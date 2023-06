Buchsbaumzünsler: Wie man die Raupen wieder loswird

Von: Stella Henrich

Der Buchsbaum ist in Deutschland eine beliebte Pflanze im Garten. Doch leider hat er einen Feind: Den Buchsbaumzünsler. Mit einigen Tipps wird man die Raupen aber los.

Kassel – Wer kennt sie nicht – die Buchsbäume. Die Zierpflanzen stehen in vielen Vorgärten und dienen als Hecke und Sichtschutz zur Nachbarschaft. Sie verzieren aber auch öffentlich zugängliche Garten- und Parkanlagen in Nordhessen und der Region. Oft sind sie ein gestalterisches Element im Garten, weil die Pflanzen immergrün sind und sich außerdem gut in Form schneiden lassen. Und so finden sich nicht nur Buchsbaumhecken, sondern auch Kugeln in jeglicher Größe bis hin zu kreativ zugeschnittenen Tieren, aber auch Kegel oder Labyrinthe in den Gärten. Dabei ist inzwischen eine bis zu fünf Zentimeter große Raupe ein Ärgernis, der sogenannte Buchsbaumzünsler.

Buchsbaumzünsler: Raupe befällt Buchsbäume – Tiere haben einen großen Appetit

Der Buchsbaumzünsler ernährt sich ausschließlich von den Blättern des Buchsbaums. Und die Tiere haben einen großen Appetit. Viele Gartenfreunde wollen die Raupe daher wieder ganz schnell loswerden. „Sie sind wahrscheinlich auf einem Containerschiff zu uns gekommen, weil Baumschulen scharf waren auf günstige Buchsbäume aus Asien“, erklärt der Naturschutzbund (Nabu).

Hierzulande hatten die Raupen des in Japan und China beheimateten Buchsbaumzünslers lange keine natürlichen Feinde. Doch inzwischen halten heimische Vögel den Zünsler ein wenig in Schach. So sind inzwischen laut Nabu Haussperlinge, Kohlmeisen und Wespen auf den Geschmack des Buchsbaumzünslers gekommen. Außerdem gebe es viele weitere Wege, die Buchsbäume auf natürliche Weise vor dem Heißhunger der Raupen zu retten.

Wo kommt der Buchsbaum eigentlich her? Der Name der Gattung Buchsbaum (Buxus) stammt vermutlich vom griechischen Wort „pyxis“, zu deutsch „Büchse“. Aus dem hellen, harten und kleinporigen Holz wurden bereits im Altertum Dosen und andere kleine Behälter hergestellt. Die Gattung ist namensgebend für die Familie der Buchsbaumgewächse (Buxaceae), zu der weltweit gut 70 Arten gehören. Sie sind alle von Mitteleuropa und Afrika bis Ostasien auf der Nordhalbkugel verbreitet. Rund 20 Arten davon findet man in Zentralamerika. In Mitteleuropa ist nur der Gewöhnliche Buchsbaum (Buxus sempervirens) heimisch. Der Standort sollte nach Möglichkeit etwas geschützt und nicht vollsonnig sein. Der Strauch ist jedoch sehr widerstandsfähig und verträgt auch vorübergehende Trockenheit, da sein feines, faseriges Wurzelwerk sehr tief in den Boden eindringt und auch die Oberfläche intensiv durchwurzelt. Quelle: Mein Schöner Garten

Buchsbaumzünsler: So werden Gartenfreunde die Raupen wieder los

Die Raupen des Buchsbaumzünslers sind hell- bis dunkelgrün gefärbt, mit schwarzen Punkten und weißen Borsten. Ihr Kopf ist schwarz, sie werden bis zu fünf Zentimeter lang. Die Falter haben weiß gefärbte Vorderflügel mit einem breiten braunen Band vorne und am Saum. Auch die Hinterflügel sind weiß, mit einem breiten braunen Saum. „Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von etwa 40 bis 45 Millimetern“, berichtet der Nabu. Sie seien meist zwischen April und Oktober aktiv und begännen zeitig im Frühjahr zu fressen.

Die Raupe eines Buchsbaumzünsler frisst sich durch die Blätter einer Buchsbaumpflanze. © Bernd Feil/M.i.S./imago

Der Nabu rät zu naturverträglichen Mitteln gegen die Raupen:

Teebaumöl

Neemöl

Selbst stark angefressene Buchsbäume können sich laut Nabu wieder erholen. Zunächst muss aber der Befall gestoppt werden, damit der Baum nicht stirbt. Als ein biologisches Insektizid dient das Bakterium Bacillus Thuringiensis. Das teilt das Bundesumweltamt auf seiner Webseite mit. Das Bakterium lasse die Raupen innerhalb kurzer Zeit absterben und sei als umweltfreundliche Bekämpfung des Zünslers empfehlenswert.

Denn „für andere Nützlinge ist das Bakterium weitgehend harmlos“, so die Behörde. Allerdings dürften auch diese Mittel nur gemäß der Packungsanweisung verwendet werden, also nicht häufiger als dort angegeben und nicht nach dem Motto „Viel hilft viel“. Darüber hinaus empfiehlt das Umweltamt den weitgehend schonenden Einsatz von Nematoden der Art Steinernema Carpocapsae. Der Nabu rät dagegen vom Einsatz von Insektiziden ab.

Buchsbaumzünsler: Die Pflanzen beobachten und kontrollieren

Die Bakterien sollten laut Umweltamt nur eine „Notfallmaßnahme“ bleiben, um den Zünsler in den Griff zu bekommen. Wichtiger sei es, Buchspflanzen regelmäßig auf einen Befall zu kontrollieren. Dazu werden die Pflanze ein wenig auseinandergedrückt, da die Raupen zunächst im geschützten inneren Pflanzenbereich fressen. „Wird ein Befall frühzeitig erkannt, kann es schon genügen, einzelne Raupen abzusammeln oder befallene Pflanzenteile abzuschneiden und über den Haus- oder Biomüll zu entsorgen“, rät das Umweltamt.

Nützliche Helfer gegen den Zünsler sind laut Nabu beispielsweise auch eine Wassertränke für durstige Vögel oder Nistkästen, die den Buchsbaum schützen. Wer den Buchsbaumzünsler hingegen mit Gift bekämpfe, füge der Natur Schaden zu. „Denn viele der Gifte enthalten Neonicotinoide und sind richtige Chemiekeulen. Sie vergiften auch andere Insekten und sind damit ebenfalls für Vögel höchst schädlich.“ Vor allem Spatzen seien fleißige Helfer, da sie mit Vorliebe die Raupen aus den Sträuchern picken.