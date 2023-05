Welche Rechte haben Käufer und Verkäufer bei eBay Kleinanzeigen?

Von: Romina Kunze

Teilen

Der virtuelle Handschlag ist längst gemacht, der Preis bezahlt. Doch das Paket kommt und kommt nicht bei. Das gilt bei Privatverkäufen auf eBay Kleinanzeigen.

Kassel – Steht ein Umzug an oder geht etwas aus dem eigenen Hausstand zu Bruch, schauen viele Menschen mittlerweile gerne bei eBay Kleinanzeigen nach passendem Ersatz. Ob Elektrogeräte, Möbelstücke oder Schmuck, es gibt kaum etwas, das nicht auf Online-Marktplatz angeboten wird. Hin und wieder finden sich sogar verlorengeglaubte Dinge dort wieder.

Bummeln lässt es sich auf eBay Kleinanzeigen ebenso gut, wie gezielt nach bestimmten Gegenständen suchen. Und warum auch nicht? Der eine hat keine Verwendung mehr für etwas, das der andere gut gebrauchen könnte – eine Win-win-Situation. Oder? Meistens jedenfalls, sofern denn alles glattläuft. Dass das längst nicht immer der Fall ist, weiß sicherlich fast jeder Kleinanzeigen-Nutzer zu berichten.

eBay Kleinanzeigen: Wer die Rechte und Pflichten als Käufer und Verkäufer kennt, erspart sich oft Unmut

War eBay Kleinanzeigen ursprünglich als Plattform für lokale Angebote gedacht, gehen Nutzer schon seit langem nicht mehr nur in der Nachbarschaft auf Schnäppchen-Jagd. Von der Option „Versand möglich“ wird gut und gerne Gebrauch gemacht. Doch besonders, wenn ein Besitz von der einen in die andere Hand übergeht, kommt häufig Ärger auf. Betrugsmaschen müssen das nicht immer sein; man kann auch schnell mit vermeintlich seriösen Personen aneinander geraten.

Gibt es bei Kleinanzeigen auch einen Kaufvertrag? Sobald ein Interessent Interesse an einer Anzeige bekundet und bereit wäre, sie für einen bestimmten Preis zu kaufen, muss nur noch der Verkäufer seine Zustimmung geben; dann wurde ein wirksamer Vertrag geschlossen. Wer eigentlich die Versandkosten bei eBay Kleinanzeigen tragen muss, kommt darauf an, worauf sich Käufer und Verkäufer vorab klar verständigt haben. Quelle: e-recht24.de

Von Paketen, die niemals ihr Ziel erreicht haben, über dreiste Anfragen bis hin zu fragwürdigen Angeboten – wo ein Kauf zwischen zwei Privatpersonen abgeschlossen werden, lauern potenzielle Streitfälle. Wer die Rechte und Pflichten als Käufer und Verkäufer kennt, ist zwar auch nicht immer auf der sicheren Seite, erspart sich aber oft viel Unmut.

Was tun, wenn bereits bezahlt ist, die auf eBay Kleinanzeigen angebotene Ware aber auf sich warten lässt?

Der Deal ist abgeschlossen, der vereinbarte Betrag dafür auch überwiesen, aber die Ware kommt nicht an? Zunächst einmal: Ruhe bewahren. Auch wenn man sich auf seine neue Errungenschaft freut und am liebsten sofort nutzen würde: Der Versand braucht Zeit. Und auch, bis das Geld eingegangen ist, kann es mitunter dauern.

Wer auf eBay Kleinanzeigen Angebote online stellt, aber auch, wer sich für diese interessiert, muss einiges beachten. © Kleinanzeigen/dpa/Symbolbild

Wer sich ein Kleidungsstück gekauft hat, darf nicht erwarten, es schon am nächsten Tag tragen zu können. Das Unternehmen schreibt auf seiner Homepage: „Bitte gib dem Verkäufer etwas Zeit, den Artikel zur Post zu bringen“. Die Etikette verlangt es zwar, sich als Verkäufer nicht zu lange Zeit zu lassen, ehe das Paket auf die Reise geschickt wird. In der Realität kommt aber auch schon mal dazwischen. Von Lieferzeiten, wie bei professionellen Unternehmen, beispielsweise Amazon und Co., sollte man bei Privatkäufen nicht ausgehen.

