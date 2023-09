Zum ersten Mal im Kaufland in Deutschland: Tourist traut seinen Augen nicht

Von: Emanuel Zylla

Ein Urlauber feiert die Auswahl in deutschen Supermärkten. Andere fahren über die Grenze, um günstige Preise abzustauben.

München – Worüber könnte sich ein niederländischer Urlauber in Deutschland am meisten freuen? Die spätsommerliche Natur, vielleicht? Nicht ganz, obwohl ein Tourist aus den Niederlanden sie zwar auch als „sehr schön“ bezeichnet. Auf X (ehemals Twitter) ist User Starbuck aber eher vom süßen Angebot von Kaufland beeindruckt. Er hebt dabei etwas hervor, über das wir uns hierzulande auch jedes Jahr aufs neue wundern oder aufregen: „Hier ist es schon Weihnachten.“ Ähnliches passiert natürlich auch Monate vor Ostern.

Das Beweisfoto des Users zeigt Lebkuchen und andere Weihnachtsleckereien – und das im September. Besonders angetan hat es dem Deutschland-Urlauber auch die „vielen amerikanischen Produkte“ und „Milchschokolade“.

Andere Länder, andere Einkaufssitten: Es ist nicht ungewöhnlich, dass ausländische Gäste das deutsche Angebot in Supermärkten feiern. Eine amerikanische Familie freute sich etwa schon auf Instagram über die tollen Einkaufswagen, günstigere Preise und den Wein bei Aldi.

Für Besucher aus den Niederlanden scheint die Auswahl bei Kaufland beeindruckend zu sein. Andere berichten in den Social-Media über die günstigeren Preise vom deutschen Einzelhandel im Vergleich zu dem im Heimatland. © Frank Hoermann/Imago

Kein Kaufland und Co. in den Niederlanden: Menschen an der Grenze zu Deutschland kaufen hierzulande ein

„Warum gibt es in den Niederlanden kein Kaufland?“, fragt sich Starbuck enttäuscht. Tatsächlich hat Kaufland aktuell zwar rund 1500 Filialen in acht Ländern, nämlich in Deutschland, Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und Moldau – Niederländer müssen auf Läden des Lebensmittelhändlers verzichten. Das Unternehmen freut sich unterdessen über soviel unbezahlte Werbung auf X: „Im Kaufland kann man fast alles kaufen“, feiert Starbuck, findet aber „E-Center“, Edekas größte Märkte, noch besser.

Die Begeisterung zu Kaufland teilen andere wiederum in den Kommentaren. User Ellen schreibt „wundervoller Laden“ und gibt Starbuck68 noch einen Shopping-Tipp für Deutschland mit auf den Weg: „Ein Besuch bei DM spart immer viel Geld.“

Längst erledigt, reagiert der Deutschland-Tourist und hat noch ein weiteres Urlaubsziel auf der Liste: „Morgen geht es in die Galeria Kaufhof für ein altmodisches V&D-Erlebnis. Dann ist die Party komplett“, schreibt Starbuck und meint damit das bankrotte niederländische Kaufhaus „Vroom & Dreesmann“, das ab 2016 aufgelöst wurde. Das vergleichbare deutsche Kaufhaus scheint also ein Nostalgie-Erlebnis für Niederländer zu sein.

Geld sparen und Kalorien zählen: Urlauber aus den Niederlanden schwört auf Lebensmittel aus Deutschland

Vor allem scheinen deutsche Einzelhändler aber für Niederländer an der Grenze ein beliebtes Reiseziel für Ersparnisse zu sein. X-User Claudia ziehe es dafür aber nicht zu Kaufland: „Das ist mir viel zu groß“, dafür wären aber Aldi und Lidl nur zehn Minuten entfernt, mit viel günstigeren Lebensmittelpreisen als im eigenen Land. Auch in Deutschland zieht es Menschen in Nachbarländer, um zu sparen, beispielsweise um tanken zu fahren.

Aber gibt es denn keine besseren Reiseziele in Deutschland als günstige Einkaufsläden? X-User Reeni Ursem amüsiert es: „Du bist im Urlaub und der Kalorienzähler macht Überstunden.“ In Deutschland gäbe es auch „fantastischen Eiskaffee“, empfiehlt sie bei der Gelegenheit eine weitere Verlockung aus dem Nachbarland. (zy)