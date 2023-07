„Welcher Mitarbeiter hat zwei entfernt?“: Edeka-Kunde wundert sich über Verpackungsfehler

Von: Bjarne Kommnick

Auf der Rückseite von Edeka-Mini-Berlinern ist eine andere Stückzahl angegeben als auf der Vorderseite. © Andrea Swi / Facebook

Auf Social Media kursiert das Foto eines Verpackungsfehlers bei Edeka. Die Stückzahl sorgt bei Verbrauchern für Verwirrung.

München – Wer für eine Feier mit Freunden oder Verwandten noch spontan ein paar Leckerbissen einkaufen will, der sollte wohl bei seiner Planung besonders bei einem Edeka-Produkt genau hinschauen. Denn wer eine genaue Stückanzahl für jeden Gast eingeplant hat, könnte beim Auspacken des Gebäcks schnell enttäuscht sein. In sozialen Netzwerken kursiert ein Foto einer Mini-Berliner-Verpackung, die bei Verbrauchern für Verwirrung sorgt.

Unternehmen Edeka Gründung 1898, Berlin Hauptsitz Hamburg Mitarbeiterzahl 408.900 (2022)

Verpackung falsch bedruckt: „Wer findet den Fehler?“

Normalerweise steht auf einem Produkt eine Stückzahl, die dem Verbraucher direkt zeigt, wie viel er bei einem Erwerb des Produktes bekommt. Das ist auch im Falle der Edeka Mini-Berliner nicht anders. Dennoch gibt es Anlass, das Foto in den sozialen Netzwerken zu teilen. Auf Facebook postet eine Kundin ein Foto der Verpackung und schreibt: „Wer findet den Fehler?“. Erst zuletzt kursierte im Netz ein Foto eines Verpackungsfehlers bei Edeka.

Auf den ersten Blick dürfte nicht jedem klar sein, wo der Fehler auf der Verpackung zu finden ist. Ähnlich wie bei einem Suchspiel, bei dem zwei fast identische Bilder mit minimalen Unterschieden gegenüber stehen, ist auch auf der Verpackung ein kleiner, aber feiner Unterschied zu erkennen.

Mini-Berliner-Verpackung: Edeka wirbt auf Vorder- und Rückseite mit unterschiedlicher Stückzahl

Auf der Vorderseite steht in weißer Schrift, dass 12 Mini-Berliner in der Verpackung seien. Mit drei Leuten bekommt jeder vier, könnte sich der ein oder andere bei dem Kauf des Produktes denken. Auf der Rückseite hingegen wirbt das Unternehmen mit 10 Stück pro Packung. Der User auf Facebook fragt ironisch: „Welcher Mitarbeiter hat da zwei entfernt und vergessen, es auch auf beiden Seiten zu vermerken?“ Der Supermarkt wurde in dem Beitrag markiert, hat bislang aber nicht reagiert. Zuletzt echauffierte sich Kunden bereits über ein Wurstprodukt bei Edeka.

Immerhin ist auf beiden Seiten zu lesen, dass das Verpackungsgewicht 300 Gramm beinhalten würde, weshalb es theoretisch gar keinen Unterschied machen würde, ob 12 oder 10 Berliner in der Verpackung sind. Jedoch dürfte die Stückanzahl in diesem Fall deutlich interessanter sein als das Gewicht. Eine Userin kommentiert das Foto und fragt sich: „Wie viele sind es denn nun?“.

Wer also dachte, dass sich die Packung gut durch drei teilen lässt, muss nochmal umdenken. Laut der Kundin, die das Foto gepostet hatte, seien in Wirklichkeit zehn Mini-Berliner in der Verpackung. Bislang unklar ist, ob es sich dabei um einen Einzel- oder Serienfehler handelt.