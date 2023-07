Fiese Online-Masche: WISO zeigt, wie Urlauber abgezockt wurde

Von: Robin Dittrich

Betrüger denken sich immer wieder Maschen aus, mit denen Verbrauchern Geld entlockt wird. Bei der TV-Sendung WISO erzählt ein Mann von seinem Urlaubs-Betrug.

Bremen – Ein Mann wollte mit seinen Tennis-Kollegen eine Villa in den Niederlanden für einen Urlaub buchen. Nachdem eine Anzahlung getätigt wurde, wird der Urlauber durch mehrere Dinge misstrauisch – das Geld war dann bereits weg.

Betrugsmasche mit Urlaubern – Vermeintliche Ferienwohnung existiert gar nicht

Betrüger gehen skrupellos vor, um an sensible Daten oder das Geld von Verbrauchern zu gelangen. Vor allem auf Betrugsmaschen im Internet haben sich viele von ihnen spezialisiert – das hat auch mit der vermeintlichen Anonymität zu tun. Mit einem solchen Fall hatte ein Mann zu tun, über den das ZDF in seiner Sendung WISO berichtete. Der Mann wollte mit seinen Tennis-Kollegen eine Villa in den Niederlanden für 249 Euro die Nacht buchen – und wurde bitter enttäuscht.

Nach eigenen Angaben prüfte der Betroffene die Anzeige auf der Website ferienwohnungen.de ausgiebig – sogar auf Satellitenbilder griff er zurück. Auch seine Kollegen hatten an der Annonce nichts auszusetzen und gaben ihr Okay. Vor allem der freundliche und ausgiebige Kontakt zum Vermieter gab der Tennis-Gruppe Sicherheit. Selbst nachdem die sieben Personen eine Anzahlung von rund 650 Euro getätigt hatten, hielt der Kontakt zum Vermieter. Dann folgte plötzlich der Schock: Die Anzeige und dazugehörige Website sind offline. Er merkte: „Verdammt, wir sind einem Betrug aufgesessen.“

Urlaubs-Betrug: Das angezahlte Geld für die Ferienwohnung ist weg

Die Masche mit Fake-Shops, auf denen Verbraucher ihr Geld lassen, ist nichts Neues. Auf Fake-Angebote bei der Buchung des nächsten Urlaubes fallen jedoch noch immer viele Menschen herein. Vor allem Kurzentschlossene versuchen oft, ein Urlaubs-Schnäppchen zu machen. Dabei sollten diese sich fragen: Ist das Angebot zu gut, um wahr zu sein? Im Falle der Ferien-Villa in den Niederlanden sah das für die Tennis-Gruppe nicht danach aus. Den Verlust des Geldes müssen sie dennoch selbst verantworten.

Darauf sollten Sie bei der Buchung des Urlaubs achten:

Keinen Kontakt über WhatsApp oder Email für die Buchung halten

Keine Vorauszahlungen per Überweisung oder Paypal Freunde & Familie tätigen

Bei ständigen Zahlungsaufforderungen nicht unter Druck setzen lassen

Keine Kontaktdaten weitergeben

Impressum auf Vollständigkeit überprüfen – angegebenen Daten nachgehen

Die Website ferienwohnungen.de vermittelte die Villa zwar, übernimmt für die dort veröffentlichten Anzeigen laut AGB jedoch keine Verantwortung. „Wir mussten feststellen, dass diese Seiten immer professioneller werden und es auch für uns immer mehr zur Herausforderung wird, zu erkennen, ob es sich um eine betrügerische Seite handelt“, sagte Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum gegenüber WISO. Verbraucher sollten laut Wojtal immer skeptisch werden, wenn Bezahlungen und der Kontakt nicht über die bekannte Buchungsseite, sondern privat abgewickelt werden sollen.