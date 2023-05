Leere Toilettenpapierrollen nicht in den Müll werfen - Können echte Geheimwaffe im Haushalt sein

Von: Jessica Jung

Teilen

Nach dem Verbrauch des Klopapiers landet die Rolle meist im Müll. Dabei sollte sie auf keinen Fall weggeworfen werden, denn sie ist nützlich.

Dortmund – Das Klopapierrolle ist ziemlich praktisch – nicht nur beim Gang auf die Toilette. Die Pappe kann für zahlreiche Lifehacks genutzt werden und ist eine absolute Geheimwaffe. Doch wofür genau sollte man sie nutzen?

Leere Klopapierrollen nie wegschmeißen: Müll wird im Haushalt zur Geheimwaffe

Viele Menschen haben bei der Aufbewahrung ihrer Ladegeräte mit einem Kabelsalat zu kämpfen. Selbst wenn man das Kabel ordentlich um einen Stecker wickelt, hält es meist nicht von selbst. Mit einem einfachen Klopapier-Trick kann für Ordnung gesorgt werden.

Dafür wird das Ladekabel aus der Steckdose gezogen, das Kabel aufgewickelt und anschließend in die Rolle gesteckt. Um noch mehr Ordnung zu haben, wird, die Pappe zusätzlich beschriften, damit auch nach einer längeren Zeit direkt klar ist, um welches Kabel es sich handelt. Auch Leitungskabel werden so ganz einfach aufbewahrt und verstaut. Doch die Rolle bietet noch weitere Vorteile, wie RUHR24 berichtet.

Leere Klopapierrolle niemals wegschmeißen: So einfach kann Bürobedarf organisiert werden

Chaos gibt es nicht nur durch Kabel, sondern auch durch die tägliche Arbeit im Job. Mit einem einfachen Trick wird Bürobedarf sowohl auf der Arbeit als auch im Homeoffice ganz einfach organisiert. Dafür benötigen Verbraucher lediglich ein paar Klopapierrollen. Diese schneiden Arbeitnehmer zunächst auf verschiedene Größen zu und malen sie für die Ästhetik an.

Im Anschluss müssen die Rollen auf einen Untergrund geklebt werden, damit sie halten. Dazu bietet sich beispielsweise ein runder Deckel eines Einmachglas an. Alternativ kann man die Klopapierrollen in einer Schachtel festkleben. In den Röhren aufbewahrt werden beispielsweise Stifte, Scheren oder gar ein Lineal.

Leere Klopapierrolle nicht wegschmeißen: Sie eignen sich als Alternative zu Anzuchttöpfen

Hobbygärtner profitieren ebenfalls von den leeren Klopapierrollen, denn daraus lassen sich Anzuchttöpfe basteln. Dafür wird die Rolle zunächst so geknickt, dass sie vier Ecken bekommt und quadratisch aussieht. Danach muss die Rolle halbiert werden, sodass man am Ende gleich zwei Anzuchttöpfe erhält.

Leere Toilettenpapierrollen können nützlich im Haushalt sein. © Schöning/Imago

Anschließend werden die Ecken der beiden kleinen Rollen ungefähr 1,5 cm eingeschnitten und danach die vier Laschen ineinander eingehakt. Dadurch entsteht der Boden des DIY-Topfes. Dem Pflanzen von diversen Samen wie beispielsweise Tomaten oder Paprika-Kernen steht so nichts mehr entgegen.