Vier-Tage-Woche für Beschäftigte: In diesen Ländern gibt es sie schon

Von: Anna-Lena Kiegerl

Weniger als 40 Stunden in der Woche zu arbeiten, klingt für viele wie ein Traum. In manchen Staaten ist das bereits der pure Alltag.

Frankfurt – Die Vier-Tage-Woche ist in aller Munde. Viele wünschen sich bessere Work-Life-Balance und mehr Zeit für Freizeit und Familie. Nur vier, statt fünf Tage die Woche zu arbeiten, erscheint dabei als vielversprechende Lösung. Wie eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung herausfand, wünschen sich die meisten deutschen Erwerbstätigen eine Vier-Tage-Woche. Ganze 81 Prozent der Befragten sprachen sich für das Modell, mit niedrigerer Wochenarbeitszeit, aus.

Pilotprojekt für Vier-Tage-Woche soll 2024 starten

Dieser Wunsch wird teilweise auch schon erfüllt. Bereits 2 Prozent arbeiten in einer Vier-Tage-Woche. Ab Februar 2024 soll das Modell in einem Pilotprojekt getestet werden. Dabei nehmen 50 Unternehmen teil, die für sechs Monate die Vier-Tage-Woche testen. Begleitet wird das Projekt von Wissenschaftlern, die den Test aufarbeiten sollen. Doch manch andere Länder sind über diesen Schritt bereits hinaus. Denn nicht nur in Deutschland steht die Vier-Tage-Woche hoch im Kurs. Darüber berichtete euronews.com.

Belgien und Island sind Vorreiter in Sachen Vier-Tage-Woche

So ist ein Vorreiter im Reduzieren der Arbeitstage das Nachbarland Belgien. Hier können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seit November 2022 selbst entscheiden, ob sie vier oder fünf Tage die Woche arbeiten möchten. Dabei wird jedoch nicht die Arbeitszeit reduziert. Denn die Wochenstunden verteilen sich lediglich auf weniger Tage. Auch das Gehalt bleibt gleich. „Das Ziel ist es, den Menschen und Unternehmen mehr Freiheit bei der Gestaltung ihrer Arbeitszeit zu geben“, erklärt der belgische Premierminister Alexander de Croo zur Einführung der Vier-Tage-Woche.

Viele Deutsche wünschen sich mehr Zeit für Familie und Freunde. (Symbolbild) © IMAGO/Oleksandr Latkun

Ein weiteres Vorbild in Sachen Work-Life-Balance stellt Island dar. Hier hatte ein Pilotprojekt, welches von 2015 bis 2019 an 2500 Personen getestet wurde, eine Veränderung im Arbeitsleben von einem Großteil er Bevölkerung bewirkt. So hat man damals die Wochenarbeitszeit auf 35 bis 36 Stunden verkürzt. Seitdem konnten ganze 90 Prozent die Arbeitszeit reduzieren, oder andere Anpassungen erhalten.

Vier-Tage-Woche-Pilotprojekte bereits in mehreren Ländern: Großer Erfolg in Großbritannien

Solche Pilotprojekte gibt oder gab es bereits in einigen Ländern. So beispielsweise in Spanien, wo dieses im Dezember startete und die Wochenarbeitszeit bei gleichem Lohn um einen halben Tag verkürzt wurde. Aber auch in Großbritannien zeigte eine sechsmonatige Probephase positive Ergebnisse. Hier wollen nun 92 Prozent der an dem Test teilgenommenen 61 Unternehmen die Vier-Tage-Woche beibehalten. Ganz anders endete ein Test in Schweden im Jahr 2015. Hier hatte man eine Vier-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich in Erwägung gezogen. Mit dem Ergebnis, dass dieses Modell zu teuer sei, um es umzusetzen.

Ein Pilotprojekt soll es nun also auch in Deutschland geben. Wie erfolgreich das hierzulande sein wird, bleibt vorerst abzuwarten. Sicher ist jedoch, für die Mehrheit der Deutschen, die sich dieses neue Modell wünschen, gibt es Hoffnung auf mehr freie Tage und auch für das Klima, denn eine Vier-Tage-Woche könnte sich positiv auf das Klima auswirken.