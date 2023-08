Patient liest im Wartezimmer kuriosen Zettel, der Diskussion entfacht: „Bitte verzichten Sie...“

Von: Stella Henrich

Eine kuriose Bitte richtet ein Arzt per Aushang im Wartezimmer an seine Patienten. Einer davon hatte dafür gar kein Verständnis – und ging wieder.

München ‒ Hashtag Homöopathie, Schwurbler, Querdeppen, Gesundheitswesen – mit diesen Begriffen versieht ein Twitter-User ein Foto, das er laut eigener Angaben bei einem Besuch in einer Hautarzt-Praxis im Wartezimmer gemacht hat. Auf dem Schild werden Patienten gebeten, auf Duftstoffe und Kaugummikauen zu verzichten, da damit die Wirkung homöopathischer Mittel aufgehoben werde. Der Arzt dankt für das Verständnis seiner Patienten. Die Verwunderung über das gerahmte Schild, für das der Fotograf keineswegs Verständnis hatte, lässt auf X, ehemals Twitter, nicht lange auf sich warten.

Zettel entfacht Diskussion auf Twitter: User macht einen neuen Zettel-Vorschlag

„Ich dachte, die Wirkung homöopathischer Mittel kann nicht aufgehoben werden“, schreibt ein Nutzer zu dem ungewöhnlichen Zettelfund. Eine Nutzerin kommentiert das kuriose Schild mit einem Smiley, der Tränen lacht.

Eine weitere wundert sich über den vermeintlichen Patienten: „Und du wartest wirklich weiter“. Aber anscheinend hatte der Patient die Hoffnung nicht aufgeben wollen, dass „eine staatlich anerkannte Ärztin“ bestimmt „nicht all zu neben der Spur laufen“ würde. „Ich irrte“, schreibt er. Er suche weiter nach einer Praxis.

Patient findet in Wartezimmer kurioses Schild: Eine Userin äußert Verständnis

Unter den zahlreichen Kommentaren findet sich aber auch eine Userin, die Verständnis für das Schild in der Arzt-Praxis äußert. Duftstoffe zu untersagen, findet sie aus anderen Gründen sehr gut. Manche davon können nämlich beispielsweise Migräne-Attacken auslösen. In Umfragen sind Duftstoffe und Gerüche einer der zehn am häufigsten genannten Auslösern für Migräne, informiert das Umweltbundesamt.

Die meisten X-Nutzer verurteilen die Nachricht in der Arztpraxis jedoch schlicht und fordern sogar teils harte Maßnahmen. Ein Kommentator spricht davon, dass man der Ärztin die „Approbation entziehen“ sollte. Das Thema trifft offenbar den Nerv vieler User.

„Ich kann die Ärzte, die an sowas glauben, echt nicht ernst nehmen und könnte mich von denen auch nicht behandeln lassen“, meint einer und bekommt dafür in den Kommentaren viel Zustimmung. Und auch ein anderer Hinweis ist weit verbreitet: „[Ich] würde mir einen anderen Arzt suchen“.

Das will der Patient nun offenbar auch tun, leider sei es aber schwer, einen Facharzt zu finden. Bei der Suche können Patienten beispielsweise online nach Praxen suchen oder Telefon-Auskünfte nutzen. Bundesweit hilft dabei auch die Ruf-Nummer 116117-Patientenservice, informiert die Kassenärztliche Bundesvereinigung auf ihrer Internetseite.



Das sind die regionalen Arztauskunftsdienste:

Regional Telefonische Auskunft Baden-Württemberg 0711 78753966 Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, NRW, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen 116117 Bremen 0421 34040 Niedersachsen 0511 3804412 Westfalen-Lippe 0251 9299000 Quelle: KBV

Bleibt zu hoffen, dass dem User bei einem anderen Arzt nun rasch geholfen werden kann. In einem sind sich viele der Kommentatoren jedenfalls einig. „Das ist eins der dümmsten Schilder, die ich je gesehen habe“. Die Echtheit des Fotos ist nicht bestätigt, es deutet aber auch nichts auf einen Fake hin. Auch dieses Schild einer US-Arzt-Praxis ging viral und sorgte für Fassungslosigkeit auf Facebook.