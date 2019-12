WhatsApp-Schock: Bald müssen Hunderttausende auf die beliebte Chat-App verzichten

Ich gehe fest davon aus, daß dieser Beitrag nicht freigeschaltet wird, da, Kritik an der HNA zu 95% von der HNA nicht freigeschaltet wird.

Dummerweise ist aber dieser Artikel clickbait vom feinsten.

Zur begrundung:"Die Überschrift suggeriert, etwas bedeutendes sei passiert, tatsächlich ist das Support Ende für uralt verdiontn aber ein im Grunde jedem bekanntes alljahrliches Ritual, schon mit Windows 95 funktionierten für alte MSDos geschriebene Programme teilweise nichtmehr richtig, mit XP fast keine mehr und unterstützt wurden sie auch nichtmehr und W7 hat nichtmal mehr eintn kompatibilitätsmodus für ms-dos.

Des weiteren wird behauptet 400k Geräte seien betroffen, es wird aber kein noch so grober Hinweis auf gegrbtn woher die Zahl stammt, so daß man nicht prüfen kann, ob diese Zahl richtig ist falls man das wünscht oder interesse an weiteren Informationen hat.

Fazit, etwas routinemäßig normales wird fälschlicherweise als "Hammer" aufgebauscht um einen Artikel zu erzeugen, dessen werbeeinblendungen dann Einnahmen produzieren.

Das ist selbst den meist n Hobby Bloggern zu wenig Niveau, ich bin enttäuscht das die hna hier deren Niveau zu unterschreiten versucht.

PS, löschen sie diesen Beitrag ruhig falls sie keine Kritik wollen, in dem Fall Werte ich das als Zustimmung das es ihnrn nur um clickbait ging.