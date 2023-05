Rückruf bei Edeka: Steine in Nelken entdeckt – Innere Verletzungen und Zahnschäden sind möglich

Gewürz-Rückruf

Aktuell ist ein Gewürz von einem Rückruf betroffen. Die bei Edeka verkauften Nelken können Steine enthalten. Beim Verzehr drohen gesundheitliche Probleme.

München – Immer wieder sind Lebensmittel von einem Rückruf oder einer Verbraucherwarnung betroffen. Erst kürzlich hat es einen Produkt-Rückruf bei Haribo gegeben. Auch ein Nudel-Produkt musste bei Kaufland zurückgerufen werden. Aktuell informieren Verbraucherschützer über einen Rückruf für ein Gewürzprodukt.

In den Verpackungen von Nelken seien Steine gefunden worden. Vom Verzehr wird daher dringend abgeraten. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat eine Lebensmittelwarnung für die Nelken herausgegeben, die es bei Edeka zu kaufen gibt.

Safran, Muskat, Vanille – finden sich die sechs teuersten Gewürze der Welt auch in Ihrem Regal? Sie hat Safran von Platz eins auf der Liste der teuersten Gewürze verdrängt: die Aji Charapita Chili. Pro Jahr werden nur etwa 3.000 der scharfen Früchte geerntet, was im Handel einen Preis von bis zu 24.000 Euro pro Kilo bedeuten kann. Die Chili-Früchte sind dabei gerade mal erbsengroß, im ersten Augenblick leicht süßlich und dann erst scharf. Angebaut und mühsam von Hand geerntet wird die Aji Charapita Chili im Norden Perus. © Marius Schwarz/Imago Safran galt lange als teuerstes Gewürz der Welt. Die zarten Fäden werden per Hand vom Safrankrokus geerntet. Nur drei Safranfäden sind dabei in den einzelnen Blüten zu finden. Die werden vorsichtig herausgezupft und anschließend getrocknet. Um ein Kilo Safran herzustellen, werden mehr als 200.000 Krokusse benötigt. Anbauländer sind u.a. Spanien, Griechenland und der Iran. Für ein Gramm des Gewürzes zahlt man zwischen vier und 14 Euro (ab 4.000 Euro/Kilo). © Mykola/Imago Vanille ist auch als „Königin der Gewürze” bekannt und momentan das zweitteuerste Gewürz auf der Welt. Gewonnen wird sie aus den Schoten der Orchideen-Art Vanilla. Nach der Ernte werden die Schoten mit heißem Wasser oder Dampf behandelt und fermentieren dann einige Wochen in luftdichten Behältern, bis sie die Form der uns bekannten Vanilleschote angenommen haben. Die bekannteste Art ist die Bourbon-Vanille, die i.d.R. aus Madagaskar oder La Réunion stammt. Eine Schote gibt’s im Supermarkt ab etwa drei Euro/Stück (ab ca. 600 Euro/Kilo). © j sierpniowka/Imago Es gibt Kardamom als grüne (s. Foto) und schwarze Kapseln, die sich in ihren Aromen recht deutlich unterscheiden. So wird der schwarze, leicht rauchig schmeckende Kardamom gerne zum Würzen von deftigen Speisen (z.B. Curry) eingesetzt. Die grünen und bei uns eher verbreiteten Kapseln passen besser für Tees oder zum Backen. Das Ingwergewächs kommt ursprünglich aus Asien und wird dort zumeist in reiner Handarbeit geerntet. Im Einzelhandel bekommt man 50 Gramm ab etwa sieben Euro (ab 140 Euro/Kilo). © kiboka/Imago Vier verschiedene Pfeffersorten auf Holzlöffeln. Schwarz oder weiß, grün oder rot – je nach Zeitpunkt der Ernte und der Weiterverarbeitung zeigt sich Pfeffer in verschiedenen Farben. Ursprünglich aus Indien, wird er heute auch in Vietnam, Indonesien, Brasilien und Malaysia angebaut. Früher galt Pfeffer als teuerstes Gewürz der Welt, heute ist er mit etwa einem Euro für 100 Gramm im Vergleich recht günstig (ab 10 Euro/Kilo). Aber auch beim Pfeffer gibt es Luxus-Varianten. So kostet etwa der sehr aromatische Tasmanische Pfeffer ab 250 Euro/Kilo. © Elena Elisseeva/Imago Löffel mit Muskatnüssen vor einem dunklen Hintergrund. In Deutschland wird Muskatnuss häufig in Kartoffelpüree oder hellen Soßen wie etwa Béchamel verwendet. Eine Prise Muskat gibt Gerichten die besondere Note. Tipp: Ganze Nüsse kaufen und frisch reiben. Das Aroma ist so intensiver. Die Nüsse wachsen an Bäumen und sind, ähnlich wie etwa Kastanien, von einer dicken Schutzschicht umgeben. Angebaut werden sie unter anderem auf Grenada, wo sie sogar die Landesflagge zieren. Im Laden kosten etwa elf Gramm um die 2 Euro (ab 180 Euro/Kilo) © Westend61/Imago

Rückruf bei Edeka: Steine in Nelken gefunden - Gewürz nicht verzehren

Der Verzehr der Nelken könne zu gesundheitlichen Schäden wie beispielsweise Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie Zahnschäden führen, heißt es vonseiten des Unternehmens. Fremdkörper in Lebensmitteln können ebenfalls innere Verletzungen oder Blutungen auslösen, warnt auch das Verbraucherportal produktwarnung.eu.

Die Firma. Dr. Esswein & Co. GmbH ruft die Ware daher vorsorglich zurück, um eine mögliche Gesundheitsgefahr für Kunden zu bannen. Verbraucher sollten die Bestände in ihrem Haushalt überprüfen. Die vom Rückruf betroffenen Produkte haben nach Angaben des Herstellers das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 13. Dezember 2025, 28. Dezember 2025 oder 02. Januar 2026. Andere Produkte seien nicht von dem Rückruf betroffen.

Produkt Malaya Nelken, ganz 25g Hersteller (Inverkehrbringer) Fa. Dr. Esswein & Co. GmbH Vertrieb Edeka Haltbarkeit MHD 13.12.2025, MHD 28.12.2025, MHD 02.01.2026

Rückruf von Nelken: Verbraucher können Gewürz zurückgeben

Die vom Rückruf betroffenen Nelken seien in Edeka-Märkten in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland als Gewürz zu kaufen gewesen. Verbraucher, die noch Produkte mit den genannten MHD in ihrem Haushalt finden, können diese zu Edeka zurückbringen.

+ Ein Gewürzhersteller ruft Nelken zurück, die bei Edeka verkauft wurden. In den Verpackungen wurde Steine gefunden, beim Verzehr des Gewürzes drohen daher gesundheitliche Probleme. (Symbolbild) © Imago

Das herstellende Unternehmen der vom Rückruf betroffenen Nelken hat bislang keine Abbildung der Ware zur Verfügung gestellt. Das Verbraucherportal produktwarnung.eu kritisiert daher den Hersteller. Endkunden würden somit nicht umfangreich und vorbehaltlos über den Produkt-Rückruf informiert. Es sei nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten. (hg)

Rubriklistenbild: © Imago