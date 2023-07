Günstig und frisch kochen: Star-Koch verrät seine Tricks für die ganze Familie

Es muss nicht teuer sein

TV-Koch Björn Freitag gibt Tipps, wie Verbraucher auch (fast) abgelaufene Lebensmittel zum reduziertem Preis zum Kochen verwerten können.

München/Bottrop ‒ In der WDR-Fernsehsendung „Viel für wenig – Clever kochen mit Björn Freitag“ legt der TV-Koch in der Küche los. Sein Ziel ist es, mit wenig Budget die hohen Erwartungen seiner Test-Familien zu erfüllen. Dazu besuchte er eine junge Mutter und ihre drei Kinder in Bottrop. Die 33-Jährige ist derzeit noch in Elternzeit. Das Geld für die Familie ist knapp. Ihr Monatsbudget liegt bei 250 Euro für Lebensmittel, das Kochen gehört jedoch nicht zu den Stärken der jungen Mutter. Der Besuch von Björn Freitag kommt daher für die kleine Familie wie gerufen.

Bekannter TV-Koch verrät seine Küchen-Tricks: Spezielle App hilft Verbrauchern beim Einkauf beim Sparen

Etwas ideenlos, auch ob der eigenen Kochkünste, zeigt sich die 33-Jährige, deren Kinder am liebsten Burger und Pizza essen. Aber auch Wurst und Brot gehören auf die Teller der drei Jungs. Björn Freitag muss jetzt helfen. Er soll der Mutter zeigen, wie sie frisch kochen kann und von einfallslosem Essen aus Fix-Tüten wegkommt. Und obendrein soll das Essen günstig und gut sein.

„Es fehlt an allem“, beschreibt Björn Freitag seinen ersten Eindruck beim Blick in den Kühlschrank. Kein Gemüse, keine Zwiebel, weder Knoblauch noch eine Kartoffel ‒ schlichtweg keine frischen Zutaten, um ein schnelles und günstiges Gericht zubereiten zu können. Daher sein erster Tipp vor dem Einkauf: Die kostenlose App „Too Good To Go“. Sie vermittelt Lebensmittel, die im Handel übrig bleiben, noch vollkommen genießbar sind und nicht in der Mülltonne enden sollen, zu günstigen Preisen.

+ Björn Freitag in Aktion: Gern verrät er seine Tricks, wie Lebensmittel günstig, frisch und schnell zubereitet werden können. (Symbolbild) © OLIVER LANGEL/imago

Der Praxistest folgt prompt: TV-Koch Freitag bucht zusammen mit der dreifachen Mutter eine „Magicbag für 4,50 Euro“, für deren Inhalt man normalerweise 13,50 Euro bezahlen müsste. Und die Tüte steht sogar in einem Laden nur 120 Meter von der Wohnung der alleinerziehenden Mutter entfernt. Ihr Kommentar: „Das ist ja super.“ Als weiteres Konzept gegen steigende Lebensmittelpreise schlug indes eine Linken-Politikerin einen wöchentlichen Warenkorb zum Festpreis vor.

Tricks in der Küche: Klug einkaufen, Schnäppchen suchen und dabei ganz genau hinschauen

In Bottrop ging es dann gemeinsam an den Herd. Auf dem Speiseplan: Bratkartoffelsalat mit Würstchen. Während der Zubereitung erklärt Freitag der wissbegierigen Familie die Vorzüge von Kartoffeln. Danach gibt es Tipps, wie Soßen ohne Fertigtüten hergestellt werden können. Und außerdem ist die selbstgemachte Soße noch viel günstiger als die gekaufte, erklärt Freitag einem der drei Söhne.

Im Supermarkt verrät der TV-Koch dann, wie man günstig und gezielt einkaufen kann. Sein Tipp: Ganz genau bei den Angeboten hinschauen. Denn Mogelpackungen lassen sich im Handel immer wieder finden. Vorrangiges Ziel des Kochs bei der Auswahl der Artikel: „Günstig kaufen.“ Nachhaltigkeit spielt zunächst bei der Wahl der Produkte keine große Rolle. Kartoffeln für 99 Cent pro Kilogramm, die Möhren sind zwar krumm, kosten dafür aber auch wenig (88 Cent pro kg). Frisches Hähnchen für 7,38 Euro bleibt in der Kühlbox liegen, das Vergleichsprodukt in der Tiefkühltruhe ist mit 4,29 Euro schon deutlich günstiger.

Bei den Milchprodukten greift Freitag zur Eigenmarke des Marktes. Auch Discounter wie Aldi und Lidl bieten Kunden immer wieder neue Eigenmarken in ihren Filialen an. Denn die sind meist günstiger als die Produkte namhafter Markenhersteller wie Nestlé oder Unilever. Außerdem rät er der Familie, sich auch die Produkte unten im Regal anzusehen. Denn die günstigsten Produkte stünden überwiegend ganz unter oder oben im Regal. Auf Augenhöhe stehen dagegen nur die teuersten Artikel in den Handelsregalen. Alles in allem zahlt die Familie an der Kasse für ihren vollen Wagen mit Obst, Hähnchen, Salat, Gemüse und Kräuter sowie Milchprodukten nur 36,44 Euro.

TV-Koch Freitag verrät seine Küchentricks: Richtig kochen für Familie mit Kindern

Dabei spielt vor allem die Optik der Gerichte eine entscheidende Rolle. Zwar schmeckt die geschmorte Zucchini, aber erst richtig lecker wird sie für Kindergaumen, wenn sie dabei auch gut aussieht. Das Hähnchen wird mit Gewürzen eingepinselt und mit Zitrone in den Ofen geschoben. Die Kartoffeln werden mit Sternförmchen ausgestochen, und die Zucchini kommen als Spiralflocken in einen bunten Salat mit Möhren, Schnittlauch und Petersilie. Ein selbstgemachter Dip rundet das Essen ab. Das Rezept gibt es auch zum Nachkochen.

Auch diesen Tipp verrät der Star-Koch während der Zubereitung eines Bruschetta-Brots mit frischen Tomaten: „Altes Brot nicht wegwerfen, sondern als Semmelknödel oder Füllung weiterverwerten.“ Altbackenes Brot eigne sich für eine Vielzahl verschiedener Restegerichte. Eine selbstgemachte Soße zum Hähnchen gehört auch auf den Speiseplan des Kochs. Die Familie ist nicht nur von Björn Freitags Tipps, sondern auch vom Ergebnis des zubereiteten Essens begeistert. Die Optik des Gerichts stimmt und hat pro Person nur etwa 2,69 Euro gekostet.

Es geht also mit ein paar guten Tipps vom Star-Koch, dass selbst gekochte Gerichte auch Kinder schmecken können. Es muss nicht immer nur Pommes und Pizza aus der Gefriertruhe sein. Und bei den weiterhin üppigen Lebensmittelpreisen im Handel müssen vor allem Familien mit vielen Kindern auf die Preise achten. An eine Trendwende bei den Preisen im Handel glauben Branchenkenner jedenfalls noch nicht. (sthe)

