13-jähriger Deutscher ist jüngster Student an New Yorker Elite-Uni

In Bruchsal geboren

+ © dpa/Christina Horsten Stolz zeigt Shahab Gharib seinen Studentenausweis. © dpa/Christina Horsten

Schon früh machte sich seine Hochbegabung bemerkbar. Mit 12 holte sich Shahab Gharib den Highschool-Abschluss, jetzt studiert er an einer renommierten Universität.

Bruchsal/New York -Während andere in seinem Alter gerade mit der weiterführenden Schule begonnen haben, ist der 13-jährige Shahab Gharib schon einige Schritte weiter. Im baden-württembergischen Bruchsal geboren und als Kleinkind mit den Eltern nach Florida gezogen, studiert Shahab seit diesem Frühjahr an der renommierten New Yorker Pace University. Damit ist er einer der jüngsten Studenten in der Geschichte der Bildungseinrichtung. Trotz seiner geistigen Reife hat sich der gebürtige Bruchsaler aber auch ein Stück Kindheit bewahrt. So spielt er in seiner Freizeit gerne Lego oder Playmobil und telefoniert mit Freunden. Wie BW24* berichtet, ist ein 13-Jähriger aus Bruchsal der jüngste Student an einer New Yorker Elite-Uni.

Studie: Je mehr ihr euer Kind umarmt, desto besser entwickelt sich sein Gehirn (BW24* berichtete). *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.