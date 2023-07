Pflanze verursacht Verbrennungen und Atemnot – im Sommer sollten Sie dringend Abstand halten

Von: Kilian Bäuml

Im Sommer wächst der Riesenbärenklau schnell bis zu vier Meter und bildet weiße Blüten aus. Doch zu nahe sollte man der Pflanze nicht kommen, denn sie ist giftig und verursacht Verbrennungen.

Kassel – In den Sommermonaten Juni, Juli und August tragen zahlreiche Pflanzen ihre Blüten aus – auch der Riesenbärenklau gehört dazu. Er wird auch Herkulesstaude genannt und sieht optisch aus wie der gewöhnliche Bärenklau, nur in deutlich größerem Maßstab. Während die allermeisten Blüten sich für Menschen durch ihre schöne Erscheinung und ihren Duft bemerkbar machen, wird der Riesenbärenklau zur Gefahr für Menschen. Von der Pflanze sollte man deshalb dringend Abstand halten.

Pflanze Riesenbärenklau Aussehen Große Blätter und weiße Blüten Invasives Vorkommen Mitteleuropa Gefahr Giftiger Pflanzensaft Wirkung Verbrennungen und allergische Reaktionen wie Atemnot

Pflanze verursacht Verbrennungen und Atemnot – Riesenbärenklau ist invasiv und gefährlich

Beim Riesenbärenklau handelt es sich um eine invasive Art, was bedeutet, dass heimische Arten durch ihn verdrängt werden. Anders als viele Zierpflanzen ist der Riesenbärenklau robust und nimmt beispielsweise durch zu häufiges Gießen keinen Schaden. Die Pflanze wurde Ende des 19. Jahrhundert aus dem Kaukasus als Gartenpflanze eingeschleppt, berichtet der NDR. Seitdem verbreitet sich die Art sehr schnell und ist in Mitteleuropa weit verbreitet. Inzwischen gibt es in Deutschland sogar Gemeinden, die den Riesenbärenklau ausrotten wollen – und das aus einem guten Grund.

Mit seinen weißen Blüten ist der Riesenbärenklau zwar optisch schön, er sollte jedoch auf keinem Fall angefasst werden. © Imgao

Der Pflanzensaft des Riesenbärenklau enthält giftige Substanzen, diese lösen bereits in kleinen Mengen allergische Reaktionen hervor. Der Kontakt zu ihm kann, vor allem in Kombination mit Sonne, schnell zu starken Verbrennungen führen. So können sich Quaddeln und Blasen als Verbrennungserscheinung bilden, berichtet der BR. Diese sind nicht nur sehr schmerzhaft, sondern hinterlassen auch nach Abheilen oft noch Pigmentveränderungen, berichtet das Fachmagazin Mein schöner Garten. Ihr hohes Gefahrenpotenzial, sowie ihre schnelle Ausbreitung brachten dem Riesenbärenklau bereits im Jahr 2008 den Titel als „Giftpflanze des Jahres ein“.

Riesenbärenklau verursacht Verbrennungen und Atemnot – was man nach Kontakt zur Pflanze tun sollte

Nicht nur Verbrennungen können die Folge von Kontakt zum Riesenbärenklau sein, es kann auch zu Schwellungen, Fieber und Kreislaufproblemen kommen. Besonders gefährlich ist es, die Dämpfe des Pflanzengifts einzuatmen. Das kann beispielsweise beim Entfernen der Pflanze geschehen. Laut dem BR kann als Folge davon Übelkeit und sogar Atemnot entstehen.

Wer Kontakt zum Riesenbärenklau hatte, sollte „Mit fließendem Wasser und Seife die Stelle gründlich abwaschen und kühlen (Handtuch mit Leitungswasser tränken). Vor allem wichtig ist der Sonnenschutz, um Blasenbildung und Verbrennungen möglichst zu vermeiden“, empfiehlt Jakob Berger, Bezirksvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes für Schwaben dem BR.

Sollten starke Rötungen, Brandblasen, starker Juckreiz oder sonstige allergische Reaktionen wie Atemnot auftreten, sollte dringend ein Arzt aufgesucht werden. Ist das jedoch nicht der Fall, sollte zumindest die Sonne für die nächten Tage gemieden werden.

Riesenbärenklau am besten entfernen – Pflanze kann Verbrennungen und Atemnot verursachen

In der Regel ist es am besten den Riesenbärenklau aus dem Garten zu entfernen, denn aufgrund ihres starken Wachstums breitet sie sich extrem schnell aus. Auch wenn viele Pflanzen vor der Hitze im Sommer geschützt werden müssen, führen die großen Blätter des Riesenbärenklau dazu, dass kleinere Pflanzen keine Sonne mehr bekommen und dadurch unterdrückt werden, berichtet Mein schöner Garten.

Hautkontakt zum Riesenbärenklau sollte vermieden werden, beim Entfernen sollte man sich durch lange Kleidung schützen. © Imago

Wer die Pflanze im eigenen Garten findet und sie entfernen möchte, sollte laut dem NDR dringend auf folgende Dinge achten:

Dringend lange Kleidung tragen, Hautkontakt zur Pflanze unbedingt vermeiden.

Am besten wird der Riesenbärenklau bereits im Frühling entfernt, bevor er blüht.

Wenn bereits Blüten ausgebildet wurde, sollten diese als erstes entfernt werden.

Die Pflanze muss vollständig ausgegraben und die Wurzelrübe mindestens zehn bis 15 Zentimeter unter dem Ansatz abgestochen werden, sonst besteht die Gefahr, dass sie erneut treibt.

Die ausgegrabenen Pflanzen lässt man am besten in der Sonne vertrocknen oder verbrennt sie. Auf keinem Fall sollte der Riesenbärenklau kompostiert werden.

Der Riesenbärenklau ist zwar nicht langlebig und stirbt nach dem Aussamen ab, doch durch die zahlreichen Samen entstehen schnell etliche neue Pflanzen. Laut dem NDR kann eine einzelne Pflanze sogar 80.000 Blüten tragen, aus denen sich Samen entwickeln. So hat man unter Umständen schnell den Garten voller gefährlicher Pflanzen, wenn man das Problem nicht zeitig angeht. (kiba)