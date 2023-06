„Wohl ein Witz“: Netto-Kundin wiegt Linsen nach und traut ihren Augen kaum

Von: Vivian Werg

Eine Netto-Kundin kauft beim Discounter eine Packung Linsen. Was sie dann zu Hause entdeckt, macht sie sprachlos. Ihre Entdeckung teilt sie empört prompt im Netz.

Berlin – Die Preisspirale dreht sich weiter: Energiekrise und rasant steigende Inflation bleiben hartnäckig und sorgen weiterhin für viel Frust und Ärger bei der deutschen Bevölkerung. Insbesondere die erhöhten Supermarktpreise lassen preissensible Kunden noch genauer auf ihr Geld schauen.

Hat man früher bei Supermarkteinkäufen eher mal den Kassenbon liegen gelassen, wird dieser jetzt häufig mitgenommen und im Anschluss genauer überprüft. Wie im Fall einer Rewe-Kundin, die nach dem Blick auf den Kassenzettel schockiert ist. Der Einkauf im Supermarkt oder Discounter bereitet derzeit nicht allzu viel Spaß. Ein Kaufland-Kunde teilte ein Bild und den Betrag seines Einkaufs und zeigte sich fassungslos. Ein Aldi-Kunde ließ seinen Einkauf sogar bei Twitter schätzen. Jetzt verschlug eine Linsenpackung einer Netto-Kundin bei dem Discounter schier die Sprache.

Netto-Kundin ist empört und postet ihre Entdeckung auf Facebook – samt Beweisvideo

Eine Netto-Kundin traut ihren Augen kaum: Ihre Packung Linsen hält leider nicht, was sie verspricht. Scheinbar kam ihr der Inhalt der Linsen etwas wenig vor. Denn die Küchenwaage kommt zum Einsatz und sie wiegt den Inhalt nach. Vertrauen ist gut, aber in Zeiten hoher Inflation ist Kontrolle dann wohl doch besser; so wohl das Credo der Kundin. 500 Gramm sollen es sein, doch der Inhalt bringt gerade mal 372 Gramm auf die Waage.

„Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll!!! Eine Differenz von 15g ist hier wohl ein Witz. Das sind eben mal 130g weniger.“ Sie ist empört über diese Entdeckung und schreibt weiter: „Selbst wenn bei einer Charge im äußersten Notfall die doppelte Menge erlaubt wäre, sind das immer noch 100g Differenz. Meine Waage ist zwar nicht geeicht, aber funktionieren tut sie trotzdem“, schimpft sie auf Facebook. Anschließend postet sie die Übersicht der Nennfüllmenge in Gramm und die zulässigen Minusabweichungen.

Der Discounter Netto reagiert direkt auf den Post der Kundin und räumt ein, dass das „natürlich nicht vorkommen sollte“. Um ihr Anliegen an die entsprechenden Kollegen weiterleiten zu können, bittet der Kundendienst um die Angabe der Filiale. Wortlos reagierte die Netto-Kundin einzig mit einem Video, das zeigt, wie sie die Linsen nachwiegt.

Immer mehr Kunden wiegen zu Hause ihre Produkte nach – und sind empört

Die Unzufriedenheit unter vielen Supermarkt-Kundinnen und - Kunden scheint zu wachsen; das zeigen zahlreiche Beschwerden in sozialen Netzwerken. Dabei sind Entdeckungen dieser Art keine Seltenheit.

So wiegt ein Kaufland-Kunde seine Wurst-Packung nach und „fühlt sich über den Tisch gezogen“. Ein weiterer ist empört über die Mogelpackung beim Discounter. Ein Edeka-Kunde ruft direkt beim Marktleiter an, als er sein Steak auf die Waage legt und ein Aldi-Kunde ist heftig verärgert, als er ein Kilo Clementinen nachwiegt. (Vivian Werg)