Fruchtgummis im ZDF-Check – für Haribo und Katjes reicht es nicht für die Spitze

Von: Vivian Werg

Schokolade, Chips und Co. sind beliebte Snacks. Gerade Fruchtgummis sind sehr gefragt. Aber im Geschmackstest machen nicht die bekannten Marken das Rennen.

Kassel – Fruchtgummis sind neben Schokolade eine der beliebtesten Naschereien der Deutschen. In den Supermärkten wie Rewe und Discountern wie Aldi, Lidl und Co. findet man in den Regalen eine große Auswahl der beliebten Süßigkeit: von sauren bis fruchtig-süßen oder sahnigen Fruchtgummis, in verschiedenen Farben und Formen, von weich bis bissfest und in etlichen Geschmacksrichtungen – die Vielfalt ist nahezu grenzenlos. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland, wie der SWR berichtet, knapp 170.000 Tonnen Fruchtgummi und Lakritz verkauft, so viel wie von keiner anderen Süßigkeit. Leider ist ein Rückruf von Süßwaren auch keine Seltenheit. So gab es erst im Juni einen Süßigkeiten-Rückruf bei Aldi, Rewe, dm und Co.

Wie das Portal Deutschland Test berichtet, gaben in einer Verbraucherbefragung im Auftrag des Bundesverbandes der deutschen Süßwarenindustrie aus dem Jahr 2020 31 Prozent der Befragten an, eher ein „süßer“ Nascher zu sein, während lediglich 19 Prozent salzige Snacks bevorzugen. Rund 575.200 Tonnen Zuckerwaren werden jedes Jahr in Deutschland produziert. Im Schnitt naschen die Deutschen nach Angaben von ZDF vier Kilogramm pro Jahr. Doch welche Fruchtgummis schmecken am besten? Im ZDF-Check hat der Fernsehsender insgesamt sechs Produkte genauer unter die Lupe genommen – das Ergebnis dürfte überraschen.

Fruchtgummis sind, in Maßen konsumiert, ein Genuss ohne Reue. Doch gibt es Unterschiede zwischen den teuren und günstigen? © Norman Krauß/ Imago

Im ZDF-Check: Teure und günstige Fruchtgummi-Produkte im Vergleich

Jeder Hersteller hat seine eigene Rezeptur zur Herstellung von Fruchtgummis. Grundsätzlich besteht die beliebte Nascherei aber aus Zucker, Gelatine, Fruchtsaftkonzentrate, Aromen und Farbstoffe. Im ZDF-Check wurden drei teure und drei günstige Fruchtgummis getestet:

Die „Veganen Früchtchen“ für 75 Cent, je 100 Gramm bei Aldi Süd

für 75 Cent, je 100 Gramm bei Aldi Süd Haribo „Fruitilicious“ für 62 Cent, je 100 Gramm

für 62 Cent, je 100 Gramm Katjes „Tropenfrüchte“ für 47 Cent, je 100 Gramm

für 47 Cent, je 100 Gramm „Happies“ von Nimm2 für 34 Cent, je 100 Gramm

von Nimm2 für 34 Cent, je 100 Gramm „Saft-Früchte“ bei Kaufland für 33 Cent, je 100 Gramm

bei Kaufland für 33 Cent, je 100 Gramm „Juicy´s“ von Lidl für 33 Cent, je 100 Gramm

Zwei der Testprodukte sind vegan, das heißt, sie werden ohne tierische Gelatine hergestellt. Bei den „Veganen Früchtchen“ wird das pflanzliche Geliermittel Pektin und bei Katjes Johannisbrotkernmehl und Xanthan verwendet. Dagegen ist eine Kult-Süßigkeit wegen einer neuen Rezeptur künftig nicht mehr vegetarisch. Dafür dürften die Kinder Schoko-Bons vom italienischen Süßwarenhersteller Ferrero jetzt für Vegetarier interessant sein, da auf eine umstrittene Zutat verzichtet wird.

Fruchtgummis im ZDF-Check: Günstige Produkte überzeugen

Alle sechs Produkte wurden auf folgende Merkmale geprüft:

Inhaltsstoffe

Weichmacher

Künstliche Farbstoffe

Nachhaltigkeit

In einer umfangreichen Datenanalyse hat Deutschland Test die „Kundenlieblinge im Alltag 2022“ ermittelt. In der Studie zu den beliebtesten Süßigkeiten landete Haribo auf Platz 1 und Katjes auf Platz 4. Aber gibt es einen Unterschied zwischen den teuren und günstigen Produkten, der sich herausschmecken lässt? 50 Personen haben sich im ZDF-Check durch die sechs Fruchtgummi-Produkte durchprobiert und es gab einen deutlichen Testsieger: Der Mehrheit schmeckten die günstigen Fruchtgummis von Kaufland am besten. Hier das Ranking im Überblick:

1. Kaufland (Fruchtgummis mit dem höchsten Anteil an Fruchtsaft)

2. Aldi Süd

3. Katjes

4. Nimm2

5. Haribo

6. Lidl

Der Marktführer Haribo belegte überraschenderweise den vorletzten Platz. Weit abgeschlagen landete das Fruchtgummi von Lidl mit einer Stimme auf den letzten Platz.

