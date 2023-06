Vorsicht bei zu häufigem Gießen: Pflanzen können zu gierig werden

Von: Robin Dittrich

Teilen

Pflanzen brauchen Sonnenlicht und Wasser, das wissen die meisten Menschen. Doch einige übertreiben es beim Gießen – das kann den Pflanzen schaden.

Kassel – Viele Experten für Gärten und Zimmerpflanzen empfehlen vier Dinge, die jede Pflanze benötigt: Licht, Wärme, guten Boden und Wasser. Wer Pflanzen jedoch zu viel davon gibt, kann ihnen schaden. Wie oft und mit welcher Wassermenge sollten Pflanzen gegossen werden?

Pflanzen gießen: Vorsicht bei zu intensivem Wassergebrauch

Bei der Frage, wie oft Pflanzen im eigenen Garten gegossen werden sollten, kommt es natürlich darauf an, um was für eine Pflanze es sich handelt. Täglich gegossen werden sollte jedoch so gut wie keine Pflanze. Das Problem: Wird zu oft gegossen, belassen die Pflanzen ihre Wurzeln dicht unter der Oberfläche. Wer täglich gießt, zeigt den Pflanzen damit, dass immer wieder Nachschub kommt. Problematisch kann das bei einer länger anhaltenden Trockenheit werden.

Pflanzen im Garten sollten nicht zu häufig gegossen werden, bei längerer Dürre können sie austrocknen. © Westend61/Imago (Symbolbild)

Im Sommer kommt es immer wieder zu längeren Dürre-Perioden, in denen fast kein Regen fällt und Pflanzen damit auf das Gießen angewiesen sind. Daneben ist es auch möglich, dass Sie sich für einen längeren Zeitraum nicht zu Hause befinden und die Pflanzen deshalb nicht gegossen werden. Liegen die Wurzeln dann dicht unter der Oberfläche, vertrocknen sie deutlich schneller, weil sich die Pflanzen dann durch die ständige Bewässerung nicht gut selbst versorgen können.

So sollten Pflanzen im Garten gegossen werden

Um die eigenen Pflanzen richtig zu pflegen, sollte beim Gießen eher gespart werden. Dadurch werden die Pflanzen dazu animiert, tiefere Wurzeln zu bilden, wie die Gartenberatung des Verbands Wohneigentum schreibt. Das führt dazu, dass die Pflanzen rundum gesünder wachsen und einiges an Wasser gespart wird. Wer seine Pflanzen vorschriftsmäßig nur alle paar Tage gießt, kann dann eine etwas größere Menge verwenden, damit das Wasser bis in tiefere Schichten des Bodens vordringen kann.

Die Faustregel dabei lautet: 15 bis 20 Liter Wasser pro Quadratmeter. Ist der Boden sandig, wird mehr Wasser benötigt, bei lehmigem Boden weniger. Um zu überprüfen, ob mit genug Wasser gegossen wurde, sollte nach dem Gießen eine Stunde gewartet werden. Graben Sie mit einer Schaufel etwas Erde weg. Ist die Erde in 25 Zentimetern Tiefe feucht, war die Wassermenge ausreichend. Häufigeres Gießen kann bei Kübelpflanzen erforderlich werden, da die Wurzeln dort nur wenig Platz haben. Ein weiterer Tipp: Kaffeesatz als Wundermittel für Rasen, Garten und Zimmerpflanzen.