich die jährlichen Standby-Kosten in Deutschland auf eine Summe von ungefähr vier Milliarden Euro belaufen, denn: In einem durchschnittlichen deutschen Haushalt werden pro Jahr über 500 Kilowattstunden Strom durch Geräte im Standby-Modus verbraucht. Das ergibt bei einem Strompreis von 0,30 Euro pro Kilowattstunde schnell über 100 bis 150 Euro mehr im Jahr, wobei sich der Strompreis in Zukunft weiter verteuern könnte.

Stromverbrauch im Stand-by Modus: Alternative Lösungen zum „Stecker ziehen“

Erkennbar ist ein Stand-by Modus in der Regel, wenn außerhalb der Gerätenutzung eine Kontrollleuchte leuchtet. Doch auch ein kontinuierliches Summen oder dem gänzlichen Fehlen eines An- und Ausschalters deuten auf eine konstante Stromversorgung im Hintergrund hin. Zwar werden Elektrogeräte der neusten Generation immer energieeffizienter, dennoch sollten Sie abwägen, dass nur eine vollständige Trennung vom Stromnetz keine zusätzlichen Kosten verursacht.

Der Standby-Modus verbraucht viel Strom. Das lässt sich einfach vermeiden. © Imago

Dabei müssen sie heutzutage nicht einmal mehr jeden Stecker einzeln ziehen. Mit bedienbaren Steckdosen, die mit Fernbedienung oder per Sprachassistent gesteuert werden, können Sie Geräte vom Stromnetz trennen, ohne den Stecker ziehen zu müssen. Ebenso effizient ist die wohlbekannte Mehrfachsteckdose, mit der sich die Stromzufuhr mehrerer Geräte gleichzeitig regulieren lässt.

Kostenfalle Standby-Modus: Diese Ratschläge helfen, den Stromverbrauch zu senken

Abschaltbare Steckdosenleisten nutzen

Regelmäßig, insbesondere bei längeren Abwesenheiten wie Urlauben, die Stecker von allen Haushaltsgeräten ziehen

Bei Neuanschaffungen darauf achten, dass die Geräte tatsächlich über einen Ein-Aus-Schalter und nicht nur einen Ruhemodus verfügen

Vor Neuanschaffungen den Standby-Verbrauch mit Strommesszählern nachmessen und auf entsprechende Angaben beim Neukauf achten

Quelle: chip.de

Stromverbrauch im Stand-by Modus: Bei diesen Geräten lohnt sich die Trennung vom Stromnetz

Stereo-Anlage: Lautsprecher in dauerhafter Betriebsbereitschaft können bis zu 110 kWh bzw. 35 Euro pro Jahr verursachen.

Lautsprecher in dauerhafter Betriebsbereitschaft können bis zu 110 kWh bzw. 35 Euro pro Jahr verursachen. Home-Office: Die Kombination aus PC, Drucker und Monitor kann mit 75 kWh also ca. 25 Euro im Jahr zu Buche schlagen.

Die Kombination aus PC, Drucker und Monitor kann mit 75 kWh also ca. 25 Euro im Jahr zu Buche schlagen. Ältere TV-Geräte: Fernseher, die schon älter sind, verbrauchen bis zu 100 kWh pro Jahr, was etwa 30 Euro entspricht im Standby-Modus. Hier lohnt es sich neben dem Stecker ziehen vor allem ein Wechsel auf ein energieeffizientes Gerät.

Fernseher, die schon älter sind, verbrauchen bis zu 100 kWh pro Jahr, was etwa 30 Euro entspricht im Standby-Modus. Hier lohnt es sich neben dem Stecker ziehen vor allem ein Wechsel auf ein energieeffizientes Gerät. Handy-Ladegerät: Stecken Sie Ladegeräte nur dann ein, wenn diese auch tatsächlich zum Aufladen des Gerätes genutzt werden, können Sie bis zu 40 kWh, also 12 Euro jährlich einsparen.

Stecken Sie Ladegeräte nur dann ein, wenn diese auch tatsächlich zum Aufladen des Gerätes genutzt werden, können Sie bis zu 40 kWh, also 12 Euro jährlich einsparen. Mikrowelle: Bei unregelmäßiger Nutzung empfiehlt sich das Trennen vom Stromnetz unbedingt. Auch hier können Mehrausgaben von knapp 10 Euro pro Jahr vermieden werden.

Bei unregelmäßiger Nutzung empfiehlt sich das Trennen vom Stromnetz unbedingt. Auch hier können Mehrausgaben von knapp 10 Euro pro Jahr vermieden werden. Waschmaschine: Kleinfamilien und Alleinstehende können zudem erwägen, Waschmaschinen nur dann anzuschließen, wenn auch gewaschen wird. Je nach Modell können Sie hier bis zu 30 kWh, also rund 10 Euro einsparen.

Kleinfamilien und Alleinstehende können zudem erwägen, Waschmaschinen nur dann anzuschließen, wenn auch gewaschen wird. Je nach Modell können Sie hier bis zu 30 kWh, also rund 10 Euro einsparen. Quelle: chip.de

(nki)