Mülleimer reinigen: Einfache Hausmittel helfen bereits

Von: Sandra Sporer

Auch seine Mülltonnen sollte man regelmäßig reinigen. Einen Spezialreiniger braucht es dazu nicht, bewährte Hausmittel funktionieren ebenso gut.

München – Gerade in den warmen Sommermonaten sollte man regelmäßig seine Mülltonnen putzen. Vor allem die Biotonne sollte lieber einmal zu viel als zu wenig gereinigt werden. So verhindert man auch, dass sich Maden in der Biotonne ansiedeln. Natürlich gibt es auch hierfür – wie für so ziemlich jede Putz-Aufgabe – Spezialreiniger. Die sind allerdings gar nicht nötig. Einige bewährte Hausmittel funktionieren ebenso gut.

Am besten wird der Mülleimer nach jeder Leerung gereiningt

Das Portal Utopia rät dazu, Mülltonnen im Sommer jedes Mal zu reinigen, wenn sie geleert wurden. Im Fall des Biomülls, der besonders schnell üble Gerüche verbreitet, ist das definitiv sinnvoll. Beim Papiermüll reicht es eventuell auch, sie nur jedes zweite Mal zu reinigen.

Wer seine Mülltonne reinigen will, muss kein Spezialputzmittel kaufen. Schon einfache Hausmittel liefern überzeugende Ergebnisse. © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Im Winter dürfen die Intervalle zwischen den Reinigungen gerne auch etwas länger sein. Regelmäßiges Putzen hilft allerdings auch gegen Müllgestank und ist allein schon deshalb empfehlenswert.

Allzweck-Hausmittel Essig hilft gegen Schmutz und Gestank beim Mülltonne reinigen

Das Magazin Öko-Test empfiehlt, bei der Reinigung des Mülleimers auf Bleichmittel zur Reinigung zu verzichten. Stattdessen wird Essig oder Essigreiniger empfohlen. Das Allzweck-Hausmittel hat dabei den Vorteil, dass es nicht nur reinigt, sondern auch noch penetrante Gerüche wirksam bekämpft.

Allerdings sollte man vor der Verwendung von Essigreiniger einen Blick auf die Verpackung, genauer gesagt die Inhaltsstoffe werfen. Viele davon enthalten nämlich zusätzlich noch Ameisensäure, die beim Einatmen giftig ist.

Bio-Tonnen sollten öfter gereinigt werden als beispielsweise die Papier-Mülltonne. © Robert Ruidl/Zoonar/IMAGO

Für die Reinigung wird der Essig im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und die Mülltonne damit kräftig geschrubbt. Anschließend sollte man die saubere Mülltonne lange und gründlich trocknen lassen.

Weitere Hausmittel, die sich zum Mülltonne reinigen eignen

Wer gerade keinen Essig zur Hand hat oder nicht gerne mit diesem putzt, kann alternativ auch Zitronensäure nutzen. Das Reinigen funktioniert genau gleich. Die Säure wird im Verhältnis 1:10 verdünnt, die Tonne anschließend mit dem Gemisch ausgewaschen und gründlich getrocknet.

Ebenfalls bewährt hat sich Natron. Wer mit dem Backtreibmittel seine Mülltonne reinigen will, muss diese dafür aber zunächst einmal gründlich mit Wasser ausspülen. Erst dann können einige Esslöffel Natron in die Tonne gegeben und der Boden damit geschrubbt werden. Wie der Essig schützt auch das Natron gegen unangenehme Gerüche im Mülleimer. (sp)