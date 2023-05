„Erste echte Hitzewelle“ droht: Wetter-Experte sagt bis zu 30 Grad in Deutschland voraus

Von: Karolin Schäfer

Ein Meteorologe sagt zu Pfingsten „Eisdielen- und Bade-Wetter“ voraus. Auch danach gehen die sommerlichen Temperaturen weiter – bis hin zu einer Hitzewelle.

Kassel – Sonnenschein und steigende Temperaturen: Allmählich kündigt sich der Sommer in Deutschland an. Nach den schweren Unwettern in Nordrhein-Westfalen steht nun die erste, große Hitzewelle an. Es werden Temperaturen von bis zu 30 Grad erwartet.

Während sich der Donnerstag (25. Mai) in einigen Regionen des Landes überwiegend bewölkt und regnerisch zeigte, soll der Freitag (26. Mai) schon deutlich freundlicher aussehen, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD). Schauer und Gewitter seien selten. Die Temperaturen klettern auf 17 bis 25 Grad.

Erste große Hitzewelle in Deutschland erwartet – „Eisdielen- und Bade-Wetter“

Wer dann über Pfingsten in den Urlaub verreist, kann aufatmen. Vorherige Wetter-Prognose scheinen sich zu bestätigen. „Zu Pfingsten gibt es Eisdielen- und Bade-Wetter“, prognostizierte Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel. Die Temperaturen steigen. In Deutschland stünden strahlender Sonnenschein und nur wenig Wolken bevor. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 23 und 27 Grad, im Norden zwischen 16 und 23 Grad, so der DWD.

Doch damit nicht genug: Ab Pfingstmontag (29. Mai) kommen heiße Luftmassen aus der Schwarzmeer-Region auf die Bundesrepublik zu, erklärte Schenk. „Es deutet sich sogar die erste echte Hitzewelle des Jahres an“, hieß es. Zum Ende der Woche werden sommerliche Temperaturen erwartet – besonders im Südosten und Norden. So könnten es in Berlin bis zu 29 Grad werden, örtlich sogar bis zu 30 Grad.

Zu Pfingsten werden sommerliche Temperaturen erwartet. Zum Ende der kommenden Woche steht dann die erste Hitzewelle bevor. (Symbolfoto) © dpa/Swen Pförtner

Wetter: Hitzewelle in Deutschland - Temperaturen bis 30 Grad erwartet

Auch der DWD geht von weiterhin sonnenscheinreichem und trockenem Frühsommerwetter aus. Lediglich im Alpen und Bergland könnte es vereinzelt Gewitter geben. Allerdings sei die Luft aus dem Südosten nicht extrem heiß, schilderte Schenk. Heißer als 30 Grad dürfte es daher nicht werden. Wann genau diese Temperaturen bevorstehen, sei aber noch unklar. Heiß soll es auch in den kommenden Monaten werden: Wetter-Experten sagten einen Hitzesommer voraus. (kas)