Windeln im Öko-Test: So gut sind die Baby-Produkte – nur der Marktführer enttäuscht

Von: Deborah Baran

Öko-Test prüft Windeln in Größe 4 und zieht ein positives Fazit. Besonders zwei Marken können überzeugen – nur der Marktführer wird kritisiert:

Öko-Test prüft 15 Windel-Marken.

Im Praxis-Test überzeugen alle.

Zwei Marken erhalten die Bestnote.

Durch Wegwerfwindeln entstehen 1,4 Millionen Tonnen Müll jährlich in Deutschland. Selbst mit einem höheren Fokus auf Nachhaltigkeit, wird wegen der Dichte und Saugfähigkeit stets Kunststoff verwendet – und befördert damit alle Windeln in den Restmüll. In Ausgabe 9/2023 testet Öko-Test Windeln im Labor und im Alltag und ist recht zufrieden: Alle halten prinzipiell, was sie versprechen. HEIDELBERG24 berichtet:

Windeln im Öko-Test: Pampers enttäuscht

Der Marktführer Pampers ist der einzige Anbieter der getesteten Windel-Marken, der für die Inhaltsstoffe nur mit „befriedigend“ bewertet wurde. Grund dafür sind umstrittene Paraffine, beziehungsweise Erdölprodukte. Mit einer paraffin-getränkten Lotion werden die Windeln getränkt, obwohl diese schlecht für das Hautgleichgewicht ist – besonders von Babys.

Die Marke Pampers des Konzerns Procter & Gamble wird schon seit einigen Jahren dafür kritisiert – geändert hat sich bisher jedoch nichts. Allerdings verzichten die meisten anderen Marken komplett auf Lotions und überzeugen auch in anderer Hinsicht:

Testsieger sind Babylove und Hipp

Alle der getesteten Marken schneiden mit einem Gesamturteil der Note „gut“ ab – nur die Marken „Babylove Premium Windeln“ von dm und „Hipp Babysanft Extra Weiche Windeln“ bekommen die Note „sehr gut“. Sie konnten in jeder der untersuchten Rubriken überzeugen. Hierzu zählen unter anderem Rücknässung tags und nachts, Tragekomfort und Aufsauggeschwindigkeit.

Es ist jedoch anzumerken, dass Pampers, die auch die teuersten der getesteten Windeln sind, trotz Kritik insgesamt mit der Note „gut“ abschließen. Schlussendlich ist das Ergebnis also zufriedenstellend, denn gerade Baby-Produkte müssen einiges leisten. Diese jüngst ebenfalls getestete Kinderzahnpasta hingegen enthielt giftige Stoffe.

Babylove Premium Windeln, Größe 4, Maxi, 8-14 kg: „Sehr gut“

Hipp Babysanft Extra Weiche Windeln, Größe 4, Maxi, 9-14 kg: „Sehr gut“

Pampers Premium Protection, Größe 4, Maxi, 9-14 kg: „Gut“

Windel-Test: Die Frage des Öko-Labels

Wie die verschiedenen Windeln weiter in der einzelnen Handhabung, Weichheit, Saugfähigkeit und preislich performen, ist bei Öko-Test im vollständigen Windel-Testbericht kostenpflichtig hier nachzulesen. Nur einer der 15 getesteten Windel-Anbieter verpackt sein Produkt jedoch umweltfreundlich in Papier.

In 9 der 15 Marken, also in fast zwei Dritteln, wurden optische Aufheller nachgewiesen. Diese sind schwer abbaubar und somit für die Umwelt belastend. Durch Schlupflöcher in der Definition des Begriffs können sie trotzdem mit dem EU-Ecolabel oder dem Umweltzeichen der deutschen Bundesregierung – dem Blauen Engel – gekennzeichnet sein. Weitere Testberichte von Öko-Test finden Sie hier. (db)