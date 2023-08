Welche Fischstäbchen sind die besten? Worauf man achten sollte

Von: Pauline Wyderka

Auswahl gibt es bei Fischstäbchen viel – die Frage ist nur: Welche sind die besten? Ob Fastfood oder selbstgemacht, vegan oder im Original, das gibt es zu beachten:

Als einfacher und leckerer Snack sind Fischstäbchen nicht nur bei Kindern beliebt. Auch Erwachsene greifen gerne mal auf den Fisch in der Panade zurück. Dabei ist das frittierte Fastfood eher nicht besonders gesund. Oder? Was man bei Kauf und Zubereitung des Produkts beachten sollte und welche Fischstäbchen die besten sind, weiß HEIDELBERG24:

Worauf sollte man achten bei Fischstäbchen

Obwohl der Fisch in den Fischstäbchen wichtige Nährstoffe enthält, ist der Snack nicht unbedingt gesund. Schaut man sich die Vor- und Nachteile des Stäbchens an, wird schnell klar: Beim Kauf von Fischstäbchen gibt es ein paar Dinge, auf die man achten sollte.

So enthalten viele der Fastfood-Produkte unerwünschte Schadstoffe, die in anderen fischhaltigen Lebensmitteln nicht stecken. Wer zudem Wert auf umweltschonende Fischerei legt, sollte sich an Fischstäbchen halten, die nicht mit riesigen Netzen gefangen werden, sondern mit Haken und Langleinen, wie Öko-Test hinweist. Auch sollte der Ort, an dem gefischt wird, nicht überfischt sein.

Welche Fischstäbchen sind unbedenklich?

Wie Öko-Test in der Ausgabe 2023/9 feststellt, enthält der Großteil der Fischstäbchen Fettschadstoffe, 3-MCPD-Fettsäureester, die bei Tierversuchen nachweislich Tumore verursachten. Auch für den Menschen stehen sie darum im Verdacht, Krebs zu erregen und sind alles andere als unbedenklich. Das Problem liegt in der Panade des Stäbchens.

Achten sollte man also darauf, eine der Marken vorzuziehen, in denen diese Schadstoffe in weniger hohen Mengen enthalten sind. Dazu gehören auch die Testsieger von Frosta, Iglo und Landur. Wer bereit ist, tiefer in den Geldbeutel zu greifen, kann auch die Fischstäbchen der Marke Wild Ocean kaufen, die als einzige mit Haken und Langleinen fischt, mit 13,49 Euro allerdings deutlich teurer ist.

Welche Fischstäbchen sind gesund?

Das Problem mit den Fettschadstoffen liegt in der Panade des Stäbchens. Ob es also wirklich gesunde Fischstäbchen gibt, ist fraglich. Es gibt aber einen Weg, wie man das Problem mit der ungesunden Außenhülle lösen kann. Die Schadstoffe kommen beim industriellen Vorfrittieren in die Panade. Vorfritterierte Fertigprodukte sollte man also vermeiden.

Kurz gesagt, gilt: Wirklich gesund kann nur selbstgemacht sein. Dafür benötigt man grätenfreies Seelachsfilet oder auch Kabeljau als Basis, Paniermehl, Ei, Mehl, Salz und Pfeffer zum Panieren und Würzen. Man kann die Stäbchen anbraten, jedoch ist die Zubereitung im Ofen gesünder. Schließlich die Fischstäbchen mit etwas Zitronensaft würzen und genießen.

Welche veganen Fischstäbchen sind die besten?

Wichtig hierbei ist, dass jeder Hersteller andere Zutaten in die Stäbchen packt. Gemeinsam haben sie am Ende nur die Panade außen. Manche der Alternativen werden auf Gemüse-, die meisten auf Reismehl-, Soja- oder Weizenproteinbasis hergestellt. Da spielt es vor allem eine Rolle, was einem selbst beim Essen wichtig ist. Für den Geschmack kommen dann Fette und Aromastoffe dazu – neben weiteren Zusätzen.

In Sachen Geschmack lagen bei Öko-Test die veganen Fischstäbchen von Iglo Green Cuisine vorne, doch auch Frosta und Rewe Beste Wahl konnten sich hier sehen lassen. Von gesund kann bei dem Fastfood sonst keine Rede sein. Anders sieht es allerdings bei selbstgemachten Stäbchen aus. Dafür kann man zum Beispiel Tofu über Nacht in Algen und Sojasoße marinieren. Anschließend panieren, braten oder backen – fertig!

Welche Fischstäbchen sind besser: Mit Fisch oder vegan?

Was die Nährstoffe angeht, liegen wie erwähnt herkömmliche Fischstäbchen vorne. Das ist anders als zum Beispiel bei Chicken Nuggets, wo es keinen Unterschied macht, ob vegan oder nicht. Ansonsten können vegane Fischstäbchen eher in Sachen Umwelt- und Tierschutz punkten. In der Produktion werden keine zerstörerischen Schleppnetze verwendet – und auch Fische kommen natürlich nicht zu Schaden.

Wer auf Geschmack setzt, sollte selbstverständlich zum Original greifen. An das kommen die Ersatzprodukte aktuell noch nicht ran. Doch das gilt vor allem für Fertigprodukte. Wer auf selber machen setzt, kann das beste aus allem kriegen: Umwelt- und Tierschutz, gesunden Zutaten sowie frischen, guten Geschmack! (paw)