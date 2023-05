Kräuter selbst im Garten anpflanzen: Diese fünf Sorten sollten Sie jetzt aussäen

Kräuterschätze für den heimischen Garten

Kräuter sind das gewisse Extra bei jedem Gericht. Welche fünf Kräutersorten jetzt ausgesät werden sollten, verraten wir Ihnen hier. Das einzige, das Sie brauchen, sind ein paar Töpfe und etwas Erde.

Hannover/Bremen – Was sind schon Tomaten ohne Basilikum oder grüne Salate ohne Dill? Wenn sie fehlen, fehlt auch das Tüpfelchen auf dem „i“. Denn ihre Aromen verfeinern jede Speise. Der Monat Mai ist eine gute Zeit, bestimmte Kräuter auszusäen. Gartenfreunde können sie entweder im Freiland oder in Töpfen mit sonnigem Platz einpflanzen. Dazu zählen die Kräuter Basilikum, Bohnenkraut, Dill, Koriander und Majoran.

Fünf Kräuter für den Garten im Mai: Erst nach den Eisheiligen mit dem Säen beginnen

Basilikum gilt als Inbegriff der mediterranen Küche. Es gehört in vielen Haushalten wohl auch zu den beliebtesten Küchenkräutern. Viele Menschen essen es gern zusammen mit Tomaten und Mozzarella. Aber auch im Salat machen sich die großblättrigen Kräuter hervorragend als Geschmacksverstärker. Schöner Wohnen empfiehlt, Basilikum erst nach den Eisheiligen, die vom 11. bis 13. Mai, anstehen, auszupflanzen. Wichtig sind ein warmer Standort und ein sonniger Platz.

Der Boden sollte humusreich und locker sein, so der Tipp der Garten-Experten. Auch einem Topf auf der Fensterbank sollte nichts im Weg stehen. Hauptsache, die Sonne scheint herein. Die Saat wird mit einem Zentimeter Sand abgedeckt. Wichtig ist, das Gießen nicht zu vergessen. Denn Basilikum braucht viel Wasser und darf nicht austrocknen. Häufiges Düngen mit speziellem Kräuterdünger halten sein Wachstum in Schwung. Wer häufig das Würzkraut aberntet, sorgt dafür, dass sich Blätter und Triebe neu bilden können.

+ Ein Brise Dill gefällig? Selbst angebaut und geerntet, schmeckt das Kraut doppelt gut. (Symbolbild) © Tanya Yatsenko/imago

Fünf Gartenkräuter für den Mai zum Säen: Bohnenkraut und Dill

Bohnenkraut sollte ebenfalls ab Mai angebaut werden. Am besten „direkt neben die Hülsenfrüchte“, empfehlen Gartenfreunde. Denn Bohnenkraut würzt nicht nur Bohnengerichte und verhindert Blähungen, „sondern hält auch Bohnenschädlinge und Krankheiten von den Pflanzen fern“, verraten die Experten von „Schöner Wohnen“. Das Kraut fühlt sich in der Sonne, aber auch im Halbschatten wohl. Bohnenkraut darf beim Säen nur dünn mit Erde bedeckt werden. Die Samen sollten bis zum Keimen gut feucht gehalten werden. Nach rund zwei Wochen ist das Bohnenkraut gekeimt. Nun können die Keime im Abstand von 15 Zentimetern in der Reihe und 25 Zentimetern zur nächsten Reihe im Balkonkasten oder im Topf eingesetzt werden.

Dill braucht einen feuchten Wurzelbereich.

Bei Dill darf die Keimtemperatur nicht unter 15 Grad Celsius liegen. Der Platz für die Aussaat sollte daher warm und windgeschützt sein. Beim Säen sollten die Samen mit rund 20 cm Abstand nur leicht angedrückt in die Erde gesetzt werden. Die Pflanze fühlt sich vor allem im feuchten Boden wohl. Je nach Witterung keimt Dill nach 10 bis 30 Tagen. Nach rund sechs Wochen kann man die Blätter ernten. Auf dem Balkon wächst das Küchenkraut nur, wenn der Topf ausreichend groß ist. Balkonkästen eignen sich dagegen nicht dafür. Am besten gedeiht Dill Gartenprofis zufolge im Beet oder Hochbeet.

Im Mai beginnt die Aussat für Kräuter: Zeit für Koriander und Majoran

Majoran ist äußerst frostempfindlich. Deshalb sollte das Gewürzkraut erst ab Mitte Mai in den Garten oder in einen Balkonkasten eingepflanzt werden. Der Boden sollte locker, nahrhaft und nicht frisch gedüngt sein. Der Samen wird recht dünn mit Erde bedeckt. Nach kurzer Zeit, nach etwa zwei bis drei Wochen, keimen die Samen. Das Gewürzkraut kann bis zu 50 Zentimeter hoch werden kann und wächst in die Breite, es braucht also entsprechend viel Platz.

Auch Koriander wächst in die Höhe. Bis zu 60 Zentimeter wird die pfefferartige Würze hoch. Die Samen brauchen einen sonnigen Platz im Beet und sollten zudem regelmäßig gegossen werden. Bei 16 bis 20 Grad Celsius keime Koriander bereits nach etwa drei Wochen, berichten Gartenexperten. Das Gewürz gedeiht in Töpfen und Kübeln auf dem Balkon oder der Terrasse.

Bei der Gestaltung des Gartens sollte auch darauf geachtet werden, diesen für Wildbienen einladende Blumen zu pflanzen – das empfiehlt ein Insektenbauftragter.