Als Richtwert: eine Woche Geduld nach der Überweisung sollten Käufer mindestens mitbringen. Ist die Ware dann immer noch nicht da, raten die Portal-Betreiber beim Verkäufer nachzuhaken und gegebenenfalls eine Frist zu setzen. Hilft gar nichts, sollte eine Anzeige bei der Polizei erstattet werden.

Versand- und Zahlart: Tipps für Käufe auf eBay Kleinanzeigen – so spart man sich Stress

Wer ein Auge auf ein Schnäppchen in Hamburg geworfen hat, aber in München wohnt, wird es in den seltensten Fällen abholen. Handelt es sich dabei nicht ausgerechnet um einen klobigen Kleiderschrank, besteht die Möglichkeit, die Ware zu verschicken. Doch dabei sind zwei Faktoren wichtig: die Versandart und die Bezahlweise.

Idealerweise gehen Käufe bei Ebay Kleinanzeigen per Versandweg mit einer Sendungsnummer über die Bühne. Damit können Käufer den Sendungsverlauf ihrer Ware nachverfolgen. Allerdings ist das auch deutlich teurer als unversicherte Päckchen oder kleinere Bücher- und Warensendungen (BüWa). Zum Vergleich: Das kleinste Paket (nur Pakete sind versichert) kostet bei DHL 5,49 Euro, eine BüWa geht schon für 1,95 Euro raus.

Doch auch wer den günstigeren Tarif gewählt hat, genießt mitunter Käuferschutz. Und zwar über die jeweilige Bezahlweise. Über die „Sicher bezahlen“-Funktion von Ebay Kleinanzeigen – wird im Chat zwischen Verkäufer und Käufer unten als Button angezeigt – können Käufer bis 13 Tage nach Kaufabschluss ein Problem an den Kundenservice melden. So lang wird das Geld von einem Dienstleister einbehalten und erst, nachdem der Käufer den Erhalt gemeldet hat, überwiesen. Doch: Am 14. Tag geht das Geld automatisch an den Verkäufer.

Der Vorteil an der „Sicher bezahlen“-Funktion als Käufer: Man ist abgesichert, und steht auch im Problemfall nicht alleine dar. Aktuell geht die Problem-Meldung an den Kundenservice allerdings nur über die App von Kleinanzeigen.

Man ist abgesichert, und steht auch im Problemfall nicht alleine dar. Aktuell geht die Problem-Meldung an den Kundenservice allerdings nur über die App von Kleinanzeigen. Der Nachteil für Käufer: Es fällt eine Käuferschutz-Gebühr an. Und zwar 4,5 % auf den geeinigten Kaufpreis.

Es fällt eine Käuferschutz-Gebühr an. Und zwar 4,5 % auf den geeinigten Kaufpreis. Der Vorteil für Verkäufer: Auch dem Verkäufer bietet es einen gewissen Schutz. Nach spätestens zwei Wochen darf man mit dem Geld rechnen; eine versicherte Versandart muss gewählt und bezahlt werden. Das Porto hierfür kommt direkt vom Dienstleister als Code.

Auch dem Verkäufer bietet es einen gewissen Schutz. Nach spätestens zwei Wochen darf man mit dem Geld rechnen; eine versicherte Versandart muss gewählt und bezahlt werden. Das Porto hierfür kommt direkt vom Dienstleister als Code. Der Nachteil für Verkäufer: Geld sieht man erst, nachdem die Ware längst losgeschickt wurde.

