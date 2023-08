Tomaten in den Kühlschrank? Marktcheck-Expertin spricht über die „Ausnahme“

Von: Felina Wellner

Darüber, ob einzelne Gemüse- und Obstsorten in den Kühlschrank gehören, herrscht Uneinigkeit. Wie sieht es mit Tomaten aus? Eine Ernährungsexpertin gibt Antworten.

Ulm – Nur in Ausnahmefällen sollten Sie Tomaten im Kühlschrank lagern. Welche das sind und was Sie ansonsten tun können, um das Gemüse vor dem Verderben zu retten, verrät Expertin Sabine Schütze in der SWR-Sendung Marktcheck.

ZDF-Marktcheck: Expertin über die richtige Lagerung von Tomaten. © Screenshot/ZDF: Marktcheck

Marktcheck-Expertin verrät: Darum gehören Tomaten nur im Ausnahmefall in den Kühlschrank

Im Kühlschrank bleibt alles länger frisch? Unter dieser Annahme werden nicht selten auch Tomaten in der Kühlung aufbewahrt. Ein Irrglaube, so Schütze. Tatsächlich bewirke die niedrige Temperatur genau das Gegenteil:

Tomaten werden nach längerer Zeit im Kühlschrank fad und fest.

Einzige Ausnahme: Viele heiße Tage am Stück, so die Expertin. Dann sei es durchaus besser, Tomaten und andere Lebensmittel in den Kühlschrank zu legen, als sie vergammeln zu lassen. Am besten sollten Sie Ihre Tomaten aber auch dann nur zeitweise in der Kühlung aufbewahren.

Tomate wird schrumplig? Diese Alternative zur Kühlung sollten Sie kennen

Egal ob zu viel eingekauft oder eine üppige Ernte: Bei einem Tomaten-Überschuss gibt es abseits der alternativen Lagerung auch weitere Verwertungsmöglichkeiten, um das Wegschmeißen zu verhindern. Laut Schütze sei die beste Möglichkeit, eine leckere Tomatensoße aus ihnen zu machen. Eingekocht verlängert sich ihre Haltbarkeit und mit dem Einfrieren der Soße bleiben die verwerteten Tomaten sogar noch länger genießbar.

Für eine gute Soße können Tomaten schon begonnen haben zu schrumpeln – sie sollten nur frei von jeglichen dunklen Schimmelfleckchen sein, sagt die Expertin. Außerdem sei es wichtig, dass Sie Ihre Soße mindestens eine halbe Stunde lang kochen lassen. Nur dann könne sich das Aroma richtig entfalten.