585 Euro Strafe für zu schnelles Fahren: Bußgeld im Ausland kann schnell teuer werden

Von: Sandra Kathe

Wer im Ausland mit dem Auto unterwegs ist, ist immer wieder mit ungewohnten Regeln und Einschränkungen konfrontiert. Doch es gibt Hilfsmittel, um den Überblick zu behalten.

Kassel – Autofahren im Ausland hat seine Tücken. Sobald alle vier Räder die Grenze überquert haben oder der Zündschlüssel im Mietwagen umgedreht wurde, kann es im Urlaub schlimmstenfalls teuer werden. Weil eine wichtige Plakette fehlt, eine Geschwindigkeitsbegrenzung unvorhergesehen kam oder das Auto nicht für die geltenden Umweltzonen registriert ist. Dann werden häufig empfindliche Bußgelder fällig, die die Urlaubskasse gut und gerne mehrere Hundert Euro kosten können.

Um zwischen unterschiedlichen Regeln den Überblick zu behalten, gibt es inzwischen einige viel genutzte Apps als Helfer. Vor allem Navi- und Karten-Apps helfen den Autofahrern im Ausland, sich problemlos und im Rahmen der jeweiligen Verkehrsregeln fortzubewegen. Dabei können die Apps aber nicht nur navigieren und Strecken anzeigen, sondern haben auch eine andere, sehr hilfreiche Funktion.

Autofahren im Urlaub: Überblick über Tempolimits und Blitzer behalten

Die sicherlich am häufigsten genutzte ist die Navi- und Karten-App Google Maps. Sie ist für viele Autofahrer auch zu Hause auf den Straßen das A und O im Alltag. Und zeigt zudem in vielen Ländern praktischerweise bei der Auto-Navigation auch Radarfallen und Tempolimits mit an.

Zu den bei Deutschen beliebten Urlaubsländern, in denen diese Funktion laut einer Aufstellung der Plattform Tech Crunch verfügbar ist, zählen folgende Staaten:

Spanien

Kroatien

Griechenland

USA

Südafrika

So ist man zumindest in Bezug auf die wichtigsten Hürden beim Autofahren im Ausland immer auf dem aktuellen Stand.

Zu schnell unterwegs im Ausland: Deutschen Autofahrern drohen empfindliche Strafen

Denn zu schnelles Fahren kann Urlaubern aus Deutschland, die Autobahnfahren ohne Tempolimit von zu Hause gewöhnt sind, im Ausland teuer zu stehen kommen. Extrem hoch sind die Bußgelder für Geschwindigkeitsübertretungen in einigen europäischen Ländern:

Bußgelder für Autofahrer, die 20 km/h zu schnell waren Norwegen ab 585 Euro Schweden ab 215 Euro Niederlande ab 195 Euro Finnland 200 Euro Schweiz ab 180 Euro Italien ab 175 Euro Quelle: adac.de

Idealerweise informiert man sich bereits vor Abreise, welche genauen Regeln und Tempolimits für das jeweilige Urlaubsland gelten. Entsprechende Angaben finden sich beispielsweise auf der Homepage des ADAC.

Navigationsapps im Urlaub: Diese App hilft bei Umweltzonen und Mautstraßen

Ähnlich kompliziert sind die Regeln teilweise bei der Frage nach Maut, Vignetten und Umweltzonen, wo inzwischen in vielen Ländern ganz unterschiedliche Vorgaben gelten. Hilfreicher dafür ist etwa die kostenlose Smartphone-App Waze, die ebenfalls als Navigationsapp eingesetzt werden kann und auf geltende Umweltregeln hinweist und Sperrzonen, sofern nötig, komplett umfährt. Wer über entsprechende Vignetten oder Plaketten verfügt, kann die in der App hinterlegen, und wird entsprechend auf den schnellsten erlaubten Weg geleitet.

Auch das unerlaubte Befahren von Umweltzonen, die es europaweit etwa in Großbritannien oder Belgien gibt, oder das unregistrierte Fahren auf einer Mautstraße kann oft Strafen im dreistelligen Bereich nach sich ziehen. Laut Angaben des Auto Club Europa (AEC) gibt es in einigen Fällen jedoch die Möglichkeit, nachträglich Bußgeld reduzieren zu lassen oder sich noch kurz nach der unangemeldeten Fahrt nachzumelden.

Reisen mit dem Auto: Überblick zu den Regeln auf europäischen Straßen dank Apps

Hilfreich ist bei der Urlaubsvorbereitung etwa auch die browserbasierte Anwendung „Mit dem Auto ins Ausland“, die das Europäische Verbraucherzentrums Deutschland (EVZ) entwickelt hat. Hier kann man seine individuellen Urlaubspläne eingeben, etwa ob man mit dem Auto oder Wohnmobil unterwegs ist und bekommt auf einen Blick die wichtigsten Regeln und Gegebenheiten für bis zu fünf Urlaubsländer ausgespielt. Dafür muss man sich dann zwar selbst womöglich noch einige Notizen machen, aber die Seite vereinfacht die nötige Recherche.

Ebenso praktisch für den Urlaub innerhalb Europas ist die ADAC Spritpreise App, die einen Überblick gibt über aktuelle Preise für Zapfsäulen und Ladestationen für E-Autos, sodass man auf einen Blick aktuelle Sparmöglichkeiten erkennen und nutzen kann. (saka)