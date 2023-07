Weinflasche ohne Korkenzieher öffnen: Heißes Wasser und Feuerzeuge helfen sofort

Von: Sonja Sanagou

Teilen

Beim Öffnen einer Weinflasche hat man nicht immer einen Korkenzieher zur Hand. Dies ist in Zukunft auch nicht mehr notwendig, da ein anderer Lifehack die gleiche Funktion verspricht.

Dortmund – Egal ob Chardonnay, Merlot oder Sauvignon Blanc – hinter den wohlklingenden Namen verstecken sich noch wohlschmeckendere Weine. Sie können unter anderem süffig, frisch oder trocken ausfallen. Weinliebhaber haben das Glück, dass zur deutschen Kultur auch der Weinbau gehört. Seine größten Anbaugebiete liegen vor allem in „Rheinhessen, der Pfalz, in Baden und in Württemberg“. Dies ergab eine Studie des Statistischen Bundesamts (Destatis) für das Jahr 2021. Manchmal weniger Glück haben Verbraucher, die in den Genuss eines Weines kommen möchten, jedoch den Korkenzieher partout nicht finden können.

Weinflasche ohne Korkenzieher öffnen: Ein günstiger Lifehack hilft sofort

Weinliebhaber müssen jetzt ganz stark sein: Experten sind in Sorge, da die Lebensmittelpreise bei Aldi, Lidl und Edeka weiter steigen. Fällt unter dieser düsteren Prognose auch ihr liebstes Wein-Getränk? Wer sich bereits gut damit eingedeckt hat, kennt eine andere Problematik allzu gut.

Für einen gemeinsamen Abend mit Freunden und Familie stehen die Weinflaschen schon frisch gekühlt bereit. Jeder freut sich auf das kühle, aromatische Nass, das den Gaumen umschmeichelt. Die gute Stimmung wird allerdings abrupt beendet – der passende Öffner, wie ein Korkenzieher, ist irgendwie abhandengekommen. Doch zu früh geärgert, denn ein günstiger Lifehack schafft sofort Abhilfe.

Weinflasche ohne Korkenzieher öffnen: praktischer Lifehack mit heißem Wasser und Feuerzeuge

Nicht verzagen, den Raucher aus der Runde fragen. Benötigt wird gewiss keine Zigarette, auch wenn sie bei einigen Anwesenden in dieser Stress-Situation die Nerven etwas beruhigen würde. Benötigt wird etwas anderes – nämlich ein Feuerzeug, das im Zusammenspiel mit heißem Wasser im Handumdrehen die Weinflasche von ihrem Korken befreit, wie RUHR24 berichtet.

Die Frauenzeitschrift Für Sie schreibt hierzu, dass das Feuerzeug genau an den Flaschenhals gehalten werden soll. Für den Trick wird unbedingt etwas Geduld benötigt.

Macht man alles richtig, lässt sich beobachten, wie die Wärme die Luft im Inneren der Weinflasche ausdehnt – „der Korken wird langsam nach oben gedrückt.“

Wer öfters mit einem Feuerzeug herumhantiert, der ist beim Autofahren bei Hitze unbedingt gewarnt. Bei diesem und weiteren Gegenständen droht Explosionsgefahr.

Ein Feuerzeug ist beim Öffnen einer Weinflasche sehr dienlich (Symbolbild). © McPHOTO/M. Gann/blickwinkel/imago

Explosiv heiß ist auch der Korken nach der Anwendung mit dem Feuerzeug. Merkur rät dazu: „Am besten einige Zeit, bevor man den Wein trinken will, den Korken mit diesem Trick herausnehmen und danach den Wein kühl stellen.“