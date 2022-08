Wespen fliegen gerne ins Gesicht – aggressives Verhalten Schuld?

Wespen gehören zum Sommer wie Regen zu Hamburg. Die ungebetenen Gäste scheinen besonders oft ins Gesicht der Menschen zu fliegen – woran liegt das?

Hamburg – Wer in diesem Jahr schon den Grill angeschmissen hat, der hatte sehr sicher schon mit ihnen zu tun: Wespen. Sie setzen sich auf das Grillgut, baden in süßen Getränken und fliegen um die Köpfe der Menschen. Ist das aggressives Verhalten oder eine einfache Nahrungssuche? Und wieso fliegen sie so oft ins Gesicht der Menschen?

Zwei Dinge sind bei Wespen unbedingt zu vermeiden: zum einen sollten Wespen nicht weggepustet werden – durch das Kohlendioxid werden sie aggressiv. Zum anderen sollten sie die Lästlinge nicht wegschlagen, auch das ärgert sie massiv.