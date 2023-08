Zutritt zu Wacken 2023 verwehrt? Expertin erklärt, welche Rechte Ticket-Besitzer jetzt haben

Nach Anreise- und Einlassstopp

Wer Metal-Musik mag, möchte einmal in Wacken dabei sein. Doch zahlreiche Besucher dürfen 2023 trotz Ticket nicht dabei sein. So kriegen sie ihr Geld zurück.

Wacken – Für viele Metal-Fans ist es das Highlight des Jahres: Das Wacken Open Air. Doch nach monatelanger Vorfreude auf Wacken 2023 erlebten viele Ticket-Inhaber ein böses Erwachen. Wegen Wetter-Chaos und heftiger Regenfälle konnten nicht alle Wacken-Fans auf das Gelände gelassen werden. Die Veranstalter mussten erst einen Anreisestopp, später auch einen Einlassstopp verhängen.

Wacken 2023: Festival verhängt Anreise- und Einlassstopp – das können Fans nun machen

Das Festival kann nicht so wie eigentlich geplant durchgeführt werden. Die Kosten und Mühen, die viele Metal-Fans auf sich genommen haben, sind mitunter enorm. Aus aller Welt kommen Menschen nach Wacken, um ihre Idole dort live zu sehen. Manche nehmen sich dafür sogar extra Urlaub. Entsprechend wütend reagierten die Wacken-Fans auf die Ansagen der Veranstalter. Doch bekommen sie nun ihr Geld – wenigstens teilweise – zurück, das sie für Tickets und Anreise ausgegeben haben?

Kerstin Heidt ist Rechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Sie sagte der dpa, dass alle Ticket-Inhaber, die nicht auf das Wacken-Gelände gelangen konnten, nun von ihren Rechten Gebrauch machen können. Laut der Expertin gilt: Wenn ein Festivalgast angereist ist, aber der Veranstalter ihm trotz eines Tickets keinen Zutritt zum Gelände gewährt, wird dies rechtlich wie eine Absage der Veranstaltung eingeordnet.

+ Wacken 2023 verläuft nicht wie geplant. Nur ein Teil der Metal-Fans mit Tickets durfte auf das Festival-Gelände. © Christian Charisius/dpa

Der Veranstalter muss also in diesem Fall den Eintrittspreis in voller Höhe zurückzahlen. Wacken-Mitgründer Thomas Jensen versprach im Gespräch mit dem NDR: „Die Tickets werden refundiert, das ist ganz klar.“ Demnach haben Verbraucher Anspruch auf Rückerstattung ihres Ticketpreises, sofern – wie in Wacken zumindest aus rechtlicher Sicht geschehen – ein Festival schon vor dem Start der Veranstaltung abgesagt wird. Dort hatten nur rund 50.000 Menschen der etwa 85.000 Personen mit einem Wacken-Ticket Zutritt erhalten.

Zutritt zu Wacken 2023 verwehrt? Expertin erklärt, welche Rechte alle Ticket-Besitzer nun haben

Wer ein Ticket für Wacken 2023 besitzt und nicht auf das Gelände durfte, muss im Übrigen nicht zwingend sein Ticket gegen ein neues für Wacken 2024 eintauschen. Denn Ticketinhaber müssen nur dann eine Verschiebung eines Festivals akzeptieren, wenn sie am neuen Termin auch Zeit haben. Andernfalls hat man das Recht, seine Karte wieder zurückgeben und sich den Preis (inklusive Vorverkaufsgebühren und Versandkosten) zurückzahlen zu lassen, wie die Verbraucherzentrale informiert.

Und sollte das Festival nicht in geplanter Länge durchgeführt werden, kann ein Teil des Eintrittspreises von Ticket-Besitzern zurückverlangt werden. Die Höhe der Rückzahlung hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. So wird diese auch an Faktoren wie dem Bekanntheitsgrad einer Band bemessen, geben Verbraucherschützer an. Tritt also beispielsweise der Headliner trotz Ankündigung nicht auf, könnte sich der Betrag deutlich erhöhen, heißt es in einem Überblick der Verbraucherzentrale zu Konzertabsagen.

Festival-Veranstalter muss nur Ticketpreise erstatten

Allerdings muss auch die Haftungsfrage geklärt werden. Gerade dann, wenn es um die Anreisekosten geht. Einerseits muss der Veranstalter bei einem Festivalausfall auch dann haften und Ticketpreise oder Teile davon zurückzahlen, wenn ihn - wie bei einem Unwetter - keine Schuld daran trifft. Das Geld für den Flug, die Zugfahrt oder sonstige Anreisekosten sehen die Wacken-Fans aber wohl nicht wieder.

Nur ein schuldhaftes Verhalten der Veranstalter würde laut Verbraucherzentrale auch dann die Rückerstattung der Kosten bewirken. Darunter würde beispielsweise eine nicht eingehaltene, aber notwendige Sicherheitsmaßnahme fallen. Dann könnten Festival-Besucher auch auf die Rückerstattung der Kosten für ein bereits gebuchtes Hotelzimmer oder bereits bezahlte Fahrt- bzw. Flugkosten pochen. Ein Unwetter erfüllt allerdings nicht den Tatbestand des schuldhaften Verhaltens, deshalb bleiben viele Wacken-Fans wohl auf den Anreise- und Hotelkosten sitzen. (kh)

Rubriklistenbild: © Christian Charisius/dpa