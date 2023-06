Unwetterschäden an Haus und im Garten? Wann die Hausratversicherung greift

Tief Lambert zog in dieser Woche über Deutschland und ließ Verwüstung zurück. Welche Versicherung greift im Schadensfall und wie gehen Betroffene am besten vor?

Kassel – Forscher sind sich einig: Extreme Wetterereignisse wie etwa Überschwemmungen werden durch den Klimawandel künftig häufiger. Erst in dieser Woche zog das Tief Lambert über Deutschland, Wetterexperten warnten hierzulande vor Tornados, starken Regenfällen und Gewittern. Doch wer übernimmt die Schäden, die durch Sturm und Unwetter an Häusern und im Garten entstehen?

Welche Versicherungen bei Unwetterschäden greifen – und welche nicht

Gebäudeversicherung deckt ab: Sturmschäden am Gebäude ab einer gewissen Windstärke sowie Schäden durch Hagel, Feuer oder Leitungswasser und teilweise direkte Folgeschäden. Zudem sind je nach Versicherungsbedingungen mit dem Haus fest verbundene Gegenstände im Garten mitversichert – beispielsweise Gartenhäuser oder der Gartenzaun.

deckt ab: Sturmschäden am Gebäude ab einer gewissen Windstärke sowie Schäden durch Hagel, Feuer oder Leitungswasser und teilweise direkte Folgeschäden. Zudem sind je nach Versicherungsbedingungen mit dem Haus fest verbundene Gegenstände im Garten mitversichert – beispielsweise Gartenhäuser oder der Gartenzaun. Hausratversicherung deckt ab: Schäden an Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen sowie teilweise direkte Folgeschäden. Zudem sind in der Regel bewegliche Gegenstände zur „üblichen Nutzung“ im Garten mitversichert, etwa Gartenmöbel, Spielgeräte oder der Grill. Details dazu in den Versicherungsbedingungen.

deckt ab: Schäden an Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen sowie teilweise direkte Folgeschäden. Zudem sind in der Regel bewegliche Gegenstände zur „üblichen Nutzung“ im Garten mitversichert, etwa Gartenmöbel, Spielgeräte oder der Grill. Details dazu in den Versicherungsbedingungen. Elementarschadenversicherung deckt ab: Auch indirekte Folgen, die Hausrat- oder Gebäudeversicherungen nicht übernehmen, wie etwa nach einem Sturm vollgelaufene Keller.

deckt ab: Auch indirekte Folgen, die Hausrat- oder Gebäudeversicherungen nicht übernehmen, wie etwa nach einem Sturm vollgelaufene Keller. Gebäudehaftpflichtversicherung deckt ab: Schäden auf dem Nachbargrundstück, die beispielsweise ein vom eigenen Grundstück weggewehter Pavillon oder ein umgefallener Baum verursacht haben. Die Haftpflicht greift, wenn die Versicherungsgesellschaft des Nachbarn Schadenersatz fordert.

Großes Aufräumen nach den Unwettern in Sachsen am Freitag (22. Juni 2023). © Bernd März/imago

Wer stolzer Besitzer eines Eigenheims ist, verfügt in der Regel über eine Gebäude- sowie Hausratversicherung, oftmals haben Hauseigentümer zusätzlich noch eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen. Diese Policen geben Sicherheit, denn ein Großteil der möglichen Unwetterschäden ist damit abgedeckt. Allerdings greifen die Versicherungen nicht immer. Abhängig ist das auch vom jeweiligen Anbieter. Was genau gilt, steht in den Versicherungsbedingungen. Dort sind beispielsweise auch die Windstärken festgelegt, ab denen eine Versicherung greift. Marktüblich ist laut Angaben des Sachverständigennetzwerks der Deutschen Schadenshilfe eine Windstärke von 8 Beaufort, doch die Mindeststärke kann je nach Anbieter abweichen.

Ebenso sind in den Versicherungsbedingungen wichtige Details festgelegt, etwa ob die Versicherung durch Starkregen verursachte Schäden übernimmt oder nur die entstandenen Zerstörungen durch Ausuferung oberirdischer Gewässer. Ob nur die Gartenmöbel auf der Terrasse versichert sind oder das gesamte Inventar im Garten findet sich ebenfalls im „Kleingedruckten“. Interessant wird es, wenn der Anbieter im Vertrag bestimmte Gegenstände oder Szenarien unerwähnt lässt, oftmals greift hier der Versicherungsschutz nicht.

So gehen Sie im Schadensfall vor

Wer während eines Unwetters einen Schaden feststellt, sollte sich sofort die Uhrzeit notieren. Denn im Anschluss wird die Versicherung mithilfe lokaler Wetterdaten kontrollieren, welche Windstärke zu diesem Zeitpunkt herrschte. Erst, wenn die vertraglich festgelegte Grenze erreicht wurde, greift die Police. Betroffene sollten zudem so schnell wie möglich die Versicherung verständigen und die Schäden mit Fotos und Video dokumentieren.

Zudem sind Versicherungsnehmer verpflichtet, alles zu unterlassen, was die Feststellung eines Schadens erschweren könnte. Zuwiderhandeln könnte den Verlust des Versicherungsschutzes bedeuten, warnt die Verbraucherzentrale. Gefahrenquellen wie etwa lose Dachziegel sollten Verbraucher beseitigen, ohne sich selbst jedoch in Gefahr zu bringen.

Tief Lambert bringt Regen, Wind und Gewitter: Aufnahme vom 22. Juni 2023 im Raum Leipzig. © Christian Grube/imago

Versicherung sendet oftmals Sachverständige: Aktive Zusammenarbeit empfohlen

Oftmals sendet die Versicherung einen Sachverständigen, der die Schäden vor Ort inspiziert. Die Deutsche Schadenshilfe empfiehlt, aktiv mit dem Sachverständigen oder Sachbearbeiter des Versicherungsfalls zusammenzuarbeiten. Ratsam ist es auch, für Möbel, Gartenmöbel oder andere beschädigte Gegenstände die jeweiligen Rechnungen herauszusuchen.

Laut Verbraucherzentrale sollten Versicherungsnehmer im Hinterkopf behalten, dass der „Regulierer“, den die Versicherung sendet, in der Regel von dieser bezahlt wird und demzufolge meist in deren Interesse handelt. Gerade bei Großlagen haben Versicherungen zudem oftmals alle Hände voll zu tun, auch Sachbearbeitern können dann Fehler unterlaufen. Es lohnt sich immer, die Details genau zu prüfen – aber dann besonders.