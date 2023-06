Last-Minute in den Sommerurlaub: Dieses Jahr wird es richtig teuer

Von: Johannes Nuß

Last Minute-Buchungen waren in der Vergangenheit der Garant für günstige Reisen. Das scheint vorbei, mit ein paar Tricks lässt sich noch Geld sparen. © Imago/Archiv

Last-Minute-Buchungen waren in der Vergangenheit Garant für günstige Reisen. Das ist anscheinend vorbei, mit ein paar Tricks lässt sich dennoch Geld sparen.

München – Der Sommer steht vor der Tür. Und die Urlaubsplanungen – wenn sie nicht schon abgeschlossen wurden – sind auf der Zielgeraden. Die Reiselust der Deutschen ist wieder da. Wer jetzt noch nicht gebucht hat, hofft auf ein Last-Minute-Schnäppchen. In den vergangenen Jahren hat das immer wieder große Ersparnisse versprochen, wenn eine Reise quasi in letzter Minute gebucht wurde. Das ist in diesem Jahr nur möglich, wenn höchste Flexibilität an den Tag gelegt wird. Und auch dann ist aufgrund der Inflation nicht viel Ersparnis drin.

Last-Minute-Schnäppchen für den Sommerurlaub 2023: Wo das Preis-Leistungs-Verhältnis noch stimmt

Wer für die Sommerferien auf den letzten Drücker den Urlaub bucht, sollte bei Urlaubsziel, Hotel und Flugzeiten möglichst flexibel sein – darf dann aber durchaus auf Angebote hoffen, die preislich fair sind. Anbieter Alltours berichtet, dass die sehr hohen Flugpreise der vergangenen Wochen wieder rückläufig seien. „Wir können daher auch im Last-Minute-Bereich wieder attraktive Konditionen anbieten.“ So seien Flugkontingente in beliebte Regionen wie die türkische Riviera, Mallorca und die Kanaren noch mal deutlich aufgestockt worden.

Der Münchner Veranstalter FTI registriert vor allem in den vergangenen beiden Wochen eine deutlich steigende Urlaubsnachfrage. Hotelkontingente seien vorausschauend schon frühzeitig aufgestockt worden. „Bei den Flugverbindungen kann es allerdings an begehrten Terminen zu Engpässen kommen“, sagt Ralph Schiller, Chef der FTI Group. Bei der nun hohen Nachfrage habe das verknappte Angebot Auswirkungen auf mögliche Schnäppchen.

Ersparnis bei Urlaub mit Eigenanreise: Internationale Flugpreise explodieren aktuell

Wer etwa bei Ziel oder Zeitraum der Reise nicht ganz festgelegt ist, finde aber auch zu einem späteren Zeitpunkt noch Angebote mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, so Schiller. Der Reise-Experte nennt dabei die Türkei, Ägypten und Tunesien sowie Urlaube mit Eigenanreise. Dies auch aus dem Grund, weil die internationalen Flugpreise aktuell regelrecht explodieren.

Last-Minute-Reisen wird es auch 2023 geben, aber nicht zu Schnäppchenpreisen und auch mit weniger Auswahl – so lautet die Einschätzung beim größten deutschen Veranstalter Tui. Wer bei Tui preislich attraktive Angebote sucht, sollte den Angaben nach etwa die griechische Insel Korfu, das spanische Festland oder die Kanaren ins Auge fassen. Preisstabile Destinationen seien die polnische Ostseeküste, Albanien und Marokko.

Angebote ja, Schnäppchen eher nein: Last-Minute in den Sommerurlaub 2023

Der Deutsche Reiseverband (DRV), der Veranstalter und Reisebüros vertritt, schreibt mit Blick auf kurzentschlossen Reisende: „Wer im Sommer noch weg möchte, kommt auch in den Urlaub. Allerdings wird die Auswahl wegen noch geringerer Kapazitäten als vor Corona aller Wahrscheinlichkeit nach nicht riesig sein.“

Aufgrund der schon sehr hohen Nachfrage werde es auch nicht bedeutend günstiger werden, so der DRV. „Die großen Last-Minute-Schnäppchen sind für den Sommer 2023 nicht zu erwarten.“ (dpa/jon)