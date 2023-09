Rewe-Kunde fotografiert die Kasse – dann bricht eine Grundsatz-Diskussion los

Von: Robin Dittrich

Express-Kassen verdienen ihren Namen nur, wenn sie auch funktionieren. Wollen sie partout nicht scannen, muss erst das Personal anrücken. Sehr zum Leidwesen einiger Kunden.

München – Wenn Verbraucher es eilig haben, nutzen viele eine Express-Kasse. Dort muss oftmals nicht so lange angestanden werden, die Schnelligkeit beim Einscannen hat jeder Kunde selbst in der Hand. Wenn die Express-Kassen nicht funktionieren, wird der Einkauf aber schnell zum Frust.

Diskussion auf Twitter: Express-Kasse bei Rewe funktioniert nicht

Die Anzahl der Selbstbedienungs-Kassen in Supermärkten nimmt immer weiter zu. Vor allem bei Rewe wird „Scan&Go“ immer weiter ausgebaut. Die Vorteile laut des Supermarktes: Zeitersparnis und mehr Überblick. Bereits vor der Kasse können Lebensmittel und andere Utensilien mit einer App eingescannt werden, an der Kasse müssen Kunden dann nur noch bezahlen. Andernfalls werden die Produkte an einer Express-Kasse selbst eingescannt. Über eine nicht funktionierende Express-Kasse reagierte ein Kunde mit einem sarkastischen Tweet. Kritik kassierte die Supermarkt-Kette im Netz auch für ihren Werbe-Gag mit Olaf Scholz samt Augenklappe.

Bei dem Tweet postete der Kunde ein Bild von der Express-Kasse sowie eins vom Ausgang, der nur öffnet, wenn ein bezahlter Kassenbon eingescannt wird. „Eine SB Kasse ist immer lustig. Besonders wenn sie nicht scannen will“ schrieb der Rewe-Kunde unter seine Schnappschüsse. Bereits nach kurzer Zeit hatte der Tweet über 1500 Aufrufe zu verzeichnen. Ob der Fotograf damit gerechnet hatte, dass sich eine regelrechte Grundsatz-Diskussion über Express-Kassen entwickelt?

Twitter-Post: Express-Kassen im Supermarkt werden heiß diskutiert

Ein Twitter-Nutzer hatte die gleiche Meinung wie der Tweet-Ersteller und impliziert, dass die Selbstscanner-Kassen überflüssigen werden. Letzten Endes müsse doch immer das Personal kommen. „Ständig fragt es, wo ist die Kassenhilfe“, schreibt er. „Oder es ist angeblich ein unbekannter Gegenstand auf der Waage.“ Vor allem mit Rabattcodes scheinen die Kassen ihre Probleme zu haben: „Die Waagen sind ein Problem. Da haben reduzierte Artikel (wie die Frischmilch, die morgen abläuft) eigene Barcodes auf dem Produkt.“ Diese werden dann wohl häufiger nicht von der Kasse erkannt.

Ein weiteres Problem bei den Express-Kassen: „Letztes Mal ging bei mir diese Absperrung nicht auf, obwohl ich den Kassenzettel eingescannt habe.“ Ein anderer Nutzer kennt diese Probleme nur zu gut: „Dass das erst beim 3. Versuch geht, habe ich oft. Diese Absperrung ist aber ein deutscher Exportschlager.“ Auch gegenteilige Erfahrungen wurden mit Express-Kassen schon gemacht, laut Twitter-Nutzern dann oft aufgrund eines Fehlers: „Bei mir hats mal 500g Kirschen nur mit 10g gewogen.“ Gibt es bei Rewe neben Express-Kassen bald auch eine Rettungsgasse?