„Haifischzähne“ auf der Fahrbahn - Viele Autofahrer wissen nicht, was sie bedeuten

Von: Sven Schneider

Drei weiße Dreiecke sind auf der Fahrbahn markiert. Aber was bedeutet das Verkehrszeichen 342 mit dem Namen „Haifischzähne“? Autofahrer könnten rätseln.

Hamm - Die Fahrt auf bekannten Strecken ist für erfahrene Autofahrer häufiger Routine als Abenteuer. Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsschilder sind bekannt, ebenso Blitzer und weitere Hindernisse. Spannend hingegen kann es in unbekannten Ortschaften in Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland werden. Besonders dann, wenn völlig neue Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen auftauchen.

„Haifischzähne“ auf der Fahrbahn - Bedeutung lässt Autofahrer rätseln

Wer an Kreuzungen herangefahren ist, wird die „Haifischzähne“ möglicherweise bereits entdeckt haben. Dabei handelt es sich um eine Fahrbahnmarkierung, die erst im April 2020 eingeführt wurde, berichtet wa.de. Vielen Autofahrern ist die Bedeutung der Dreiecke, die optisch Haifischzähnen ähnlich sehen, deshalb oft unbekannt. Auch, weil die Markierung eher an wenig befahrenen Orten auftaucht als auf Hauptverkehrsstraßen.

Das Zeichen 342 der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist in der Regeln an Kreuzungen und Einmündungen direkt auf dem Asphalt aufgemalt. Die weißen Dreiecke befinden sich dabei auf der rechten Fahrbahnseite und zeigen in Richtung des heranfahrenden Fahrzeugs. Dabei sind die „Haifischzähne“ allerdings nicht als Richtungsorientierung zu verstehen, zumal sie mit ihrer Spitze in die entgegengesetzte Richtung zeigen.

„Haifischzähne“ auf der Fahrbahn weisen im Verkehr auf wichtige Regel hin

Vielmehr weisen die drei nebeneinander aufgemalten „Haifischzähne“ auf eine Wartepflicht für Verkehrsteilnehmer hin. Ihre Form erinnert an das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ und hat auch genau diese Bedeutung. Kurzum: Fahren Verkehrsteilnehmer an die „Haifischzähne“ heran, liegt für sie eine Wartepflicht vor. Die Fahrbahnmarkierung dient zur „Hervorhebung einer Wartepflicht für den Fahrverkehr infolge einer bestehenden Rechts-vor-Links-Regelung“, heißt es in der StVO.

Autofahrer werden die „Haifischzähne" auf Bundes-, Land- und Hauptstraßen zwar nicht entdecken, viel öfters jedoch an und in der Nähe von Radschnellwegen. An eben jenen soll das Vorfahrtrecht für Radfahrer hervorgehoben werden. Die „Haifischzähne" sind in diesem Fall auf der gesamten Fahrbahnbreite für beide Richtungen aufgemalt. Beinahe jährlich werden neue Verkehrszeichen integriert, nicht wenige sorgen bei Autofahrern für Stirnrunzeln.