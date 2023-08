Quantensprung am Handy: Whatsapp verkündet nagelneue Foto-Funktion - gut versteckt

Von: Robin Dittrich

Mit einem neuen Feature können Fotos bei Whatsapp jetzt in noch besserer Qualität verschickt werden. Wann soll die Funktion verfügbar sein?

München – Whatsapp ist der in Deutschland beliebteste Dienst zum Verschicken von Nachrichten. Um das beizubehalten, wird die App laufend weiterentwickelt. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg kündigte jetzt eine von vielen Nutzern gewünschte Funktion an.

Whatsapp startet neues Foto-Feature – das soll bald möglich sein

Immer wieder werden neue Funktionen für den Messenger-Dienst Whatsapp eingeführt. Ein lange gewünschtes Foto-Feature soll zukünftig endlich ein Teil der App werden. „Willst du das Leben in HD sehen? Die Möglichkeit, HD Fotos per Chat zu senden, liegt jetzt bei dir“, kündigte Whatsapp auf Twitter an. Whatsapp-Nutzer sollen demnach bald die Wahl haben, ob sie Fotos in Standard- oder HD-Qualität verschicken.

Whatsapp führt ein neues Feature ein, mit dem Fotos in HD-Qualität verschickt werden können. © NurPhoto/Imago (Symbolbild)

Wird ein HD-Foto zum Verschicken ausgewählt, werden Nutzer demnach gefragt, in welcher Qualität sie dieses verschicken wollen. Auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zeigte sich begeistert: „Das Teilen von Fotos auf Whatsapp wurde soeben verbessert“, schrieb er auf Facebook. Whatsapp ist seit 2014 ein Teil von Meta Platforms (bis 2021 Facebook Inc.). Das neue Foto-Feature soll weltweit in den nächsten Wochen verfügbar sein, ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Mit einem Emoji-Update handelte sich Whatsapp zuletzt Gegenwind ein.

Auch neue Video-Funktion soll bald auf Whatsapp verfügbar sein

Das neue Foto-Feature soll für Android, iOS und auch im Web verfügbar sein. Wer HD-Fotos erhält, soll das an einem kleinen „HD“-Symbol erkennen können. Die Auflösung dieses HD-Fotos soll deutlich über der Standard-Qualität sein. Während Standard einer Auflösung von 1600x1052 Pixeln entspricht, sind es bei HD 4096x2692 Pixel. Ob die Qualität der verschickten Fotos dann mit denen von iMessage oder per Bluetooth mithalten kann, wird sich zeigen.

So können HD-Fotos in Whatsapp bald verschickt werden:

Whatsapp-Chat öffnen

Auf das „Plus“ drücken

„Fotos und Videos“ wählen

Das gewünschte Foto antippen

Im oberen Bereich auf das neue HD-Symbol tippen

Foto in HD-Qualität abschicken

„Na endlich, Whatsapp macht die Qualität unserer Fotos nicht mehr kaputt“, schreibt ein Twitter-Nutzer unter dem Whatsapp-Post. „Ich hoffe, dass es auch eine ‚Immer als HD senden‘-Funktion gibt“, hoffte ein anderer. Whatsapp erklärte jedoch, dass die HD-Auflösung keine Standardeinstellung sein soll. Hintergrund ist, dass der Versand von Bildern weiter zuverlässig funktionieren soll. Bei einer schwachen Internetverbindung des Empfängers kommt das Bild ohnehin nur in Standardqualität an. Auch eine HD-Option für Videos soll bald folgen. 2022 waren 500 Millionen Whatsapp-Nutzer von einem Datenklau betroffen.