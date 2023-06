13 Kilo in 50 Tagen abnehmen? Das steckt hinter der Japan-Methode

Schnell abnehmen?

Abnehmen ohne Sport und Ernährungsumstellung: Das soll mit einer Methode funktionieren. Doch hält der Trick, was er verspricht?

Kassel – Das Abnehm-Fieber hat viele wieder angesteckt. Der Blick in den Spiegel wird kritischer, der Gang zur Waage ist nicht selten mit Frust verbunden. Doch nachhaltig Gewicht zu verlieren, das verbinden viele mit mühsamen Diäten und viel Sport.

Forscher sind der Meinung, das muss nicht unbedingt sein. Neben einem einfachen Hausmittel, das beim Abnehmen helfen soll, gibt es auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel die sogenannte Japan-Methode, das steckt dahinter:

+ Mit einem Trick soll das Fett zum Schmelzen gebracht werden – und das, ohne zu hungern. © imago/Symbolbild

Mit cleverem Trick einfach abnehmen: Das müssen Sie über die Japan-Methode wissen

Der vor allem in Japan bekannte Schauspieler Miki Ryosuke ist inzwischen auch in Europa und anderen Teilen der Welt bekannt – allerdings nicht für seine Schauspielkünste. Vielmehr behauptete er, durch eine spezielle Methode viel Gewicht verloren zu haben. Insgesamt 13 Kilogramm innerhalb von 50 Tagen soll er so verloren haben. Dahinter verbirgt sich die „Long-breath“ oder auch Japan-Methode.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Abnehm-Methode anzuwenden:

Erste Möglichkeit

Stellen Sie sich gerade hin und gehen Sie in einen Ausfallschritt

Halten Sie die Hüfte gerade und verlagern Sie das gesamte Gewicht des Körpers auf das Hinterbein

Atmen Sie etwa 3 Sekunden lang langsam ein und nehmen Sie die Hände über den Kopf

Danach atmen Sie, indem Sie alle Muskeln des Körpers anspannen, sieben Sekunden lang kräftig aus

Zweite Möglichkeit

Stellen Sie sich gerade hin und spannen Sie die Muskeln, besonders die der Oberschenkel an.

Legen Sie eine Hand auf ihren Bauch, die andere auf den unteren Rücken

Eintmen für 3 Sekunden, dabei den Bauch einziehen

Ausatmen für 7 Sekunden, den nach Möglichkeit noch ein Stück weiter einziehen

Quelle: Odditycentral, Onlymyhealth

Abnehmen mit Japan-Trick: Warum die Methode helfen soll, Gewicht zu verlieren

Aber wie soll das Atmen beim Abnehmen helfen? Jill Johnson, die eine ähnliche Methode vertritt, erklärt auf ihrer Webseite: „Eine höhere Sauerstoffzufuhr kurbelt den Stoffwechsel an und bringt den Körper in Schwung. Eine gute Atmung ist der Schlüssel zu einem schlanken, gesunden Körper.“ Und es gibt auch Fachleute, die diesen Ansatz gutheißen.