Alternativ kann man auch mit Paypal bezahlen. Allerdings gilt hier nur Käuferschutz bei der Zahlungsart für „Ware und Dienstleistung“, auf die sich wiederum nur die wenigsten Verkäufer einlassen, weil auch hier eine Gebühr anfällt. Für „Freunde und Familie“ wird indes keine erhoben. Übrigens: Erst bei Secondhand-Verkäufen im großen Stil schaltet sich das Finanzamt ein.

Was tun als Verkäufer, wenn der Käufer behauptet, die Ware von eBay Kleinanzeigen nie erhalten zu haben?

Und wenn im Umkehrschluss der Käufer das Geld zurückfordert, weil er angeblich die Ware nie erhalten hat? In dem Fall kann es mitunter kniffliger werden. Liegt bei Käufen mit gewerblichen Unternehmen die Verantwortung auch bei unversichertem Versand beim Verkäufer, ist das bei Privatkäufen, wie in der Regel auf eBay Kleinanzeigen, nicht der Fall.

Dann trägt nach der allgemeinen Regelung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) der Käufer das Versandrisiko (§ 447 Abs. 1 BGB), wie auf dem Rechtsportal von Ebay beschrieben. Im Problemfall kann der Käufer nicht einfach so sein Geld zurückverlangen; sofern der Verkäufer die Ware ordnungsgemäß verschickt hat. Im Zweifelsfall muss er das allerdings nachweisen können. Bei unversichertem Versand ist das kaum möglich.

Und wenn Käufer einen Problemfall bei eBay Kleinanzeigen einreichen, gerät der Verkäufer häufig doch sehr schnell in die Bringschuld. Im schlimmsten Fall kommt dann neben einer vollen Erstattung von Kaufpreis und Versandkosten noch eine Bearbeitungsgebühr an den Betreiber hinzu.

Auf eBay Kleinanzeigen angebotene Waren selbst abholen: Gekauft wie gesehen – für Käufer wie Verkäufer

Daher rät Ebay Kleinanzeigen dazu, stets den versicherten Versandweg mitanzubieten, die Rechtsexperten von e-recht24.de empfehlen sogar, darauf zu bestehen, um gewisse Sicherheiten zu haben. Auch wenn sie dafür etwas mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Wer das nicht will, muss meist das volle Risiko selbst tragen.

Am sichersten geht man als Käufer sowie Verkäufer laut Experten folgendermaßen vor:

Auch wenn es mit Aufwand für den Käufer verbunden ist, empfiehlt es sich, die Ware am besten abzuholen und in bar zu bezahlen. Dann gilt: Gekauft wie gesehen. Die Ware kann gründlich in Augenschein genommen, gegebenenfalls getestet werden und wird erst dann bezahlt.

Geht das nicht und die Ware soll verschickt werden, ist es für beide Seiten ratsam sich vorab klar und deutlich auf eine Versandart zu verständigen.

Am sichersten ist es für beide Parteien, wenn die teurere versicherte Versandart genutzt wird. Die muss aber in der Regel der Käufer tragen.

Bei der Bezahlart raten Rechtsexperten von Banküberweisungen ab. Besser: Die Bezahl-Funktion direkt auf Kleinanzeigen oder Paypal.

Wer beim Gegenüber ein mulmiges Gefühl hat, sollte besser nicht in Vorkasse treten.

Generell gilt: Je höher der Warenwert, desto mehr sollten beide Seiten bereitwillig in Sicherheit investieren. Wer sich für fünf Euro ein T-Shirt ergattert, wird sich über den möglichen Verlust zwar immer noch ärgern, kann ihn aber sicherlich eher verschmerzen als bei einem neuen iPhone.

Nach der künftigen Umbenennung von „eBay Kleinanzeigen“ hin zu nur noch „Kleinanzeigen“ (16. Mai) haben Nutzer keine Umstellung zu befürchten. Es wird ein reines Make-Over von Name, Logo und Design. Zugänge und Nutzung bleiben unverändert. (Romina Kunze)