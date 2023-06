Tiny House wird zur Luxus-Immobilie: Hausboot aus Netflix-Serie soll halbe Million Euro kosten

Klein, aber oho

In den USA wird ein Tiny House auf dem Wasser verkauft – für einen stolzen Preis. Bekannt wurde das Hausboot durch eine Netflix-Serie.

München/Seattle – Wohnen auf wenig Quadratmetern und doch alles, was man braucht: Sogenannte Tiny-Häuser liegen voll im Trend, können nach dem Kauf aber auch große Probleme bereiten. Meist handelt es sich dabei um frei stehende Mini-Häuser, die vom Bad bis zur voll ausgestatteten Küche kaum Wünsche offen lassen. Teilweise lässt sich die winzige Behausung sogar transportieren.

Der Traum vom Tiny House lockt nicht nur mit einer minimalistischen Lebensweise und Unabhängigkeit, sondern auch mit einem vermeintlich günstigen Kaufpreis. Für ein 46 Quadratmeter großes Mini-Haus auf dem Wasser werden jetzt allerdings fast eine halbe Million Euro fällig.

USA: Tiny House auf dem Wasser für fast halbe Million Euro zum Verkauf

Zwar ist ein Tiny House im Gesamtpaket meist günstiger als ein großes Einfamilienhaus. Dem Immobilienportal Wohnglück zufolge sind sie auf den Quadratmeter gerechnet aber teurer. Laut deutschem Tiny House Verband werden je nach Wohnfläche und Ausstattung 35.000 bis 120.000 Euro fällig.

Jetzt sticht ein Tiny House in den USA besonders hervor. Wie Business Insider berichtete, handelt es sich um ein Hausboot auf dem Lake Union in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Die moderne Wohnstätte im skandinavischen Stil steht für 545.000 US-Dollar (umgerechnet 499.160 Euro) zum Verkauf.

Tiny House aus Netflix-Serie zum Verkauf: Ursprünglich als Ferienhaus gedacht

Womöglich kennt die eine oder der andere das Hausboot sogar. Im Rahmen der Netflix-Serie „Stay here“ wurde das Boot im Jahr 2018 aufwendig renoviert. Prompt wurde dem Häuschen ein neuer Anstrich verliehen – samt neuer, moderner Inneneinrichtung. Neben einer vollausgestatteten Küche gibt es ein Schlafzimmer, ein kleines Bad und eine Terrasse im Obergeschoss.

Nachdem das Hausboot von Inneneinrichterin Genevieve Gorder und Immobilienmakler Peter Lorime renoviert wurde, sollte es zur Ferienunterkunft umfunktioniert werden. Umgerechnet etwa 250 Euro pro Nacht setze der Makler an, damit die Besitzer ihren Kredit bei der Bank decken können.

Halbe Million Euro: Tiny House aus Netflix-Serie wird nach Renovierung verkauft

Als Feriendomizil steht das Hausboot nun aber nicht mehr zur Verfügung. Das Tiny House auf dem Wasser wird verkauft, wie eine Anzeige auf dem Immobilienportal Realogics Sotheby‘s International Reality verrät – und das für einen stolzen Preis von einer halben Million Euro. Das sind bei 46 Quadratmetern Wohnfläche fast 11.000 Euro pro Quadratmeter.

Währenddessen sinken die Preise am Immobilienmarkt in Süddeutschland. Demnach belaufen sich die Kosten in der Stadt München auf 8578 Euro pro Quadratmeter.

In Deutschland ist der Tiny-House-Trend noch nicht so weit verbreitet wie beispielsweise in den USA. Laut Tiny House Verband werden hierzulande jährlich mehr als 500 Mini-Häuser gebaut. Zudem gebe es inzwischen über 100 Anbieter. Man findet sogar ganze Tiny-House-Siedlungen, beispielsweise in Mehlmeisel (Bayern) und Hollenbek (Schleswig-Holstein). Weitere seien noch in Planung. (kas)