Fruchtgummis im ZDF-Check: „Die Farben haben nichts mit dem Geschmack zu tun“

Im Handel gibt es Fruchtgummis in allen Farben. Eine Lieblingssorte haben alle. Meist sollen sie nach Ananas, Mango, Birne, Orange, Apfel oder Zitrone schmecken. Doch bei einer Blindverkostung werden nicht alle Farben von den Testern richtig erraten. Ob die Farben tatsächlich was mit der Frucht zu tun haben, erklärt Ernährungswissenschaftler Sven-David Müller: „Die Farben machen für unser Gehirn einen Teil unseres Geschmacks aus. Aber eigentlich haben die Farben nichts mit dem Geschmack zu tun. Denn ein Fruchtgummi ohne ein Aroma, ohne einen Fruchtsaft würde, egal welche Farbe, trotzdem nicht nach einer Frucht schmecken“.

Folglich macht das zugesetzte Aroma also den Geschmack. Davon gibt es in den sechs Testprodukten jede Menge. Die meisten Hersteller verwenden immerhin natürliche Aromen. Aber wie der Ernährungsexperte gegenüber dem ZDF erklärt, wird natürliches Aroma oftmals von Schimmelpilz produziert. „Wenn man wirklich reines Naturaroma möchte, dann braucht man Fruchtextrakte“, so der Experte weiter. Bei den sechs Testprodukten verwenden alle zusätzliche Fruchtsaftkonzentrate, um den Süßigkeiten einen fruchtigen Geschmack zu verleihen. Während Aldi und Haribo keine Mengenangabe machen, machen die anderen folgende Angaben:

Katjes: Sechs Prozent/ 100 Gramm

Sechs Prozent/ 100 Gramm Nimm2: Fünf Prozent/ 100 Gramm

Fünf Prozent/ 100 Gramm Kaufland: 25 Prozent/ 100 Gramm

25 Prozent/ 100 Gramm Lidl: Fünf Prozent/ 100 Gramm

Fruchtgummis im ZDF-Check: Süßigkeit hat einen sehr hohen Zuckergehalt

Dass Süßigkeiten nicht gerade gesund sind, ist kein Geheimnis. Die Hauptzutat ist immerhin Zucker. Doch viele Fruchtgummi-Packungen werden mit dem Zusatz „Vitamine“ beworben. Dem Ernährungswissenschaftler zufolge seien „Vitamine“ in solchen Fruchtgummiprodukten mehr oder weniger Alibi. Denn Vitamine seien nicht automatisch gesund. Hier habe der Hinweis auf Vitamine nur einen Marketingsinn. „Wenn man einem Produkt den Namen Tropen-Früchte gibt, dann suggeriert es für den Verbraucher, dass es Tropenfrüchte sind und nicht eine Süßigkeit, die zu 50, 60 Prozent aus Zucker besteht“.

Folglich lässt sich folgendes Fazit ziehen: In den Testprodukten stecken zwischen 34 und 59 Gramm Zucker. Gesund ist das nicht, auch nicht mit Vitaminzusätzen. Für den fruchtigen Anstrich sorgen Aromen und Konzentrate – und vor allem das Marketing. Mit frischer Frucht hat das nicht viel zu tun, auch nicht bei den Farben. Die werden nämlich vor allem mit den färbenden Lebensmitteln erzeugt. In einem Labor wurden die Testprodukte noch auf künstliche Farbstoffe und Weichmacher analysiert. Bei allen wurden keine auffälligen Stoffe gefunden und sind daher unbedenklich.

Fruchtgummis im ZDF-Check: Ein teures Produkt überzeugt beim Thema Nachhaltigkeit

Immer mehr Hersteller werben mit Nachhaltigkeit. So auch Katjes. Denn da gibt es eine „Portion gutes Gewissen dazu“. Nachhaltigkeits-Expertin Dr. Laura Spengler vom Umweltbundesamt sieht solche Versprechen jedoch kritisch. „Klimaneutralität oder klimaneutrale Produkte sind als Begriff nicht geschützt. Das ist ein Problem, weil wir da eine große Zunahme an Produkten und Unternehmen sehen, die sich als solche bewerben“. Darum werden aktuell internationale Richtlinien erarbeitet, die festlegen, wie ein Produkt hergestellt sein muss, um als klimaneutral gelten zu können.

Der Website zufolge scheint das Süßwarenunternehmen aus Emmerich am Rhein einiges zu tun: die Fabriken laufen mit Ökostrom, es werden weltweit Klimaschutzprojekte unterstützt und Klimakompensation gezahlt. Klimakompensation sei laut der Expertin zwar eine gute Sache, aber es sei wichtig, dass das Unternehmen zunächst die gesamten Prozesse durchleuchtet und ein funktionierendes Klimamanagement aufbaut und nach Einsparpotenzialen schaut. Beim Thema Nachhaltigkeit schneidet Katjes am besten ab. Haribo setzt nach eigener Angabe vor allem auf Recycling. Aldi Süd ist immerhin Bio-Zertifiziert. (Vivian Werg)