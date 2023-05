Netflix macht Account-Sharing kostenpflichtig – so können Sie die Sperre umgehen

Von: Robin Dittrich

Netflix geht gegen Account-Sharing vor. Das Teilen von Netflix-Accounts soll zukünftig kostenpflichtig werden. So können Sie die Sperre umgehen.

München – Netflix gehört zu den Marktführern der Streaming-Dienste in Deutschland. Ein Dorn im Auge ist Netflix das Account-Sharing. Das soll zukünftig kostenpflichtig werden und so Einnahmen sichern. Es gibt jedoch Möglichkeiten, diese Sperre zu umgehen.

Sperren drohen: Netflix geht gegen Account-Sharing vor

Schon im vergangenen Jahr kündigte Netflix an, Account-Sharing nicht mehr länger dulden zu wollen. Netflix sprach selbst von knapp 100 Millionen Usern, die schlichtweg die Accounts ihrer Freunde oder Familie nutzen und somit nicht dafür bezahlen. Geht es nach den AGB von Netflix, müssen alle Nutzer eines Accounts im selben Haushalt leben. 4,99 Euro sollen zukünftig pro Nutzer gezahlt werden, der nicht im eigenen Haushalt des Account-Inhabers wohnt.

Netflix will Account-Sharing an den Kragen gehen – wie kann eine mögliche Sperre umgangen werden? © Wolfgang Maria Weber/Imago (Symbolbild)

Wie Netflix mitteilte, werden bei Überprüfungen keine GPS-Daten erfasst. Stattdessen setzt der Streaming-Dienst darauf, dass alle Nutzer dieselbe IP-Adresse teilen. Alle genutzten Geräte sollen deshalb mit demselben WLAN verbunden und damit verifiziert werden. In der Folge muss mindestens alle 31 Tage in diesem Netz mit der Heimat-IP-Adresse gestreamt werden. Dadurch kann sichergestellt werden, dass Netflix auch auf Reisen genutzt werden kann. Netflix würde jedoch verhindern, dass sich in unterschiedlichen Teilen Deutschlands lebende Menschen einen Account teilen.

Mit diesen Methoden kann die Sperre bei Account-Sharing umgangen werden

Wie bei vielen Regeln, gibt es auch hier Möglichkeiten, diese zu umgehen. Da Netflix bei ihrem Vorgehen gegen Account-Sharing nur auf die IP-Adressen von Nutzern zurückgreifen will, kann diese künstlich erstellt werden. Auf dem eigenen Router kann ein VPN-Zugang eingerichtet werden – technisch gesehen ist das keine Schwierigkeit. Wollen sich Netflix-Nutzer von anderen Standorten in den Account einloggen, können diese mithilfe des VPN die IP-Adresse des Heim-Accounts kopieren. Netflix wird also suggeriert, dass sich ein Nutzer im Haushalt des Haupt-Accounts befindet, obwohl das nicht der Fall ist.

Neben einem physischen VPN-Server gibt es eine Vielzahl an Cloud-basierten VPN-Diensten, die von Zuhause eingerichtet werden können. Bekannte VPN-Dienste sind OpenVPN und WireGuard. In vielen modernen Routern kann mittlerweile auch ohne VPN ein Fernzugriff eingerichtet werden. Die genaue Anleitung ändert sich von Anbieter zu Anbieter, technische Vorkenntnisse sind in der Regel nicht zwingend notwendig. Alternativ können sich Nutzer einmal pro Monat im Heimnetz des Account-Inhabers einloggen. Noch hat sich Netflix selbst nicht geäußert, mit welchen Kontrollmechanismen das Account-Sharing konkret überprüft werden soll.