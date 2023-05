Für gesünderes Haar: Auf diese Pflegeprodukte schwören sogar Friseure

Tipps vom Haarstylisten

Stylisten empfehlen Produkte, die zum jeweiligen Haar passen. Glanzlose Haare benötigen eine andere Pflege als feines fettiges Haar.

München ‒ Haare müssen etliche Umwelteinflüsse aushalten. Von Hitze und Kälte über häufiges Waschen, färben, tönen, selbst das ständige „mit den Fingern durch das Haar streifen“ kann der Struktur des Haars schaden. Es wirkt spröde und brüchig oder fettig und ungepflegt. Dabei gibt es doch jede Menge Shampoos und Pflegeprodukte mit Nährstoffen und Proteinen in Drogeriemärkten wie dm und Rossmann, die schönes Haar mit nur einer Haarwäsche versprechen. Und einmal ehrlich, jede Frau hätte doch gern auch so schönes Haar wie Schlager-Star Helene Fischer oder Moderatorin Barbara Schöneberger.

Tipps für gesündere Haare: Aussehen wie die Stars

Wer würde nicht mal gern einen Blick auf die Produkte in den Bädern von Stars werfen? Was benutzen sie, um ihre Haare vom Ansatz bis in die Spitzen in perfekten Schwung zu halten? Eines scheint laut Expertenwissen klar: Je länger die Haare sind, desto mehr leiden sie. „Mit der richtigen Haarpflege können wir der Mähne aber eine intensive Pflege verpassen und sie zum Glänzen bringen“, empfehlen Stylisten im Ok-Magazin. Spröde Haare beispielsweise benötigen Feuchtigkeit, strapazierte Haare sollte mit einer reichhaltigen und intensiven Haarkur gepflegt werden.

+ Dünnes Haar benötigt eine andere Pflege alss sprödes dickes Haar. (Symbolbild) © Artyom Geodakyan/imago

Nützliche Helfer: Nährstoffe, Eiweiß, Proteine sowie Fettsäuren

Zustand des Haars Tipp von Experten Produkt- / Ernährungstipp trockenes, strapaziertes Haar Nährstoffe, die Glanz verleihen mit Panthenol und Vitamin E feines Haar viel Eiweiß und Proteine, die die Kollagenbildung fördern sind wichtig, wenn du dir dickes Haar wünschst Omega 3 Fettsäuren zum Beispiel in Chia Samen, Beta Carotin in Kürbissen und Biotin in Beeren lassen dünnes Haar fülliger werden und beschleunigen das Haarwachstum

Im Ok-Magazin schwören die Verbraucherinnen auf Produkte wie Olaplex N°4, ein speziell nährstoffreiches Shampoo, das es auch als Kur gibt, und das Haar vor alltäglichen Belastungen schützen soll. Selbst geschädigtes Haar werde damit wieder repariert. Das Haar „glänzt mit jeder Anwendung gesünder“. Zudem biete das ″N°4″ einen Farbschutz und reduziert nachweislich Haarbrüche. Alle Haartypen würden optimal gestärkt und geschützt.

Meine Haare waren immer spröde und ausgelaugt, kein Glanz und die Spitzen – Katastrophe. Diese Produkt-Linie hat mich gerettet.

Auch die Kurmaske „Nutri-Enrich Deep Nourishing Maske“ von Wella Professionals ist eine Friseur-Empfehlung laut Ok-Magazin. In fünf Minuten verhelfe sie selbst stumpfen Haar wieder zum perfekten Glanz. Sie enthält Ölsäure und Panthenol und macht die Haare wieder geschmeidig. Eine haselnussgroße Menge reiche bereits aus, um sich über ein tolles Haargefühl zu freuen. Außerdem rieche sie einfach so wahnsinnig gut, jubelt eine Produkttesterin. „Die Haare fühlen sich danach super weich an, ohne schmierig zu sein.“

Tipps für gesündere Haare: Feines Haar benötigt Omega-3-Fettsäuren

Auch mit der Ernährung lässt sich die Haarstruktur verbessern. Menschen mit feinem Haar können dünnes Haar fülliger werden lassen und das Haarwachstum beschleunigen, wenn sie Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel in Chia Samen, Beta Carotin in Kürbissen und Biotin in Beeren essen, so der Ratschlag vom Frauen-Magazin wunderweib.de. Oft helfe es auch, das Pflegeprodukt nach der Wäsche wegzulassen. Zu viel Chemie sei auf Dauer nicht gut, beschwere die Haare und mache sie platt und kaputt.

Dünnes Haar lässt sich aber auch auf natürliche Weise dicker machen. Das Frauen-Magazin empfiehlt hierfür eine Natronwäsche. Dazu werden 60 Gramm Natronpulver mit drei Esslöffeln Wasser mit einem Löffel vermischt und anschließend im Haar verteilt. Nach etwa zwei Minuten kann die Mischung wieder ausgewaschen werden. Die Haarstruktur wirke danach optisch dicker und fühle sich griffiger an.

Doch nicht nur die Haare brauchen Pflege, auch die Kopfhaut kann trocken werden und jucken. Stress, extreme Hitze und allergische Reaktion können Gründe dafür sein. Was viele Menschen bei der Haarpflege auch falsch machen, verrät eine ehemalige Friseurin.

