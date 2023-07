Roter Punkt auf Verkehrsschild: Das müssen Autofahrer beachten

Von: Bjarne Kommnick

Auf deutschen Verkehrsschildern tauchen in einigen Regionen immer wieder rote Punkte auf. Er soll Autofahrern helfen, den richtigen Weg zu finden.

Berlin – Der Straßenverkehr ist ein Dschungel aus Verkehrsschildern. Um ordnungsgemäß mit dem Auto unterwegs zu sein, sollten die Fahrer jedoch so gut wie möglich mit den Regeln der Verkehrsordnung und ihren Symbolen vertraut sein. Doch immer wieder tauchen Verkehrsschilder auf, die nicht jeder Autofahrer sofort einordnen kann. Dazu gehört wohl auch ein roter Punkt, der auf einigen Verkehrsschildern abgebildet ist. Was hat es mit diesem Straßenschild auf sich?

Roter Punkt auf Verkehrsschildern: Ein alternatives Umleitungsschild

Laut der Bundesanstalt für Straßenwesen ist der rote Punkt auf Verkehrsschildern eine Variante zu den bekannten gelben oder blauen Umleitungsschildern, die häufig genutzt werden, um gesperrte Straßen umzuleiten. Der rote Punkt zeigt Autofahrern besonders in viel befahrenden Regionen eine alternative Route zu dem gewöhnlichen Weg.

Auf deutschen Verkehrsschildern taucht immer wieder ein roter Punkt auf, die eine Art Umleitung für Verkehrsteilnehmer bildet. © Roland Weihrauch/dpa

Zwar könne der rote Punkt auch wie ein gewöhnliches Umleitungsschild an Orten zum Einsatz kommen, an denen die gewöhnliche Route gar nicht erst befahrbar ist – durch beispielsweise eine Baustelle, die eine Vollsperrung nötig macht. Jedoch kann der rote Punkt auf Verkehrsschildern auch eine alternative Route bieten, obwohl die direkteste Route theoretisch befahrbar wäre.

Wer rote Punkte missachtet, kann am Ziel ankommen – jedoch häufig deutlich später

Denn der rote Punkt auf Verkehrsschildern diene auch dazu, den Verkehr von Straßen mit regelmäßigen Staus und potenziellen Gefahrenstellen auf ruhigere Routen umzulenken. Wer den Punkt missachtet und die geplante Route weiterfährt, kann zwar in einigen Fällen ebenfalls am Ziel ankommen, nur meistens eben viel später als auf der Rot-Punkt-Route, die an mehreren Orten Autofahrer umleiten. Erst zuletzt wurde in neues Verkehrsschild zur Regelung von Überholvorgängen eingeführt.