Gesund abnehmen: Zehn Lebensmittel, die verträglicher sind, wenn Sie diese roh verzehren Blumenkohl ist gesund, kalorienarm und lässt sich einfach zubereiten. Das Gemüse muss nicht einmal gekocht werden. Als Reis-Alternative oder im Salat enthält Blumenkohl zahlreiche Mineralstoffe, sowie Vitamin C und B. Diese sind wichtig für das Bindegewebe. Mit nur 22 Kalorien pro 100 Gramm ist der Kohl zudem besonders kalorienarm. © Westend61/Imago Rote Beete steckt voller wichtiger Nährstoffe wie sekundäre Pflanzenstoffe, Eisen und Vitamin C. Doch rote Beete wird von vielen Menschen nur gegart verzehrt. Dabei ist die Knolle roh deutlich gesünder. Grund dafür ist, dass beim Kochen Flavonoide, Folsäure und Vitamin C verloren gehen. Die Rübe kann beispielsweise im Salat oder als Smoothie roh verzehrt werden. © WavebreakmediaMicro/Imago Roher Fenchel ist gut verträglich und leicht verdaulich. Besonders gesund ist es, ihn roh zu essen. Denn die Knollen enthalten eine Menge Magnesium, Kalzium und Vitamin C. Im Fenchel sind zudem ätherische Öle wie Fenchon, Anethol und Myrcen zu finden, die bei Verdauungsbeschwerden helfen sollen. Hitze kann dagegen den Gehalt bestimmter Nährstoffe wie Vitamin C reduzieren. © Auremar/Imago In Paprika ist besonders viel Vitamin C enthalten. Wird das Gemüse roh gegessen, deckt schon eine halbe Paprika den Tagesbedarf an Nährstoffen, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) berichtet. Das hitzeempfindliche Vitamin wird allerdings beim Kochen zerstört. Aus diesem Grund sollte Paprika lieber roh gegessen werden. © Francis Joseph Dean/Dean Picture/Imago Grünkohl auf dem Schneidebrett Grünkohl enthält roh eine hohe Menge Glucosinolate, welche wichtig für das Immunsystem sind und eine antibiotische Wirkung haben. Hitze kann zudem den Gehalt an Vitaminen und Nährstoffen wie Vitamin C, Potassium, Magnesium, Eisen und Zink ersetzen. © Y Resolution/Imago Geschnittene, rote Zwiebel Zwiebeln gehören ebenfalls zu den Lebensmitteln, die roh mehr gesunde Inhaltsstoffe besitzen als gekocht. Verschiedene Vitamine, Antioxidantien und das enthaltene Kalium machen die Zwiebel so gesund. Thiosulfinate sind zudem Nährstoffe, die in der rohen Zwiebel helfen, Entzündungen und Tumorwachstum zu hemmen. Wer keine ungekochten Zwiebeln mag, kann diese alternativ auf niedriger Temperatur kurz andünsten. Das Anschwitzen erhöht die Freisetzung von Flavonoiden, welche laut den Experten von Öko-Test die körpereigene Abwehr stärken und Allergieauslöser hemmen. © breitformat/Imago Glas Karottensaft Karotten sind reich an Vitamin A, welches die Augen und die Haut vor schädlichen UV-Strahlen und freien Radikalen schützt. Möhren sind sowohl roh als auch gegart gesund. Beim Kochen gehen allerdings einige der wichtigen Nährstoffe verloren. © 5second/Imago Zucchini auf Brett Zucchini kann anders als viele denken, auch roh gegessen werden. Das grüne Gemüse ist roh sogar besonders gesund, da es ungekocht unter anderem Eisen, Vitamin A und Vitamin C enthält. Die wichtigen Inhaltsstoffe befinden sich gerade in der Schale. Aus diesem Grund sollte man Zucchinis vor dem Verzehr keinesfalls schälen. Vorsichtig sein sollten Verbraucher laut Öko-Test lediglich, wenn die Zucchini einen bitteren Geschmack hat. In diesem Fall haben sich Bitterstoffe, sogenannte Cucurbitcaine, bereits freigesetzt. © Westend61/Imago Es ist ein Brokkoli zu sehen. Obwohl das Gemüse bei den meisten gekocht auf den Tisch kommt, kann Brokkoli auch roh gegessen werden. Das Kohlgewächs enthält zahlreiche Nährstoffe wie B-Vitamin, Vitamin C, E und K, Kalium, Calcium sowie Beta-Carotinen. Brokkoli ist zudem reich an Ballaststoffen und Antioxidantien, auch sekundäre Pflanzenstoffe genannt, die den Körper vor freien Radikalen schützen. Roh ist Brokkoli besonders gesund, denn so bleiben die meisten Vitamine – vor allem das hitzeempfindliche Vitamin C – und Mineralstoffe erhalten. © Moodboard/Imago Diverse Knoblauchzehen, die aus einem kleinen Korb gefallen sind. Schon beim Schneiden des Knoblauchs wird der Stoff Allicin freigesetzt, welcher laut der Apotheken Umschau wichtig für die Herzgesundheit ist und das Krebsrisiko senken kann. Erhitzen zerstört den Nährstoff allerdings und er geht verloren. Wer Knoblauch nicht roh essen möchte, kann die pürierten Zehen dem NDR zufolge schonend in Öl andünsten. Dabei werden die unangenehmen Schwefelverbindungen zerstört und der Geschmack wird milder, ohne die gesunden Inhaltsstoffe zu zerstören. © Miroslawa Drozdowski/Imago

„Obwohl es kein Ersatz für Sport ist, ist es ein großartiger erster Schritt für Frauen, die gerade mit einem Trainingsplan beginnen, und die tiefe Atmung verstärkt die Vorteile jeder Form von Sport“, erklärt Marcelle Pick, ausbildete Krankenpflegerin, gegenüber dem Portal Medicaldaily. Tiefe Atemübungen wurden dem Körper verstärkt Sauerstoff zuführen, der Nährstoffe absorbiert und dem Körper hilft, Giftstoffe loszuwerden, was demnach zu Gewichtsverlust führt.

Schnell abnehmen mit einem einfachen Trick? Experte warnt vor negativen Folgen

Doch nicht alle Experten halten die Abnehm-Methode für vielversprechend. Gegenüber der Daily Mail äußerte Richard Godfrey, leitender Physiologe am British Olympic Medical Centre, erhebliche Zweifel. Nur intensives Training könne für eine effektive Fettverbrennung sorgen. „Tiefes Atmen und sanfte Übungen für 15 Minuten am Tag werden nicht genug Kalorien verbrennen, um die Körperform zu verändern“, betont er. Übertreibt man die Übungen bei der Japan-Abnehm-Methode, könne dies sogar negative Folgen haben, so Professor Ian Macdonald gegenüber der Zeitung.

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Tricks und Informationen können eine gesunde und ausgewogene Ernährung nicht ersetzen. Nutzen Sie unsere Ernährungs-Tipps lediglich als Ergänzung zu einer ansonsten vielseitigen und gesunden Ernährung. Die Informationen ersetzen in keinem Fall eine professionelle Beratung und sind nicht zur eigenständigen Diagnose oder Behandlung gedacht.

Der Wissenschaftler an der Schule für Biomedizinische Wissenschaften in Derbyshire unterstrich: „Zu tiefes Ein- und Ausatmen kann das Gleichgewicht zwischen Kohlendioxid und Sauerstoff im Körper stören, das zur Neutralisierung des Blutes erforderlich ist. Dies kann zu Schwindelgefühlen und sogar zur Ohnmacht führen.“ Der vermeintliche Abnehm-Trick sollte daher vorsichtig ausgeführt werden. Sport und eine gesunde Ernährung dagegen, sind in dieser Hinsicht weitaus ungefährlicher. (slo)

Rubriklistenbild: © imago/Symbolbild