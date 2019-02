Kleiner Junge wird aus Bus gezerrt – Reaktion von Passanten macht fassungslos

Ein Mann greift das Kind an einer Bushaltestelle an. (Symbolfoto)

Bammental - Zivilcourage? Fehlanzeige! Als ein Mann am Wochenende einen kleinen Jungen an einer Bushaltestelle attackiert, sehen Passanten tatenlos zu.

Wie die Polizei berichtet, ereignet sich der Vorfall bereits am Freitag (8. Februar) an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße. Beim Einsteigen in den Bus der Linie 737 wird der 11-jährige Junge von anderen Kindern an einem Mann vorbeigeschubst. Dieser packt den Kleinen direkt an der Jacke, zerrt ihn aus dem Bus und wirft ihn auf den Boden!

Glücklicherweise fängt der Schulranzen den Sturz auf, trotzdem wird der Junge verletzt. Währenddessen wird er von seinem Angreifer auch noch beschimpft. Das Geschehen wird von Passanten beobachtet – doch die verhalten sich einfach unfassbar! Die ganze Geschichte liest Du auf HEIDELBERG24.de*!

pol/kab