Über 30 Grad in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Das Wochenend-Wetter

Von: Teresa Knoll

Am Wochenende beschert uns das Wetter noch mal schönste Spätsommer-Stunden. Die Temperaturen liegen deutlich über 30 Grad. Lesen Sie hier mehr:

Bevor der Herbst mit seinen kalten und regnerischen Tagen kommt, können wir am Wochenende (8. bis 10. September) noch einmal das Spätsommer-Wetter nutzen. Doch vor allem alte Menschen und Kinder sollten aufpassen, dass sie sich nicht übernehmen, denn in niedrigeren Lagen wird voraussichtlich an allen drei Tagen die 30-Grad-Marke geknackt.

SÜDWEST24 verrät, wie das Wetter in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Wochenende wird.

Zum Start ins Wochenende am Freitag hält das heiße Wetter der letzten Woche an: Der Tag erfreut mit viel Sonnenschein und kaum Quellwolken. (resa)