„Das stresst die Pflanzen nur“: Züchter gibt Tipps beim Tomatenanbau, die den meisten neu sein dürften

Von: Momir Takac

Tomaten sollte man Ausgeizen, heißt es immer wieder. Das hält ein langjähriger Züchter für einen Fehler – und gibt einen Tipp für das richtige Düngen.

München – Im Sommer ist Hochsaison der Tomaten. In der heißen Jahreszeit entfalten sie ihren vollen Geschmack und sind reich an Nährstoffen. Damit die Ernte üppig ausfällt, gab und gibt es zahlreiche Tipps, etwa den, dass man untere Blätter der Tomate unbedingt entfernen sollte. Ein Experte allerdings rät bei der Pflege zu Maßnahmen, die für die meisten Menschen neu sein dürften.

Langjähriger Züchter düngt Tomaten mit ökologischem Dünger

Michael Schick aus Achstetten im Landkreis Biberach züchtet seit 20 Jahren Tomaten. In diesem Jahr pflanzte er mehr als 1300 Sorten. Damit die Früchte üppig wachsen, wendet er ein Spezialrezept an. Bei Schick kommt Unkraut auf die Erde. „Brennnesselblätter, wenn die langsam verrotten und zum Nährstoff werden, die sind sehr stickstoffhaltig. Das gibt einen richtigen Wachstumsschub für die Tomaten“, sagt er in der SWR-Sendung Marktcheck. Dazu legt er Beinwell und Schalen von Bio-Bananen, die der Tomate das wichtige Kalium spenden.

Die richtige Pflege ist das A und O, damit Tomaten aus dem heimischen Garten ordentlich gedeihen. Wer kann, sollte sie zudem regengeschützt aufziehen. © Florian Gaertner/Imago

Oft liest man, dass Geiztriebe entfernt werden sollten, da sie dem Hauptstamm Energie und Nährstoffe entziehen. Doch davon hält Schick wenig. Anders als viele Hobbygärtner verzichtet er auf das Ausgeizen. „Ich bin eigentlich ein totaler Gegner vom Ausgeizen, weil ich merke, das stresst die Pflanzen eigentlich nur, wenn man permanent da rumdoktert und sie verletzt.“

Tomaten-Experte rät, auf Ausgeizen zu verzichten – „Stresst Pflanzen nur“

Schick lässt die Geiztriebe dran und bindet sie hoch. „Dann sind die Pflanzen deutlich entspannter und bleiben viel länger gesund – vorausgesetzt, sie sind regengeschützt“, erklärt er. Auch beim Gießen hat der Experte wertvolle Tipps. Er rät etwa, Tomaten nur am Morgen zu gießen. „Wenn ich eine lahme Tomate am Abend gieße, macht die in der Nacht keinen Zentimeter Wurzelwachstum. Wenn sie auf Wassersuche gehen muss, macht sie in der Nacht wirklich Wurzeln nach unten“, erklärt der Tomatenzüchter.

Grundsätzlich gilt: Nur so viel Wasser wie nötig zuführen. Gießt man Tomaten, bei denen die Blätter bereits hängen, erholen sie sich innerhalb von 15 Minuten wieder. Wussten Sie, dass man Tomaten auch noch grün ernten kann? (mt)