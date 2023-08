Aperol Spritz im WDR-Test: Lidl- und Edeka-Produkte überraschen

Von: Stefanie Lipfert

In der WDR-Sendung „Servicezeit“ treten in einer Blindverkostung Aperol-Eigenmarken von Supermärkten gegen das Original an. Das Ergebnis überrascht.

München – Sommer, Sonne, Aperol Spritz. Das bittersüße Kultgetränk ist im Sommer nicht mehr wegzudenken. Aperol ist bei vielen sehr beliebt und gerades deswegen auch oft von Discountern und Supermärkten kopiert. In der WDR-Sendung „Servicezeit“ wurde die Spirituose auf den Prüfstand gestellt: Wie schneiden die Nachahmer ab?

Aperol im Geschmackstest: Supermarkt-Produkte im Vergleich

In der WDR-Sendung nahmen drei Teilnehmerinnen an einer Blindverkostung teil. Dem Ergebnis des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zufolge können zwei von den vier getesteten Aperitifs mit dem Aperol sogar mithalten.

Erfunden wurde der sommerliche Aperitif im italienischen Padova. Erfolgreich wurde er jedoch in den 2000er Jahren, als das Unternehmen Campari die Marke Aperol übernahm. So verwundert es kaum, dass auch Supermärkte und Discounter Erfolg an dem Kultgetränk haben wollen.

Bei der Blindverkostung standen die Produkte von Aldi, Lidl, Edeka und Rewe im Vergleich mit dem Aperol der Marke Campari. Eine Flasche der verschiedenen Hersteller (je 0,7 Liter) liegt preislich bei 4,49 Euro. Im Vergleich dazu: Eine Flasche Aperol (0,7 Liter) kostet 12,99 - das ist fast das Dreifache. Alle Aperol-Varianten besitzen elf Prozent Alkohol.

Apice von Aldi 0,7 Liter für 4,49 Euro Bitterol von Lidl 0,7 Liter für 4,49 Euro Itarol von Edeka 0,7 Liter für 4,49 Euro Bonetti von Rewe 0,7 Liter für 4,49 Euro

Aperol im WDR-Test: Lidl und Edeka schneiden im Geschmackstest gut ab

„Zu nem typischen Mädelsabend gehört ein Aperol dazu“, da waren sich die drei Testerinnen einig. Die Blindverkostung eröffnete der Apice von Aldi: Geschmacklich wurde dieser als leicht bitter eingestuft, ansonsten dünn – auch der Nachgeschmack überzeugte die Testerinnen nicht.

Der Bitterol von Lidl schnitt im Vergleich zu dem Aldi-Eigenprodukt besser ab. Farblich komme er sehr nach an das Original heran. „Auch der Nachgeschmack ist harmonischer“, stellt eine Testerin fest. Auch der Itarol von Edeka kam bei dem Geschmackstest gut an.

Die Eigenvariation Bonetti von Rewe konnte die Testerinnen wiederum nicht überzeugen. Das Rewe-Produkt wird als „zu süß“ wahrgenommen und erinnere geschmacklich und vom Geruch nicht an das Original. Somit bildete das Produkt von Aldi und Rewe das Schlusslicht beim WDR-Test, ganz ordentlich im Geschmack und weit günstiger als das Original schneiden die Varianten von Lidl und Edeka ab.

Geschmackstest-Ergebnis:

1. Platz: Aperol (Campari)

2. Platz: Bitterol (Lidl) & Itarol (Edeka)

3. Platz: Bonetti (Rewe) & Apice (Aldi)

Aperol-Varianten: Bitterstoff Chinin für Allergiker gefährlich

Geschmackssieger bleibt jedoch das Original: Aperol von Campari. Dieser habe bei den Testerinnen durch seinen ausgewogenen, bittersüßen Geschmack überzeugt. Was jedoch bei dem WDR-Test auffiel: Für die Aperol-Varianten von Edeka und Lidl werden als Bitterstoffe Chinin eingesetzt – genaue Anteile der einzelnen Zutaten wollten die Unternehmen aus Wettbewerbsgründe nicht offen legen.

Der Stoff zählt zur Gruppe der Alkaloide. In der Medizin wird Chinin gegen Malaria sowie von Wadenkrämpfen eingesetzt. Im Lebensmittelbereich kommt das weiße Pulver als bitterer Geschmacksstoff zum Einsatz. Das Bundesinstitut für Risikobewertung stuft Chinin in Getränken kritisch ein: Für bestimmte Verbrauchergruppen könne es gesundheitlich problematisch sein, so beispielsweise für Schwangere, Menschen mit Tinnitus oder auch Menschen mit Herzrhythmusstörungen.

Aperol Spritz ist das Kult-Getränk für den Sommer. © Zoonar.com/Dasha Petrenko/Imago

Chinin in Getränken: Bis zu 250 Milligramm je Liter in Spirituosen

Nach Angaben von lebensmittel-forum.de dürfe der Aromastoff nichtalkoholischen und alkoholischen Getränken bis zu einer Menge von 100 Milligramm pro Liter zugesetzt werden. Für Spirituosen seien Mengen bis zu 250 Milligramm je Liter erlaubt.

Sommer, Sonne, Urlaub – da dürfen Cocktails nicht fehlen. Diese leckeren Mixgetränke erfreuen sich in der heißen Jahreszeit großer Beliebtheit. Doch Vorsicht: Nicht nur Getränke – auch Fertiggerichte können Alkohol enthalten. (sli)

