Extreme Hitzewelle: Wie Wassermelone bei hohen Temperaturen helfen kann

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Mit Wassermelonen der Hitze trotzen: Die leckere Frucht schafft auf verschiedene Art Abhilfe vom Schwitzen. Drei Rezepte für Zwischendurch.

Kassel – Die Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff: Abkühlung ist in diesem Sommer das oberste Gebot. Doch nicht jeder kann täglich zum See oder ans Meer fahren. Manchmal ist die beste Art von Abkühlung ja ohnehin die von innen. Das gelingt mit gesunden Sommer-Snacks ebenso wie mit einer leckeren Wassermelone, die zu 90 Prozent aus Wasser besteht. Klar können Melonen-Fans die Früchte einfach ohne Zubereitung roh essen, am besten eiskalt direkt aus dem Kühlschrank. Doch es gibt auch Alternativen.

So mögen die meisten ihre Wassermelonen: fruchtig und süß. © Wirestock/Imago

Rezept-Tipp für Wassermelone: Melonensorbet

Eis kann es im Sommer nie genug geben. Und auch mit Melonen lässt sich eine leckere Variante zaubern: Melonensorbet. Hierfür muss man nur 80 Gramm Zucker mit 100 Milliliter Wasser in einem Topf aufkochen und abkühlen lassen. Anschließend müssen ein Kilo Wassermelone gewürfelt und mit dem Zuckersirup und 70 Milliliter Limettensaft püriert werden. Nun gibt man die Masse durch ein feines Sieb und lässt es in der Eismaschine gefrieren. Und auch ohne Eismaschine klappt es: Melonenfleisch pürieren und in einem Becher samt Stiel einfrieren lassen: Schon ist das Meloneneis am Stiel fertig.

Wer sein Eis Zuhause selber macht, kann auch mal neue Kreationen ausprobieren - zum Beispiel ein Wassermelonen-Sorbet. © Christin Klose/dpa-tmn

Rezept-Tipp für Wassermelone: Libanesische Wassermelonensuppe

Wer in der Wüste lebt, weiß, wie er trotz der Hitze überleben kann: Mit einer eiskalten Melonensuppe aus dem Libanon können auch hierzulande die Menschen der Mittagshitze trotzen. Hierzu zerkleinert man 800 Gramm Fruchtfleisch ohne Kerne. 300 Gramm Salatgurke und eine Orange müssen ebenfalls zerkleinert werden, bevor sie mit einer halben Handvoll Minzblätter püriert werden. Abgeschmeckt wird das Ganze mit Salz und Ahornsirup und dann eisgekühlt serviert.

Rezept-Tipp für Wassermelone: Feurig-kühlende Salsa

Auch für herzhafte Rezepte kann man die Wassermelone verwenden. Für ein fruchtiges Salsa-Rezept braucht es 500 Gramm Melone, eine rote Zwiebel und 250 Gramm Strauchtomaten. Außerdem muss man einen Bund Koriander und eine Chilischote hacken. Schließlich wird alles zusammen geworfen und mit dem Saft einer Limette, Salz und Pfeffer vermengt. Vor dem Servieren werden zudem vier Esslöffel Olivenöl untergerührt.

Übrigens: In den Kernen der Melone sind die Vitamine A, B und C enthalten. Wer darauf nicht verzichten will, sollte die Kerne unbedingt mitessen. Wassermelonen halten sich angeschnitten in der Regel zwei bis drei Tage im Kühlschrank. Innerhalb dieser Zeit sollte sie verzehrt werden.

Was viele nicht wissen: die Schale der Wassermelone kann man fast vollständig essen. (cgsc)