NINA, Katwarn und Co: Diese Apps warnen vor Unwettern und anderen Gefahren

Von: Daniel Hagen

Teilen

Egal ob Tornado, Hochwasser oder Waldbrand – auf diese vier Apps können sich die Menschen in Deutschland verlassen, wenn Gefahr droht. Was sie können und welche Unterschiede es gibt:

Tagtäglich passieren in Deutschland Unfälle, Brände und andere größere oder kleiner Vorfälle. Normalerweise sind die meisten davon nur kurz und beeinflussen nicht viele Menschen. Doch manchmal droht dadurch auch für andere Leute Gefahr. Dann zum Beispiel, wenn ein Feuer auf andere Gebäude übergreift oder ein Waldgebiet verschlingt. In solchen Fällen wird mittlerweile auch immer öfter auf Warn-Apps zurückgegriffen, die sich jeder herunterladen kann. HEIDELBERG24 berichtet, welche es gibt:

Warn-Apps in Deutschland: Sicherheit dank Katwarn, NINA, WarnWetter und Cell Broadcast

In der Bundesrepublik gibt es derzeit vier dieser Warn-Apps: Katwarn, NINA, WarnWetter und Cell Broadcast. Sie alle machen die Bevölkerung auf drohendes Unheil aufmerksam und werden immer wichtiger. Vor allem, wenn man bedenkt, dass durch den Klimawandel immer mehr Katastrophen wie Waldbrände, Hochwasser, Erdbeben und sogar Tornados auf uns zukommen werden! Daher ist es auch wichtig zu wissen, wie die einzelnen Apps funktionieren und was es für Unterschiede gibt.

NINA: App vom Bund warnt vor Extremwetter und bei gefährlichen Situationen

Beginnen wird dafür mit der Warn-App NINA, die bereits seit 2015 im Einsatz ist. Sie wird direkt vom Bund betrieben, besser gesagt dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Die Notfall-App schlägt bei unterschiedlichen Gefahrensituationen wie Hochwasser oder Unwettern aus, nutzt dafür auch Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Doch auch Brände, Trinkwasserwarnungen oder Gefahrstoffaustritte werden gemeldet.

NINA lässt sich ganz einfach auf einem Gerät seiner Wahl installieren und kann dann in der App auf den eigenen Wohnbereich eingestellt werden. Sobald der Bund oder die eine Gemeinde vor etwas warnen möchte, bekommt man dann einen Push auf sein Gerät. Laut Aussage des BBK wird NINA von rund 13 Millionen Menschen in Deutschland genutzt. Besonders praktisch: in der App findet man auch zahlreiche Tipps, wie man sich im Notfall verhalten soll. Diese Vorräte sollte man übrigens immer zu Hause haben.

Katwarn: Warn-App mit zwei speziellen Funktionen

Weiter geht es mit Katwarn. Die App wird seit 2011 vom Zivil- und Katastrophenschutz genutzt, um Menschen vor Gefahren zu warnen. Entwickelt wurde Katwarn vom Frauenhofer-Institut FOKUS. Das System wird von Gemeinden, Städten und Bundesländern genutzt, um die Bevölkerung flächendeckend informieren zu können. Hier gibt es einen Überblick, was die einzelnen Warnstufen der Apps eigentlich bedeuten.

Auch Katwarn lässt sich ganz einfach auf Smartphones und andere Geräte herunterladen und auf mehrere Bereiche einstellen, die einen interessieren. Zusätzlich gibt es jedoch noch zwei wichtige Funktionen. Zum einen „Schutzengel“, durch die man angezeigt bekommt, ob es eine Warnung im eigenen Umfeld gibt. Zum anderen „Kritische Hinweise“, bei der im Falle von Extremereignissen ein lauter Alarm losgeht, auch wenn das Handy eigentlich stumm gestellt ist.

WarnWetter: App des DWD warnt vor Extrem-Wetter

Die dritte App in dieser Runde heißt WarnWetter-App und stammt direkt vom Deutschen Wetterdienst. Anders als bei NINA und Katwarn werden hier nur Gefahren angezeigt, die durch das Wetter entstehen. Brände oder Vermisstenmeldungen findet man hier nicht. Dafür wird man seit 2005 vor Naturgefahren wie Hochwasser oder einer Sturmflut gewarnt. Hinzu kommen Prognosen über die Zugbahnen von Gewitterzellen sowie Videoinformationen.

Ein anderer großer Unterschied zu den anderen beiden Warn-Apps besteht darin, dass WarnWetter auch einen kostenpflichtigen Bereich hat. Zwar ist man auch ohne Geld in die Hand zu nehmen gut informiert, für eine einmalige Zahlung von 1,99 Euro gibt es jedoch noch eine Kartenfunktion zum aktuellen Wetter, eine Vorhersage für die nächsten 7 Tage oder zusätzliche Messwerte.

Cell Broadcast: Deutschlandweite Warnung auch ohne App auf dem Handy

Die letzte „App“ ist noch einmal komplett anders, da sie nicht installiert werden muss. Es handelt sich dabei um Cell Broadcast. Dieser Mobilfunkdienst verschickt seit dem 23. Februar 2023 Warnnachrichten direkt auf die Smartphones der Bevölkerung. Da man auch benachrichtigt wird, wenn man nichts installiert hat, erreicht Cell Broadcast mehr Menschen als alle anderen Warn-Apps.

Auch hier steckt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe dahinter. Auslöser für die Erstellung ist die verheerende Flutkatastrophe im Juli 2021 gewesen, als alleine im Ahrtal über 140 Menschen gestorben sind. Anschließend ist mithilfe eines neuen Telekommunikationsgesetzes der Cell Broadcast ins Leben gerufen worden, um schnell und einfach auch die Menschen zu erreichen, die sich nicht so gut mit der Technik auskennen. (dh)