Zu unübersichtlich? Nutzer klagen über Emoji-Änderung bei WhatsApp

Von: Sandra Sporer

Teilen

Das neuste WhatsApp-Update kommt bei den Nutzern gar nicht gut an. Eine Änderung bei den Emojis erntet online viel Kritik.

München – Der Messenger-Dienst WhatsApp entwickelt sich immer weiter und während viele der Features, die mit der Zeit via Updates hinzugefügt wurden, die Nutzer begeisterten, hagelt es für das neuste Update Kritik. Unter anderem bei Twitter. In der neusten Version der App gibt es nämlich zwei Änderungen bei den Emojis. Keine davon findet bei den Nutzern Anklang.

WhatsApp-Nutzer machen ihrem Frust über die Emoji-Änderung auf Twitter Luft

Ihrem Unmut machen viele WhatsApp-Nutzer auf Twitter Luft. „Macht die Emoji/Gif/Sticker wieder so, wie sie waren. Seit 2 Tagen herrscht Chaos beim Versuch, Emojis und Sticker zu verwenden“, echauffiert sich ein Nutzer. Ein anderer fühlt ganz ähnlich: „Schon mal gehört: ‚Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht‘? Das neue Update hat die Emoji-Tastatur ruiniert. So verdammt nervig!“

Eine weitere WhatsApp-Nutzerin beschreibt das Update auf Twitter als „alles andere als nutzerfreundlich“. Viele bitten in ihren an WhatsApp gerichteten Tweets, das alte Layout wiederherzustellen. „Das neue Update ist sooo nervig. Bitte, bitte, bitte gebt uns den alten Emoji-Bereich zurück“, liest man beispielsweise in einem Post. Über die weltweite Störung bei WhatsApp, Instagram und Facebook wurde in den sozialen Medien ebenfalls viel diskutiert.

Die beiden Änderungen bei der Emoji-Tastatur im neuen WhatsApp-Update kommen bei den Nutzern nicht gut an. © Jörg Carstensen/dpa

Neues Layout der Emoji-Tastatur: Scrollen statt Wischen

Die Ursache für den Ärger der Nutzer ist, dass mit dem neuen Update das Layout der Emoji-Tastatur geändert wurde. Und das gleich im doppelten Sinne. Der Reiter für häufig genutzte Emojis, Gifs und Sticker befindet sich beispielsweise nicht mehr oberhalb des Tastatur-Menüs, sondern darunter.

Neu ist auch, dass man nun nicht mehr durch seitliches Wischen zwischen den praktischen Emoji-Kategorien hin und herwechseln kann. Stattdessen kann von oben nach unten durch die verfügbaren Emojis gescrollt werden. Das soll für mehr Übersichtlichkeit sorgen. In den Augen vieler Nutzer ist ihnen das mit dieser Neuerung jedoch nicht gelungen.

WhatsApp rollt neue Updates immer Stück für Stück aus. Wer das neue Layout noch nicht hat und neugierig ist, kann sich die Beta-Version von WhatsApp herunterladen. Sie wird verwendet, um neue Features zu testen, bevor sie allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Auch an PC und Tablet kann man WhatsApp übrigens nutzen. (sp)